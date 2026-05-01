Điện Kremlin thông tin về ngừng bắn Ngày Chiến thắng và điện đàm giữa ông Putin và ông Trump 01/05/2026 06:33

(PLO)- Phía Nga chưa chốt thời điểm ngừng bắn Ngày Chiến thắng, khẳng định không cần phản hồi từ Kiev, và cho biết Tổng thống Vladimir Putin không mời người đồng cấp Donald Trump tham dự lễ duyệt binh.

Ngày 30-4, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov thông tin thêm về lệnh ngừng bắn Ngày Chiến thắng 9-5 sắp tới, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ công bố thời điểm cụ thể sau, hiện chưa có quyết định chính thức.

“Trước mắt, chúng tôi coi đây là lệnh ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng, còn thời điểm bắt đầu và kết thúc sẽ do Tổng tư lệnh tối cao quyết định” - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASSP

Điện Kremlin sẽ công bố thời điểm lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng ngay khi có quyết định.

“Trước hết, điều này cần quyết định từ tổng thống; chúng tôi sẽ công bố ngay lập tức” - ông Peskov nói.

Đề cập phản ứng của Kiev, ông Peskov cho biết Moscow vẫn chưa nhận được hồi đáp về đề xuất ngừng bắn dịp Ngày Chiến thắng.

Tuy nhiên, vị phát ngôn viên lưu ý Nga không cần phản hồi từ Kiev để tuyên bố ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng. Ông nhấn mạnh đây là quyết định của tổng thống Nga và sẽ được thực hiện.

Liên quan cuộc điện đàm giữa ông Putin và Tổng thống Mỹ Donald Trump, người phát ngôn Điện Kremlin nhận định một cuộc điện đàm đơn lẻ giữa 2 nhà lãnh đạo khó có thể ngay lập tức cải thiện tình hình toàn cầu hoặc đảo ngược các xu hướng tiêu cực hiện nay.

Theo ông, số lượng xung đột đang diễn ra là quá lớn, trong khi hệ lụy của hàng loạt cuộc xung đột đối với tình hình quốc tế và kinh tế toàn cầu là rất nghiêm trọng, khiến việc đảo chiều các xu hướng này trong thời gian ngắn là điều hết sức khó khăn.

Ông Peskov cũng cho biết ông Putin không mời ông Trump tham dự lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng tại Moscow.

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trước đó cùng ngày 30-4, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky cho biết nước này đang đề xuất với Nga một lệnh ngừng bắn dài hạn sau khi ông Putin đề nghị ngừng bắn tạm thời với Kiev trong dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng (9-5), theo tờ Kyiv Indenpendent.

“Chúng tôi sẽ làm rõ chính xác vấn đề này là gì. Vài giờ đảm bảo an ninh cho một cuộc diễu hành ở Moscow, hay điều gì đó hơn thế nữa. Đề xuất của chúng tôi là một lệnh ngừng bắn dài hạn, an ninh đáng tin cậy và được đảm bảo cho người dân, và một nền hòa bình lâu dài” - ông Zelensky cho hay.