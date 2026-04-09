Lãnh đạo TP.HCM chúc Tết Chol Chnam Thmey: Thắt chặt tình hữu nghị Việt Nam - Campuchia 09/04/2026 12:31

(PLO)- Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh đã đến chúc Tết Chol Chnam Thmey tại Tổng Lãnh sự quán Campuchia, đề cao tình hữu nghị giữa hai nước.

Sáng 9-4, ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến thăm và chúc Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey tại Tổng Lãnh sự quán Vương quốc Campuchia tại TP.HCM.

Tại buổi gặp, ông Hoàng Nguyên Dinh đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến phía Campuchia nhân dịp năm mới.

“Nhân dịp Tết cổ truyền Chol Chnam Thmey, thay mặt lãnh đạo và nhân dân TP.HCM, tôi xin gửi tới Ngài Tổng Lãnh sự Chan Sory Kan, các cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán, cùng đồng bào Khmer đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM lời chúc mừng năm mới. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công” - ông Hoàng Nguyên Dinh bày tỏ.

Ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM (trái) và ông Chan Sory Kan, Tổng Lãnh sự Vương quốc Campuchia tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Đề cập mối quan hệ hữu nghị song phương, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định tình cảm gắn bó, mật thiết giữa hai nước ngày càng được bồi đắp.

Lãnh đạo TP.HCM cũng chia sẻ rằng Thành phố luôn nỗ lực hỗ trợ, chăm lo sức khỏe cho người dân Campuchia thông qua dự án Bệnh viện Chợ Rẫy Phnom Penh. Đây là nhịp cầu quan trọng góp phần củng cố, tăng cường tình hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Bên cạnh đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM cũng đã tổ chức hiệu quả chương trình "Gia đình Việt với sinh viên Lào, Campuchia tại TP.HCM", qua đó giúp sinh viên nước bạn hiểu sâu sắc và gần gũi hơn với Việt Nam.

Đặc biệt, ông Hoàng Nguyên Dinh cũng giới thiệu về quy mô của TP.HCM mới: “Tôi muốn chia sẻ thêm với quý vị, hiện nay TP.HCM không chỉ là trung tâm tài chính, kinh tế, văn hóa, khoa học công nghệ, mà sau khi sáp nhập, quy mô kinh tế của Thành phố đã chiếm khoảng 1/4 cả nước. Chúng ta có thêm thế mạnh về du lịch chất lượng cao, cảng biển, logistics từ khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu và công nghiệp công nghệ cao từ Bình Dương”.

Ông Hoàng Nguyên Dinh tặng món quà thân tình cho phía Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM nhân dịp đến thăm và chúc mừng Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Đáp lời, Tổng Lãnh sự Campuchia tại TP.HCM Chan Sory Kan bày tỏ niềm vinh dự khi được đón đoàn lãnh đạo TP.HCM đến chúc mừng nhân dịp Tết cổ truyền. Nhân dịp này, Ngài Tổng Lãnh sự cũng gửi lời chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội Đảng.

Chia sẻ về cá nhân, Ngài Chan Sory Kan xúc động: “Tôi sắp kết thúc nhiệm kỳ và trở về nước. Tuy nhiên, tôi sẽ tiếp tục tham gia vào công tác đối ngoại nhân dân giữa hai nước. Khoảng thời gian 3 năm công tác tại đây, tôi đã gắn kết với rất nhiều bạn bè. Khi về nước, tôi sẽ không bao giờ quên những tình cảm quý báu giữa bản thân tôi với các bạn Việt Nam”.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tổng Lãnh sự cũng thông tin thêm, sau Tết cổ truyền Campuchia, Tổng Lãnh sự quán sẽ phối hợp với Hội Hữu nghị TP.HCM tổ chức buổi gặp gỡ giữa doanh nhân các tỉnh biên giới hai nước tại khu vực cửa khẩu Tân Nam (xã Tân Biên, Tây Ninh).

“Đây là điều kiện thuận lợi để các công ty, xí nghiệp của Việt Nam và Campuchia trao đổi, phối hợp làm ăn với nhau” - Ngài Chan Sory Kan nhấn mạnh.

Cuối buổi tiếp, Ngài Tổng Lãnh sự trân trọng gửi lời chúc sức khỏe, bình an, hạnh phúc và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ đến Phó Chủ tịch UBND TP.HCM cùng các thành viên trong đoàn.