Nữ cán bộ ngoại giao: Những 'cầu nối mềm' thúc đẩy hợp tác giữa TP.HCM và bạn bè quốc tế 24/03/2026 16:51

Sáng 24-3, Sở Ngoại vụ TP.HCM phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao tổ chức chương trình giao lưu văn hóa, kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ dành cho các nữ Tổng Lãnh sự, viên chức ngoại giao và phu nhân thuộc các cơ quan đại diện nước ngoài tại TP.HCM.

Vai trò ngày càng tăng của phụ nữ trong đối ngoại

Phát biểu tại sự kiện, ông Nguyễn Minh Quế, Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM, đã gửi lời chúc mừng đến các đại biểu nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ.

"Với sự tinh tế, trách nhiệm và bản lĩnh của mình, các chị em phụ nữ đã góp phần kết nối, thu hẹp khác biệt và làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác giữa các quốc gia, dân tộc" - ông Nguyễn Minh Quế nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của phụ nữ trong lĩnh vực đối ngoại.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Nguyễn Minh Quế (ngoài cùng bên phải) tặng quà lưu niệm cho các nữ cán bộ ngoại giao tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Lãnh đạo Sở Ngoại vụ khẳng định TP.HCM luôn trân trọng sự đồng hành của các nữ cán bộ ngoại giao, những người đã trở thành "cầu nối mềm" cho tình hữu nghị giữa TP và bạn bè quốc tế.

“Trong chương trình hôm nay, chúng tôi mong muốn được cùng Quý vị lắng nghe những câu chuyện lịch sử giàu chiều sâu và thưởng thức nghệ thuật múa rối nước độc đáo của Việt Nam trong không gian văn hóa giàu bản sắc tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Tôi hy vọng rằng những trải nghiệm giản dị nhưng sinh động này sẽ mang đến cho Quý vị những tình cảm gần gũi và thân thương về đất nước, con người Việt Nam cũng như TP.HCM” - Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM chia sẻ.

Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ TP.HCM Nguyễn Minh Quế chụp ảnh lưu niệm cùng các nữ cán bộ ngoại giao tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Những trải lòng từ thực tế

Sự kiện diễn ra tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM với sự tham dự của khoảng 40 đại biểu quốc tế, cùng lãnh đạo Văn phòng UBND TP.HCM, Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị TP.HCM. Chương trình nhằm tăng cường kết nối, thúc đẩy hiểu biết lẫn nhau giữa TP.HCM và bạn bè quốc tế.

Các nữ cán bộ ngoại giao tại TP.HCM tham quan Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Trong khuôn khổ sự kiện, đoàn đại biểu đã tham quan và tìm hiểu tiến trình lịch sử Việt Nam thông qua các chuyên đề trưng bày tiêu biểu như văn hóa Đông Sơn, văn hóa Champa cùng nhiều bộ sưu tập hiện vật giá trị. Hoạt động này giúp các khách mời quốc tế có cái nhìn hệ thống về chiều sâu lịch sử và sự đa dạng văn hóa của Việt Nam từ thời kỳ tiền - sơ sử.

Điểm nhấn của chương trình giao lưu là vở múa rối “Hoa Đất Việt” do Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM thực hiện. Vở diễn kết hợp giữa rối nước và rối cạn, tái hiện không gian làng quê Việt Nam thanh bình với hình ảnh người nông dân dắt trâu ra đồng, thôn nữ cất tiếng hát... Các tiết mục như múa lân sư rồng, chọi trâu, đánh cá tiếp tục mang đến những lát cắt đặc trưng của văn hóa dân gian, tạo trải nghiệm trực quan cho người xem.

Các thành viên đoàn ngoại giao chụp ảnh lưu niệm cùng các nghệ sĩ múa rối đến từ Trung tâm Nghệ thuật TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Chia sẻ tại sự kiện, bà Wirak Moodhitaporn, Tổng Lãnh sự Thái Lan tại TP.HCM, cho biết: “Buổi biểu diễn múa rối nước hôm nay rất thú vị. Dù đã từng xem trước đây, nhưng khi xem lại, tôi nhận thấy chương trình được đầu tư bài bản hơn, có nhiều điểm mới hơn. Múa rối Việt Nam có nhiều nét tương đồng với múa rối Thái Lan, là một nét đẹp văn hóa mà cả trẻ em và người lớn đều yêu thích”.

Đồng quan điểm, bà Carolina Tinangon - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM - bày tỏ: “Tôi thấy vô cùng ấn tượng với các trích đoạn múa rối như lân sư rồng, chọi trâu, đánh cá… Những tiết mục này thể hiện đầy đủ những nét đặc trưng văn hóa của Việt Nam, rất ấn tượng và tuyệt vời”.

Bà Carolina Tinangon - Tổng Lãnh sự Indonesia tại TP.HCM chụp ảnh lưu niệm tại sự kiện. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Bên cạnh việc thưởng thức nghệ thuật, các đại biểu còn tham gia giao lưu, tìm hiểu nghệ thuật chế tác và điều khiển con rối, đồng thời thưởng thức các loại bánh dân gian Việt Nam.

Sự kết hợp giữa tham quan lịch sử, nghệ thuật truyền thống và ẩm thực đã góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, khẳng định vai trò của ngoại giao văn hóa trong việc xây dựng hình ảnh một TP.HCM năng động, thân thiện trong mắt cộng đồng quốc tế.