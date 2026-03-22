Cựu Giám đốc FBI, công tố viên đặc biệt điều tra Nga can thiệp bầu cử - ông Robert Mueller qua đời 22/03/2026 06:28

(PLO)- Cựu Giám đốc FBI Mỹ Robert Mueller - người dẫn đầu cuộc điều tra về cáo buộc thông đồng giữa chiến dịch tranh cử năm 2016 của Tổng thống Donald Trump và Nga - đã qua đời ở tuổi 81.

“Với nỗi buồn sâu sắc, chúng tôi xin thông báo rằng ông Bob đã qua đời đêm qua. Gia đình mong muốn được tôn trọng sự riêng tư” - theo thông cáo của gia đình cựu giám đốc FBI.

Gia đình ông Mueller đã thông báo vào tháng 8 năm ngoái rằng ông được chẩn đoán mắc bệnh Parkinson vào năm 2021.

Trong nhiều năm, ông Mueller nhận được sự tin tưởng tuyệt đối từ lưỡng đảng quốc hội Mỹ. Ông Mueller được Tổng thống George W. Bush chọn làm lãnh đạo FBI chỉ vài ngày trước vụ tấn công 11-9-2001. Ông tiếp tục nhận được sự ủng hộ hoàn toàn khi Tổng thống Barack Obama yêu cầu ông tiếp tục tại vị sau khi kết thúc nhiệm kỳ 10 năm.

Ông Mueller nghỉ hưu sau 12 năm giữ chức giám đốc FBI vào năm 2013,. Tuy nhiên, 4 năm sau đó ông được một quan chức cấp cao của Bộ Tư pháp Mỹ triệu tập trở lại phục vụ với tư cách là công tố viên đặc biệt để tiếp quản cuộc điều tra về cáo buộc Nga can thiệp cuộc bầu cử Mỹ năm 2016 sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump sa thải Giám đốc FBI lúc bấy giờ là ông James Comey.

Ông Mueller đã tiến hành cuộc điều tra kéo dài 22 tháng, dẫn đến việc truy tố 34 người, bao gồm một số cộng sự của ông Trump cũng như các sĩ quan tình báo Nga và 3 công ty Nga, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Mueller đã không chứng minh được rằng chiến dịch tranh cử của ông Trump đã thông đồng với Nga. Ông cũng đưa ra quyết định gây tranh cãi là không buộc tội ông Trump tội cản trở công lý mặc dù ông có đủ bằng chứng cần thiết, nói rằng ông bị cấm xem xét điều đó vì ông Trump đang là tổng thống đương nhiệm vào thời điểm đó.

Ông Mueller được ghi nhận là người đã chuyển mình mạnh mẽ cơ quan thực thi pháp luật hàng đầu của Mỹ sau khi quốc hội Mỹ và một ủy ban chính phủ độc lập xác định rằng FBI và CIA đã không chia sẻ thông tin trước các vụ tấn công ngày 11-9, những thông tin lẽ ra có thể giúp ngăn chặn vụ việc.

Ông Mueller đã cải tổ FBI thành một cơ quan tập trung vào bảo vệ an ninh quốc gia bên cạnh việc thực thi pháp luật, đầu tư nhiều nguồn lực hơn vào các cuộc điều tra chống khủng bố và cải thiện sự hợp tác với các cơ quan khác của Mỹ.