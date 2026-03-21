Chiến sự Trung Đông: Cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công; Iran phóng tên lửa nhắm mục tiêu căn cứ Mỹ-Anh; Ông Putin nhấn mạnh quan hệ đối tác với Tehran 21/03/2026 18:22

(PLO)- Iran cáo buộc Mỹ, Israel tấn công cơ sở hạt nhân Natanz, Israel phủ nhận; Iran phóng tên lửa đạn đạo tầm trung vào căn cứ Diego Garcia của Anh-Mỹ ở Ấn Độ Dương nhưng không trúng đích; Tổng thống Nga Vladimir Putin gửi lời chúc mừng nhân dịp Nowruz đến lãnh đạo Iran; Các cuộc tấn công được ghi nhận khắp Trung Đông.

Chiến sự Trung Đông trong ngày 21-3 tiếp tục ghi nhận những diễn biến nóng.

Cơ sở hạt nhân Iran bị tấn công

Hôm 21-3, Iran cho biết Mỹ và Israel đã tấn công cơ sở hạt nhân Natanz. Theo hãng thông tấn Tasnim, vụ tấn công không gây rò rỉ phóng xạ và không làm ảnh hưởng cư dân sống trong khu vực.

Trả lời đài CNN, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết không “biết về bất kỳ cuộc tấn công nào vào cơ sở đó”.

Cơ sở hạt nhân Natanz ở tỉnh Isfahan (miền trung Iran) hôm 7-3. Ảnh: VENTOR/AFP

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết đang xem xét tình hình.

“IAEA đã được Iran thông báo rằng khu phức hợp hạt nhân Natanz đã bị tấn công hôm nay. Không có báo cáo về sự gia tăng mức độ phóng xạ bên ngoài khu vực” – thông báo của IAEA cho biết.

Đây là lần thứ hai cơ sở này bị tấn công kể từ khi xung đột Mỹ, Israel với Iran bắt đầu.

Đầu tháng 3, IAEA xác nhận rằng lối vào nhà máy Natanz đã bị hư hại trong một cuộc tấn công nhưng “không có hậu quả phóng xạ nào”.

Ông Putin gửi lời chúc đến Iran nhân dịp Nowruz

Hôm 21-3, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi lời chúc mừng nhân dịp Nowruz (năm mới của Iran) tới Lãnh tụ Tối cao Iran – ông Mojtaba Khamenei và Tổng thống Iran – ông Masoud Pezeshkian, theo thông báo của văn phòng báo chí Điện Kremlin.

Ông Putin chúc người dân Iran có sức mạnh vượt qua những thử thách khắc nghiệt. Ông cũng nhấn mạnh rằng trong thời điểm khó khăn này, Moscow vẫn là một người bạn trung thành và đối tác đáng tin cậy của Tehran.

Iran tấn công căn cứ Mỹ-Anh ở Ấn Độ Dương

Đài CNN dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết hôm 20-3 Iran đã phóng tên lửa đạn đạo tầm trung nhắm mục tiêu căn cứ Diego Garcia – một căn cứ quân sự chung của Mỹ và Anh ở Ấn Độ Dương. Vị quan chức này cho biết không có tên lửa nào rơi trúng căn cứ.

Hãng thông tấn Mehr cũng đưa tin Iran đã “bắn hai tên lửa đạn đạo vào căn cứ quân sự của những kẻ tấn công ở Diego Garcia”. Mehr gọi động thái này là “một bước đi đáng kể của Cộng hòa Hồi giáo Iran trong việc đe dọa lợi ích của Mỹ và các đồng minh của họ ngoài biên giới Tây Á”.

Phía Mỹ và Anh chưa bình luận về vấn đề này.

Căn cứ Diego Garcia. Ảnh: USGS/NASA

Theo CNN, Diego Garcia là một phần của quần đảo Chagos, nằm cách Mauritius hơn 1.609 km về phía đông bắc, cách bờ biển Iran khoảng 3.810 km. Quần đảo Chagos nằm dưới sự kiểm soát của Anh.

Năm 1971, Mỹ và Anh đã xây dựng một căn cứ lớn trên đảo Diego Garcia.

Hòn đảo này đóng vai trò là điểm đổ bộ quan trọng cho các máy bay ném bom của Mỹ, Anh, để thực hiện các nhiệm vụ trên khắp châu Á.

Bộ trưởng Quốc phòng Israel cảnh báo tăng cường tấn công vào Iran

Bộ trưởng Quốc phòng Israel – ông Israel Katz cho biết nước này sẽ tăng cường các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

“Tuần này, cường độ các cuộc tấn công mà Lực lượng Phòng vệ Israel và quân đội Mỹ thực hiện nhằm vào Iran và cơ sở hạ tầng của họ sẽ leo thang đáng kể” – ông nói.

Ông Katz nói rằng Israel “quyết tâm tiếp tục dẫn đầu cuộc tấn công chống lại Iran, để hạ sát các chỉ huy và làm suy yếu khả năng chiến lược của họ, cho đến khi mọi mối đe dọa an ninh đối với Israel và lợi ích của Mỹ trong khu vực bị loại bỏ”.

“Lực lượng Phòng vệ Israel rất mạnh, và hậu phương Israel cũng rất mạnh. Chúng tôi sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được tất cả các mục tiêu chiến tranh” – ông nói thêm.

Các cuộc tấn công được ghi nhận khắp Trung Đông

· Đài Al Jazeera dẫn nguồn tin an ninh cho biết một vụ tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) đã xảy ra ở khu phố Mansour thuộc thủ đô Baghdad (Iraq). Trong đó, một chiếc UAV được cho là nhắm mục tiêu vào một tòa nhà tình báo của Iraq.

Cơ quan Tình báo Quốc gia Iraq xác nhận một sĩ quan đã thiệt mạng sau vụ việc trên.

· Đến sáng 21-3, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã ghi nhận 4 đợt phóng tên lửa từ Iran nhằm vào nước này trong ngày. Hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt để chặn các tên lửa này.

· Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết đã hạ 4 thành viên Hezbollah trong các chiến dịch phối hợp trên không và trên bộ ở miền nam Lebanon đêm 20-3, rạng sáng 21-3.

Phía Israel cũng cho biết cho biết lực lượng không quân của họ cũng đã tấn công “một số trụ sở của Hezbollah” ở thủ đô Beirut.

Lực lượng Phòng vệ Israel tại miền nam Lebanon hôm 16-3. Ảnh: LỰC LƯỢNG PHÒNG VỆ ISRAEL

· Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết một máy bay chiến đấu của Không quân Israel đã bị trúng tên lửa đất đối không trên không phận Iran.

“Phi hành đoàn đã hành động theo đúng quy trình, không có thiệt hại nào xảy ra với máy bay và nhiệm vụ đã hoàn thành theo kế hoạch” – Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết.

· Rạng sáng 21-3, phóng viên của Al Jazeera tại TP Dubai (Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất) ghi nhận những tiếng nổ lớn.

Chính quyền UAE sau đó xác nhận rằng hệ thống phòng không của nước này đã phản ứng lại các mối đe dọa từ tên lửa và UAV của Iran. Những âm thanh nói trên là do hệ thống phòng không được kích hoạt.