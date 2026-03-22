G7 và hơn 20 quốc gia ra tuyên bố chung đảm bảo an ninh qua Eo biển Hormuz 22/03/2026 05:53

(PLO)- G7 và hơn 20 quốc gia lần lượt ra tuyên bố chung lên án các cuộc tấn công của Iran, nhấn mạnh nỗ lực đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua Eo biển Hormuz.

Ngày 21-3, Ngoại trưởng các nước G7 ra tuyên bố chung cho biết họ sẵn sàng thực hiện các biện pháp cần thiết để hỗ trợ nguồn cung năng lượng toàn cầu và tái khẳng định tầm quan trọng của việc bảo vệ các tuyến đường hàng hải, bao gồm Eo biển Hormuz, theo hãng tin Reuters.

"Chúng tôi... bày tỏ sự ủng hộ đối với các đối tác của chúng tôi trong khu vực trước các cuộc tấn công phi lý của Cộng hòa Hồi giáo Iran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này” - theo tuyên bố chung.

Ngoại trưởng các nước G7 lên án “các cuộc tấn công liều lĩnh” của Iran nhằm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm cơ sở hạ tầng năng lượng.

Hải quân Iran gần Eo biển Hormuz. Ảnh: NurPhoto

Cũng trong ngày 21-3, 22 quốc gia ra tuyên bố chung, cho biết sẽ đóng góp vào các nỗ lực đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua Eo biển Hormuz, đồng thời lên án việc Iran đóng cửa tuyến đường thủy quan trọng này, theo hãng tin AFP.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ nhất các cuộc tấn công gần đây của Iran nhằm vào các tàu thương mại không vũ trang ở Vịnh Ba Tư, các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự bao gồm các cơ sở dầu khí, và việc lực lượng Iran trên thực tế đóng cửa Eo biển Hormuz" - tuyên bố chung của 22 quốc gia, chủ yếu là các nước châu Âu nhưng cũng bao gồm Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) và Bahrain, cho hay.

Các quốc gia này “bày tỏ sự sẵn sàng đóng góp vào các nỗ lực thích hợp để đảm bảo an toàn cho việc đi lại qua eo biển", đồng thời hoan nghênh cam kết của các quốc gia đang tham gia vào công tác lập kế hoạch chuẩn bị.

"Chúng tôi kêu gọi ngay lập tức tạm ngừng toàn diện các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự, bao gồm các cơ sở dầu khí” - theo nội dung tuyên bố chung.

Sau khi Mỹ và Israel phát động các cuộc tấn công vào Iran ngày 28-2, Tehran đã trả đũa bằng các cuộc tấn công vào các nước láng giềng vùng Vịnh cũng như các tàu thuyền trong Eo biển Hormuz.

Theo số liệu từ công ty phân tích Kpler, từ ngày 1 đến ngày 19-3, các tàu chở hàng chỉ thực hiện 116 chuyến đi qua eo biển, giảm 95% so với mức trung bình trước khi cuộc xung đột nổ ra.

Việc Iran phong tỏa trên thực tế Eo biển Hormuz - nơi thường xuyên vận chuyển 20% lượng dầu khí của thế giới, cùng với nhiều vụ tấn công vào cơ sở hạ tầng dầu khí ở Trung Đông, đã đẩy giá năng lượng tăng vọt.

Tuy nhiên, vào ngày 21-3, Đô đốc Brad Cooper - chỉ huy Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) - cho biết khả năng đe dọa Eo biển Hormuz của Iran đã bị "suy giảm" sau khi Washington thả nhiều quả bom xuyên phá nặng 5.000 pound (hơn 2 tấn) xuống một cơ sở ngầm "kiên cố" nằm dọc bờ biển Iran trong tuần này.

Mỹ cho rằng cơ sở này được Iran cất giữ tên lửa hành trình chống hạm, bệ phóng tên lửa di động và các thiết bị khác.

"Chúng tôi không chỉ phá hủy cơ sở này mà còn phá hủy các địa điểm hỗ trợ tình báo và các trạm tiếp sóng radar tên lửa được sử dụng để theo dõi chuyển động của tàu thuyền" - ông Cooper nói.

"Khả năng đe dọa tự do hàng hải của Iran trong và xung quanh Eo biển Hormuz đã bị suy giảm, và chúng tôi sẽ không ngừng theo đuổi các mục tiêu này” - ông Cooper nói thêm.

Ông Cooper cũng cho biết quân đội Mỹ cho đến nay đã tấn công hơn 8.000 mục tiêu quân sự, bao gồm 130 tàu chiến, của Iran trong ba tuần qua.

Iran chưa lên tiếng về các thông tin trên.