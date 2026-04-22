22/04/2026 19:28

(PLO)- Iran nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Mỹ; Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn với Tehran; Lebanon nói đang đàm phán gia hạn ngừng bắn với Israel.

Tình hình Trung Đông tiếp tục xuất hiện nhiều thông tin quan trọng.

Iran nêu điều kiện đàm phán vòng 2 với Mỹ

Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei cho biết ngoại giao vẫn là công cụ để bảo vệ lợi ích quốc gia, nhưng chỉ được triển khai khi các điều kiện phù hợp với lợi ích của Iran, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Ông Baghaei cảm ơn Pakistan về các nỗ lực trung gian, đồng thời khẳng định các hành động của Iran là nhằm tự vệ trước “sự gây hấn quân sự” từ Mỹ và Israel.

Vị phát ngôn viên cho biết Iran đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến trên chiến trường và chính trường, đồng thời triển khai các biện pháp cần thiết để bảo vệ lợi ích và an ninh quốc gia.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei. Ảnh: SNN

Tuyên bố nhấn mạnh Iran sẽ bảo vệ các quyền lợi hợp pháp, theo đuổi trách nhiệm pháp lý đối với các hành vi gây hấn, đồng thời yêu cầu bồi thường thiệt hại chiến tranh.

Theo hãng thông tấn Fars, ông Baghaei cũng cho rằng việc tấn công và bắt giữ các tàu thương mại của Iran không phản ánh cách hành xử của một quốc gia nghiêm túc theo đuổi ngoại giao.

Ông cho biết Iran chưa công bố tham gia vòng đàm phán thứ 2, đồng thời nhấn mạnh quyết định tổ chức đàm phán tại thủ đô Islamabad (Pakistan) sẽ phụ thuộc vào việc liệu điều đó có phục vụ lợi ích quốc gia hay không.

Đại diện thường trực của Iran tại Liên Hợp Quốc Amir Saeid Iravani ngày 21-4 nói rằng có thể nối lại các cuộc đàm phán với Mỹ nếu Washington dỡ bỏ phong tỏa hải quân đối với nước này.

Chia sẻ trên đài SNN, ông Iravani nhấn mạnh “lệnh phong tỏa hải quân của Mỹ là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn”, đồng thời cho biết Iran đã yêu cầu phía Mỹ chấm dứt biện pháp này.

“Ngay khi lệnh phong tỏa được dỡ bỏ, tôi cho rằng vòng đàm phán tiếp theo sẽ diễn ra tại Islamabad” - ông Iravani nói.

Cũng trong ngày 22-4, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) ngày 22-4 cho biết đã bắt giữ 2 tàu khi các phương tiện này tìm cách đi qua eo biển Hormuz mà không có sự cho phép, theo Tân Hoa Xã.

Hải quân IRGC xác định 2 tàu có tên là MSC Francesca và Epaminondes, cho rằng các tàu này đã gây nguy hại đến an ninh hàng hải do thiếu “giấy phép cần thiết” và “can thiệp vào hệ thống định vị”.

Hai tàu sau đó bị kiểm soát và buộc phải di chuyển về phía bờ biển Iran. IRGC cũng tuyên bố tàu MSC Francesca có liên quan Israel.

Israel chưa lên tiếng về thông tin trên.

Trung Quốc lên tiếng việc ông Trump gia hạn ngừng bắn với Iran

Ngày 22-4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Côn cho biết Bắc Kinh ủng hộ các bên liên quan trong xung đột Trung Đông tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm giải quyết tranh chấp, Tân Hoa Xã đưa tin.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Quách Gia Khôn. Ảnh: DPA

Mục tiêu là hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài giữa Mỹ và Iran, qua đó duy trì hòa bình và ổn định tại Trung Đông và khu vực Vịnh.

“Hiện tình hình đang ở giai đoạn then chốt, quyết định liệu xung đột có thể chấm dứt hay không. Ưu tiên cấp bách là bằng mọi cách ngăn chặn nguy cơ giao tranh bùng phát trở lại” - ông Quách nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết thêm nước này sẵn sàng hành động, phối hợp với cộng đồng quốc tế để đóng vai trò tích cực và mang tính xây dựng nhằm đạt được mục tiêu trên.

Lebanon nói đang đàm phán gia hạn ngừng bắn với Israel

Ngày 22-4, Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun cho biết đang tiến hành các cuộc đàm phán nhằm gia hạn lệnh ngừng bắn với Israel, đồng thời cảnh báo không bên nào được phép cản trở các biện pháp an ninh hoặc làm suy yếu ổn định, hãng Al Jazeera đưa tin.

Tổng thống Lebanon - ông Joseph Aoun. Ảnh: AFP

“Việc gìn giữ hòa bình dân sự ở giai đoạn hiện nay của đất nước là lằn ranh đỏ” - ông Aoun viết trên mạng xã hội X, đồng thời khẳng định sẽ “nỗ lực hết sức để chấm dứt tình trạng bất thường tại Lebanon”.

Đại sứ Lebanon tại Mỹ Nada Haddad Maaouad sẽ đại diện nước này tham dự cuộc họp trù bị tại Bộ Ngoại giao Mỹ vào ngày 23-4. Tại đây, bà Maaouad dự kiến nêu vấn đề gia hạn thỏa thuận ngừng bắn, đồng thời yêu cầu Israel chấm dứt các hoạt động phá dỡ tại các làng và thị trấn ở miền nam Lebanon.

Ông Aoun cho biết các cuộc đàm phán dựa trên bốn điều kiện chính gồm chấm dứt các hành động quân sự của Israel, đạt được việc Israel rút quân, trao trả tù nhân và triển khai quân đội Lebanon.

Cùng ngày, Ngoại trưởng Israel - ông Gideon Saar kêu gọi Beirut phối hợp với Tel Aviv để đối phó lực lượng Hezbollah, trước thềm các cuộc đàm phán giữa hai nước dự kiến nối lại tại Washington, theo đài France 24.

“Tôi kêu gọi Chính phủ Lebanon hãy cùng chúng tôi hành động chống lại ‘nhà nước khủng bố’ mà Hezbollah đã xây dựng trên lãnh thổ của các bạn” - ông Saar nói.

Theo ông Saar, sự hợp tác này “cần thiết với Lebanon hơn là với Israel”, đồng thời nhấn mạnh điều đó đòi hỏi “sự rõ ràng về đạo đức và dũng khí chấp nhận rủi ro”.

“Không còn lựa chọn thực sự nào khác để đảm bảo một tương lai hòa bình cho cả các bạn và chúng tôi” - ông Saar nói thêm.