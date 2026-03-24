Hương vị Úc 2026: Tôn vinh ẩm thực và sự đa dạng văn hóa tại TP.HCM 24/03/2026 16:14

(PLO)- Chương trình Hương vị Úc 2026 chính thức được khởi động tại TP.HCM, hứa hẹn mang đến hành trình khám phá ẩm thực, đồ uống và văn hóa Úc thông qua chuỗi hoạt động kéo dài gần một tháng.

Trưa 24-3, Tổng Lãnh sự quán Úc tại TP.HCM chính thức công bố khởi động chương trình thường niên “Hương vị Úc 2026” (Taste of Australia).

Chia sẻ tại buổi công bố, bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM - nhấn mạnh ý nghĩa đặc biệt của sự kiện khi diễn ra đúng vào tháng kỷ niệm 2 năm thiết lập Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam - Úc. Theo bà, hợp tác giữa hai bên không ngừng phát triển, mang lại những kết quả thiết thực trong bối cảnh hệ thống thương mại quốc tế mở, ổn định và dựa trên luật lệ đang mang lại lợi ích cho cả hai quốc gia.

Bà Sarah Hooper - Tổng Lãnh sự Úc tại TP.HCM - chia sẻ tại buổi khởi động Chương trình Hương vị Úc 2026. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Trích dẫn số liệu cụ thể, bà Hooper khẳng định: "Quan hệ kinh tế của hai nước tiếp tục mang lại những kết quả thiết thực. Năm 2024, kim ngạch thương mại song phương đạt hơn 22 tỉ AUD (khoảng 405 nghìn tỉ đồng), phản ánh sức mạnh và tính bổ trợ lẫn nhau giữa hai nền kinh tế".

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của Hương vị Úc 2026 là sự đồng hành của Bếp trưởng Sam Trần trong vai trò Gương mặt đại diện. Cô là chủ nhân giải thưởng Michelin Young Chef Award 2023 và nhà hàng “Gia” do cô dẫn dắt đã giữ vững một sao Michelin trong 3 năm liên tiếp (2023-2025).

Bếp trưởng Sam Trần (phải) đã trực tiếp chế biến các món ăn sáng tạo, kết hợp tinh tế giữa nguyên liệu Việt Nam và Úc, mang đến trải nghiệm ẩm thực giao thoa đầy mới mẻ. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Phong cách của cô là sự kết hợp tinh tế giữa bản sắc Việt Nam, kỹ thuật nấu ăn hiện đại và kinh nghiệm quốc tế. Tổng Lãnh sự Úc đánh giá hành trình của Bếp trưởng Sam phản ánh một giá trị cốt lõi mà nước Úc đặc biệt đề cao là sự đa dạng.

Một món ăn được Bếp trưởng Sam Trần chế biến và chiêu đãi trực tiếp tại sự kiện. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Theo Tổng Lãnh sự Sarah Hooper, văn hóa ẩm thực Úc được hình thành từ nguồn nguyên liệu chất lượng cao, sự giao thoa của nhiều nền văn hóa và tinh thần sáng tạo. Chính sự đa dạng này đã tạo nên một nền ẩm thực năng động, hiện đại và không ngừng đổi mới.

Bà Sarah Hooper cũng nhấn mạnh ẩm thực có sức mạnh kết nối con người, tạo ra sự gắn kết giữa các nền văn hóa và giúp các quốc gia hiểu nhau hơn. Vì vậy, Hương vị Úc không chỉ là câu chuyện về ẩm thực mà còn là câu chuyện về tình hữu nghị và mối quan hệ ngày càng gắn bó giữa Việt Nam và Úc.

Tổng Lãnh sự Úc Sarah Hooper và khách mời thưởng thức món ăn. Ảnh: DƯƠNG KHANG

"Đây sẽ là kỳ Hương vị Úc cuối cùng của tôi tại Việt Nam vì tôi sẽ kết thúc nhiệm kỳ công tác vào cuối tháng 4. Sự kiện này không chỉ là dịp tôn vinh ẩm thực tuyệt vời của Úc mà còn là biểu tượng cho tình đoàn kết hữu nghị, sự sáng tạo và mối quan hệ đối tác giữa hai quốc gia chúng ta" - bà Sarah Hooper chia sẻ thông điệp cá nhân đầy xúc động.

Hương vị Úc 2026 sẽ bao gồm nhiều hoạt động nổi bật như chuỗi quảng bá nhà hàng diễn ra từ ngày 28-3 đến 26-4, Triển lãm Hương vị Úc vào ngày 18-4 và Tiệc Gala Hương vị Úc diễn ra vào tối cùng ngày.

Với hàng loạt hoạt động ẩm thực, kết nối doanh nghiệp và giao lưu văn hóa, Hương vị Úc 2026 được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành cầu nối đưa người tiêu dùng và doanh nghiệp Việt Nam đến gần hơn với ẩm thực, đồ uống và văn hóa Úc.