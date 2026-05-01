Chiến sự Nga-Ukraine 1-5: Ukraine liên tiếp tập kích sâu trong lãnh thổ Nga; Moscow tấn công mạnh, nhiều khu vực Ukraine thiệt hại nặng 01/05/2026 08:50

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine liên tiếp tập kích sâu trong lãnh thổ Nga; Ông Zelensky nói Nga tấn công hơn 200 UAV, nhiều khu vực Ukraine thiệt hại; Nga nói không cần Kiev phản hồi đề xuất ngừng bắn Ngày Chiến thắng.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine liên tiếp tập kích các nhà máy lọc dầu sâu trong lãnh thổ Nga

Ngày 1-5, lực lượng Ukraine được cho là đã tiến hành thêm một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy lọc dầu Tuapse ở vùng Krasnodar (miền Nam nước Nga), theo tờ Kyiv Independent.

Đây là cuộc tấn công thứ tư nhằm vào cơ sở này chỉ trong hai tuần qua. Trước đó, Ukraine đã xác nhận các vụ tập kích vào Tuapse trong các ngày 16, 20 và 28-4. Sau vụ tấn công thứ ba, nhà chức trách đã phải ban bố tình trạng khẩn cấp tại khu vực này.

Binh sĩ Ukraine hoạt động trên chiến trường. Ảnh: BỘ TỔNG THAM MƯU QUÂN ĐỘI UKRAINE

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) xác nhận ít nhất hai bồn chứa nhiên liệu đã bốc cháy tại một trạm bơm dầu ở vùng Perm (Nga) sau vụ tấn công bằng UAV vào ngày 30-4. Kênh Exilenova Plus đưa tin ngọn lửa đã làm hư hại từ 2 đến 3 bồn chứa tại cơ sở này.

Cuối ngày hôm đó, SBU xác nhận nhà máy lọc dầu Lukoilpermnaftoorgsintez - nằm cách vùng lãnh thổ do Ukraine kiểm soát hơn 1.500 km - đã bị đơn vị đặc nhiệm Alpha của cơ quan này tập kích trong 2 ngày liên tiếp.

"Theo thông tin sơ bộ, phân xưởng AVT-4 tại nhà máy lọc dầu - một mắt xích then chốt trong quá trình lọc dầu sơ cấp - đã bị đánh trúng. Hậu quả của vụ tập kích là các tháp chưng cất khí quyển và chân không đã bốc cháy. Sự cố hư hại này về cơ bản đã làm tê liệt hoàn toàn hoạt động của phân xưởng" - báo cáo của SBU nêu rõ.

Ông Zelensky nói Nga tấn công hơn 200 UAV, nhiều khu vực Ukraine thiệt hại

Đăng trên mạng xã hội X ngày 30-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết có 7 người đang được điều trị tại bệnh viện ở TP Dnipro sau một cuộc tấn công mà Kiev cho là do Nga thực hiện.

Tại tỉnh Odessa, có 5 người nhập viện, trong đó 2 người nguy kịch. Tại tỉnh Kharkiv có 1 người bị thương.

Theo ông Zelensky, trong đêm 30-4, Nga đã phóng hơn 200 máy bay không người lái, chủ yếu là loại “Shahed”, cùng với tên lửa đạn đạo. Từ sáng cùng ngày có thêm khoảng 30 UAV tiếp tục tấn công.

Các mục tiêu được cho là trải rộng tại nhiều khu vực.

Ông Zelensky cho biết các đòn tấn công đã gây thiệt hại tại tỉnh Mykolaiv, ảnh hưởng đến lưới điện và khiến hàng nghìn hộ dân mất điện. Nhiều công trình dân sự tại Odessa và Dnipro bị hư hại, trong khi Zaporizhzhia cũng ghi nhận thiệt hại.

Nhà lãnh đạo Ukraine kêu gọi các đối tác duy trì sức ép và các biện pháp trừng phạt đối với Nga.

