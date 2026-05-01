Ông Vương Nghị điện đàm Ngoại trưởng Rubio trước chuyến thăm của ông Trump, nhắc Đài Loan 01/05/2026 05:51

(PLO)- Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi duy trì "sự ổn định" giữa Mỹ-Trung, đồng thời cảnh báo rằng Đài Loan là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ song phương.

Ngày 30-4, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã điện đàm với người đồng cấp Mỹ Marco Rubio, trong đó ông Vương nhấn mạnh Mỹ-Trung nên chuẩn bị cho "các cuộc trao đổi cấp cao quan trọng" đồng thời nhắc đến Đài Loan, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Cụ thể, ông Vương khẳng định rằng ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia luôn là "kim chỉ nam" của quan hệ Mỹ-Trung.

“Cả hai bên cần bảo vệ sự ổn định đã đạt được, chuẩn bị cho các cuộc gặp gỡ cấp cao quan trọng, mở rộng hợp tác, quản lý khác biệt và tìm cách xây dựng mối quan hệ Mỹ-Trung chiến lược, mang tính xây dựng và ổn định để đạt được sự tôn trọng lẫn nhau, cùng tồn tại hòa bình và hợp tác cùng có lợi” - ông Vương cho hay.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị. Ảnh: AFP

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc nhấn mạnh rằng vấn đề Đài Loan “liên quan lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và là điểm rủi ro lớn nhất trong quan hệ Mỹ-Trung”.

Trong thông cáo báo chí do Bộ Ngoại giao Trung Quốc đăng tải sau cuộc điện đàm, ông Rubio khẳng định rằng quan hệ Mỹ-Trung là mối quan hệ song phương quan trọng nhất trên thế giới, và ngoại giao cấp nguyên thủ quốc gia là cốt lõi của mối quan hệ Mỹ-Trung.

Ông Rubio nhấn mạnh rằng cả hai bên nên duy trì liên lạc và phối hợp, tôn trọng lẫn nhau, xử lý đúng những khác biệt và tìm kiếm sự ổn định chiến lược trong quan hệ Mỹ-Trung.

Hai bên cũng trao đổi quan điểm về tình hình ở Trung Đông và các vấn đề khác.

Một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đã xác nhận cuộc điện đàm và cho biết mục đích là để sắp xếp chuyến đi của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Trung Quốc nhưng không cung cấp thêm chi tiết, theo hãng tin AFP.

Ông Trump dự kiến ​​sẽ thăm Trung Quốc vào ngày 14 và 15-5. Đây là chuyến đi đầu tiên của ông Trump tới Trung Quốc kể từ khi ông nhậm chức tổng thống Mỹ vào năm 2025.