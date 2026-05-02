Chiến sự Nga - Ukraine 2-4: Ông Zelensky công bố cải cách lớn với quân đội Ukraine; TP Ternopil trúng không kích dữ dội 02/05/2026 06:54

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục nóng khi hai bên gia tăng các cuộc không kích; Ông Zelensky công bố cải cách lớn với quân đội Ukraine; Nga tổng kết chiến sự tuần qua.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp tục leo thang với nhiều diễn biến nóng.

Ông Zelensky công bố cải cách lớn với quân đội Ukraine

Ngày 1-5, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã công bố một cuộc cải cách lớn đối với lực lượng vũ trang Ukraine, tập trung vào việc tăng lương cho binh sĩ và thay đổi các quy định về tuyển quân cũng như nghĩa vụ phục vụ, với kế hoạch bắt đầu triển khai từ tháng 6, theo tờ Kyiv Independent.

Theo tuyên bố của ông Zelensky, các hợp đồng được cập nhật dự kiến sẽ cho phép những binh sĩ đã được huy động trước đó rời khỏi quân ngũ, tuy nhiên thời điểm cụ thể vẫn chưa được xác định.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: X

Cố vấn truyền thông của tổng thống, ông Dmytro Lytvyn, ngày 1-5 cho biết Bộ Quốc phòng và Bộ Tổng tham mưu Ukraine sẽ cung cấp chi tiết cùng mốc thời gian về việc cho quân nhân xuất ngũ, nhưng chưa nêu rõ khi nào điều này sẽ diễn ra.

Ông Zelensky cho biết ông đã chỉ đạo các quan chức tăng mạnh tiền lương, ưu tiên tính công bằng dựa trên nhiệm vụ chiến đấu, kinh nghiệm và hiệu quả công tác.

Cuộc cải cách cũng sẽ thay đổi điều kiện tuyển quân và phục vụ, nhằm mở rộng hình thức phục vụ theo hợp đồng, giúp thời hạn phục vụ trở nên rõ ràng và dễ dự đoán hơn, theo ông Zelensky.

Nhà lãnh đạo Ukraine cho biết thêm rằng các thay đổi này cũng sẽ xác lập thời hạn phục vụ cụ thể và tạo điều kiện để cho các binh sĩ đã được huy động trước đó xuất ngũ theo từng giai đoạn ngay trong năm nay, dựa trên các mốc thời gian được xác định.

Trong bài phát biểu buổi tối, ông Zelensky cho biết mọi khía cạnh của kế hoạch cải cách sẽ được hoàn tất trong tháng 5, với những thay đổi “cụ thể, rõ rệt” đầu tiên dự kiến có hiệu lực từ tháng 6.

TP Ternopil trúng không kích quy mô lớn, 12 người bị thương

. Giới chức địa phương đưa tin rằng Lực lượng Nga đã tiến hành một đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) trên khắp Ukraine trong ngày 1-5, làm ít nhất 12 người bị thương tại Ternopil (tỉnh Ternopil, Ukraine) - cách biên giới Ba Lan khoảng 130 km.

Các vụ nổ được ghi nhận tại thành phố từ đầu giờ chiều và tiếp diễn sau đó, với nhiều tiếng nổ xuất hiện ở nhiều khu vực.

Thị trưởng Ternopil - ông Serhii Nadal cho biết tính đến 17 giờ 1-5 (theo giờ địa phương), có 6 người bị thương đang điều trị tại phòng cấp cứu và 1 người tại bệnh viện khu vực.

Chính quyền quân sự địa phương cho biết đã phát hiện 36 mục tiêu trên không trên bầu trời thành phố trong cuộc tấn công, trong đó lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 27 mục tiêu.

Ông Serhii Ziubanenko, người đứng đầu chi nhánh khu vực của Cơ quan Cảnh sát Quốc gia, cho biết 39 người đã được sơ tán khỏi các khu vực bị ảnh hưởng.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết cuộc tấn công vào Ukraine có sự tham gia của 409 UAV trong khoảng thời gian từ 8 giờ sáng đến 15 giờ 30, được triển khai từ nhiều hướng khác nhau tại Nga và các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát.

Theo dữ liệu sơ bộ, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 388 UAV, trong khi 16 chiếc khác đánh trúng mục tiêu.

. Ở chiều ngược lại, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) và Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết UAV của Ukraine đã tấn công một nhà máy lọc dầu tại Tuapse, vùng Krasnodar (Nga) vào rạng sáng 1-5, đánh dấu lần thứ tư cơ sở này bị tấn công chỉ trong vòng một tháng

Cuộc tấn công này do Trung tâm tác chiến đặc biệt “Alpha” thuộc SBU thực hiện, phối hợp với Tổng cục Tình báo Quốc phòng (HUR) và Lực lượng Hệ thống Không người lái.

Theo SBU, cuộc tấn công đã gây cháy các bồn chứa dầu, tạo thành cột khói đen bốc cao phía trên nhà máy lọc dầu.

Mức độ thiệt hại hiện vẫn đang được đánh giá, Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết.

. Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Nga tổng kết chiến sự tuần qua

Binh sĩ Nga tham chiến ở Ukraine. Ảnh: TASS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1-5 đưa tin quân đội Ukraine đã mất tổng cộng khoảng 8.010 binh sĩ trong các cuộc giao tranh với Nga trong tuần qua, theo hãng thông tấn TASS.

Cụ thể, Ukraine đã mất hơn 1.270 binh sĩ trong khu vực trách nhiệm của Cụm tác chiến phía Bắc, hơn 1.340 binh sĩ trong khu vực của Cụm tác chiến phía Tây, hơn 1.125 binh sĩ trong khu vực của Cụm tác chiến phía Nam, hơn 2.045 binh sĩ trong khu vực của Cụm tác chiến Trung tâm, hơn 1.960 binh sĩ trong khu vực của Cụm tác chiến Đông và lên đến 270 binh sĩ trong khu vực của Cụm tác chiến Dnepr.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, lực lượng thuộc Hạm đội Biển Đen của Nga đã phá hủy 14 tàu không người lái của Hải quân Ukraine trong tuần qua.

Ngoài ra, hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ 53 quả bom dẫn đường và 2.628 UAV cánh cố định của quân đội Ukraine.

Bộ Quốc phòng Nga nói thêm rằng Lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn và 5 cuộc tấn công nhóm nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng của Ukraine trong tuần.

Bộ này cho biết thêm rằng các địa điểm triển khai tạm thời của các lực lượng vũ trang Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài cũng là mục tiêu tấn công.

Bộ Quốc phòng Nga thông báo rằng quân đội Nga tuần qua đã kiểm soát được 6 khu dân cư ở Kharkiv, Sumy và Donetsk.

Trong khi đó, ngày 1-5, lãnh đạo khu vực Zaporizhia do Nga kiểm soát - ông Yevgeny Balitsky nói rằng quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn vào Zaporizhia trong đêm, gây hư hại một số cơ sở năng lượng và cắt đứt một phần nguồn cung cấp điện.

Theo ông Balitsky, tất cả các dịch vụ đều đang trong tình trạng báo động cao và các công nhân điện lực đang nỗ lực khôi phục điện cho càng nhiều người tiêu dùng càng tốt.

Ukraine chưa bình luận về các thông tin trên.