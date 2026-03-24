Tàu sân bay Mỹ rời Trung Đông giữa chiến sự với Iran

(PLO)- Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay Gerald R. Ford đã đến căn cứ ở Hy Lạp để bảo dưỡng sau một vụ hỏa hoạn trên tàu nhưng “vẫn hoàn toàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”.

Ngày 23-3, tàu sân bay lớn nhất của Mỹ USS Gerald R. Ford đã đến Crete (Hy Lạp) để sửa chữa sau khi rời Trung Đông do hỏa hoạn trên tàu.

Theo hãng tin AFP, tàu sân bay đã đến căn cứ hải quân ở Vịnh Souda - nơi con tàu đã dừng chân trước đó vào tháng 2 để tiếp tế lương thực, nhiên liệu và đạn dược. Con tàu bị hư hại do hỏa hoạn trong phòng giặt là vào ngày 12-3 trong bối cảnh chiến sự Mỹ-Israel với Iran.

Tàu sân bay Mỹ Gerald R. Ford tại Vịnh Souda hồi tháng 2. Ảnh: AFP

Hải quân Mỹ cho biết tàu sân bay Gerald R. Ford đã đến Vịnh Souda để bảo dưỡng và sửa chữa nhưng “vẫn hoàn toàn sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ”.

“Việc cập cảng cho phép tàu được đánh giá, sửa chữa và tiếp tế hiệu quả. Nhóm tác chiến tàu sân bay Gerald R. Ford tiếp tục triển khai ở nước ngoài” - tuyên bố của Hải quân Mỹ cho biết.

Với việc tàu sân bay USS Gerald R. Ford hiện đang ở Hy Lạp, quân đội Mỹ chỉ còn một tàu sân bay duy nhất trong cuộc chiến với Iran. Điều này đang tạo ra một khoảng trống cho lực lượng Mỹ ở Trung Đông, trừ khi Washington điều thêm một tàu khác để thay thế, theo tờ The Hill.

Tàu này, cùng với tàu sân bay USS Abraham Lincoln, đã đóng vai trò quan trọng trong cuộc chiến của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump chống lại Tehran.

Tàu sân bay USS Gerald R. Ford đã hoạt động trên biển suốt chín tháng qua sau khi rời căn cứ Norfolk (bang Virginia) vào tháng 6 năm ngoái. Ban đầu được điều đến khu vực châu Âu, nhưng sau đó, con tàu được lệnh đến vùng biển Caribbean khi Lầu Năm Góc thiết lập sự hiện diện quân sự quy mô lớn gần Venezuela.

Chiến dịch đó đã dẫn đến việc bắt giữ nhà lãnh đạo Venezuela Nicolas Maduro, nhiều cuộc tấn công vào các tàu bị cáo buộc buôn lậu ma túy, và chặn bắt các tàu chở dầu bị trừng phạt.

Sau đó, vào đầu tháng 2 năm nay, tàu USS Gerald R. Ford được lệnh đến khu vực Vịnh Ba Tư khi căng thẳng leo thang giữa Washington và Tehran.

Tàu đã gặp nhiều vấn đề kể từ khi đến Trung Đông, được cho là gặp sự cố với hệ thống nhà vệ sinh, tiếp theo là vụ cháy phòng giặt là, làm bị thương 2 thủy thủ và làm hư hại khoảng 100 giường.

Thượng nghị sĩ đảng Dân chủ Mark Warner - phó Chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện - tuần trước đã chỉ trích việc kéo dài thời gian triển khai của tàu sân bay USS Gerald R. Ford, gọi vụ cháy là "vô cùng đáng lo ngại".