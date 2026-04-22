Ông Hun Sen cập nhật sức khỏe Quốc vương Campuchia hậu phẫu thuật ung thư tại Trung Quốc 22/04/2026 11:36

(PLO)- Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết Quốc vương Norodom Sihamoni đang dần hồi phục sau phẫu thuật tại Trung Quốc và gửi lời cảm ơn người dân.

Ngày 21-4, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen cho biết sức khỏe của Quốc vương Norodom Sihamoni đang dần hồi phục sau ca phẫu thuật điều trị ung thư tuyến tiền liệt hôm 20-4 tại Trung Quốc, tờ Khmer Times đưa tin.

Trong một bài viết trên mạng xã hội Facebook, ông Hun Sen cho biết đã đến thăm Quốc vương tại một bệnh viện ở thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc), nơi ngài đang được truyền dịch tĩnh mạch.

"Nhìn chung, sức khỏe của ngài đã được cải thiện" - ông Hun Sen viết, cho biết thêm Quốc vương đã gửi lời cảm ơn và lời thăm hỏi đến chư tăng cùng toàn thể người dân.

Quốc vương Norodom Sihamoni (trái) gặp Chủ tịch Thượng viện Hun Sen (phải) và Thủ tướng Hun Manet. Ảnh tư liệu: THƯỢNG VIỆN CAMPUCHIA

Trước đó, vào ngày 17-4, ông Hun Sen cùng hai con trai là ông Hun Manith (Tổng Cục trưởng Tổng cục Nghiên cứu Tình báo, Bộ Quốc phòng Campuchia) và ông Hun Many (Bộ trưởng Bộ Chức năng công Campuchia) đã đến Bắc Kinh để tháp tùng Quốc vương và Thái hậu Norodom Monineath Sihanouk trong giai đoạn điều trị này.

Quốc vương và Thái hậu đã đến Trung Quốc để kiểm tra sức khỏe vào tháng 2 và tháng 3. Đến ngày 10-4, Quốc vương đã phát đi một thông điệp hoàng gia, xác nhận bản thân mắc ung thư tuyến tiền liệt sau các đợt tầm soát y tế.

Ngày 18-4, Bộ Hoàng cung Campuchia thông báo Quốc vương đã chấp thuận tiến hành phẫu thuật tại một bệnh viện ở Bắc Kinh theo khuyến nghị của hội đồng y khoa.

Ca phẫu thuật được thực hiện vào sáng 20-4. Sau ca phẫu thuật, các bác sĩ chỉ định Quốc vương tiếp tục lưu lại bệnh viện để được theo dõi và chăm sóc y tế.