Nga: Không cần Kiev phản hồi đề xuất ngừng bắn Ngày Chiến thắng

Ngày 30-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông tin thêm về lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng 9-5 sắp tới, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ công bố thời điểm cụ thể sau, hiện chưa có quyết định chính thức.

“Trước mắt, chúng tôi coi đây là lệnh ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng, còn thời điểm bắt đầu và kết thúc sẽ do Tổng tư lệnh tối cao quyết định” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Điện Kremlin sẽ công bố thời điểm lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng ngay khi có quyết định.

“Trước hết, điều này cần quyết định từ tổng thống; chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức” - ông Peskov nói.

Đề cập phản ứng của Kiev, ông Peskov cho biết Moscow vẫn chưa nhận được hồi đáp về đề xuất ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng.

Tuy nhiên, vị phát ngôn viên lưu ý Nga không cần phản hồi từ Kiev để tuyên bố ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng. Ông nhấn mạnh đây là quyết định của tổng thống Nga và sẽ được thực hiện.

Trước đó cùng ngày 30-4, ông Zelensky cho biết trên X rằng Kiev đã chỉ đạo các đại diện liên hệ với phía Mỹ nhằm làm rõ đề xuất ngừng bắn ngắn hạn do Nga đưa ra.

Ông khẳng định Ukraine mong muốn hòa bình và đang triển khai các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột một cách thực chất. Tuy nhiên, Kiev cũng muốn xác định rõ đề xuất của Moscow liệu chỉ nhằm phục vụ an ninh cho một sự kiện tại Moscow, hay là bước đi rộng hơn hướng tới hòa bình.

Theo ông Zelensky, Ukraine ưu tiên một lệnh ngừng bắn dài hạn, đi kèm các bảo đảm an ninh đáng tin cậy và một giải pháp hòa bình bền vững. Kiev sẵn sàng tham gia đàm phán trong bất kỳ khuôn khổ phù hợp và hiệu quả nào.

Nga nói Ukraine nã pháo vào Donetsk, Moscow kiểm soát thêm lãnh thổ tại Sumy

Trong ngày 30-4, phía chính quyền Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng do Nga bổ nhiệm nói rằng phía Ukraine đã tiến hành 7 cuộc pháo kích vào lãnh thổ DPR, khiến 2 dân thường bị thương, theo TASS.

Tại tỉnh Belgorod của Nga (giáp biên giới Ukraine), Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho biết 2 thiếu niên 15 và 18 tuổi đã thiệt mạng khi chiếc xe máy chở các em bị 1 UAV tấn công.

"Một thảm kịch đã xảy ra ở huyện Volokonovsky. Một chiếc UAV của Ukraine đã cố tình nhắm mục tiêu vào chiếc xe máy chở 2 nam thiếu niên 18 và 15 tuổi. Các nạn nhân đã tử vong tại hiện trường do vết thương quá nặng" - vị tỉnh trưởng viết trên nền tảng nhắn tin Max.

Binh sĩ Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ông Gladkov cũng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và bạn bè của các nạn nhân.

Trước đó cùng ngày, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Nhóm tác chiến phía Bắc đã giành quyền kiểm soát khu vực Korchakovka thuộc vùng Sumy "thông qua các chiến dịch tích cực".

Một nguồn tin từ Bộ này chia sẻ với TASS rằng việc kiểm soát được Korchakovka giúp đẩy lùi đối phương ra khỏi khu vực biên giới huyện Sudzha (thuộc tỉnh Kursk của Nga) và mở rộng vùng an ninh tại khu vực Sumy.

Theo nguồn tin trên, Korchakovka là khu định cư thứ hai được Ukraine tích hợp vào hệ thống công sự ở khu vực tiền tuyến. Hệ thống này được xây dựng không lâu trước khi lực lượng Ukraine bị đẩy lùi khỏi khu vực biên giới Sudzha.