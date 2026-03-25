TP.HCM cùng Anh bóc tách 'chìa khóa' xây dựng trung tâm tài chính quốc tế 25/03/2026 18:34

(PLO)- Hội nghị mở Vương quốc Anh - Việt Nam tại TP.HCM nhấn mạnh ba trụ cột cốt lõi gồm pháp lý, giám sát độc lập và dịch vụ thị trường để phát triển Trung tâm Tài chính Quốc tế.

Chiều 25-3, Hội nghị mở Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) đã diễn ra tại TP.HCM. Sự kiện tập trung thảo luận về 3 trụ cột cốt lõi nhằm kiến tạo một IFC hiện đại, minh bạch, trong đó nhấn mạnh vai trò sống còn của khung pháp lý vững chắc và cơ chế giám sát tài chính độc lập.

Hội nghị do Tổng Lãnh sự quán Anh, công ty quản lý quỹ đầu tư Dragon Capital và Hiệp hội Doanh nghiệp Anh Quốc tại Việt Nam (BritCham) đồng tổ chức, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp, cùng các chuyên gia pháp lý và tài chính hàng đầu.

Sự kiện có sự góp mặt và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn từ những chuyên gia hàng đầu thế giới như bà Angela Knight (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana), Thẩm phán Tòa phúc thẩm Anh Richard Snowden, cùng đại diện từ Bộ Công Thương Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Hội nghị mở Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) đã diễn ra tại TP.HCM ngày 25-3. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Tầm nhìn chiến lược và sự đồng hành của đối tác

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, nhấn mạnh đây là hoạt động thiết thực nhằm tiếp tục phát triển mối quan hệ hợp tác tài chính - ngân hàng, góp phần triển khai hiệu quả khuôn khổ Đối tác về IFC Việt Nam - Anh.

Điều này đặc biệt đúng với tầm nhìn của Lãnh đạo Cấp cao hai quốc gia khi vừa nâng cấp quan hệ song phương lên mức Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 10-2025.

Ông Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM, phát biểu tại Hội nghị mở Vương quốc Anh - Việt Nam về Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) đã diễn ra tại TP.HCM ngày 25-3. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Đánh giá cao các nội dung trọng tâm của hội nghị về hàng hóa phái sinh, giám sát tài chính và khung pháp lý, ông Nguyễn Lộc Hà khẳng định: "TP.HCM đang nỗ lực không ngừng để góp phần phát triển Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam trở thành một Trung tâm Tài chính Quốc tế tầm cỡ khu vực".

Lãnh đạo TP.HCM cũng bày tỏ sự trân trọng đối với sự hỗ trợ kịp thời từ Anh, đặc biệt khi sự kiện này diễn ra chỉ hơn một tháng sau khi chính thức ra mắt IFC Việt Nam tại TP.HCM.

“Hội nghị không chỉ là diễn đàn trao đổi kiến thức, mà còn là cơ hội để TP.HCM và Anh thúc đẩy hợp tác cụ thể giữa các cơ quan quản lý, các tổ chức tài chính và cộng đồng doanh nghiệp. Tôi tin rằng, với sự tham gia nhiệt tình của quý vị, chúng ta sẽ đưa ra những khuyến nghị thiết thực, góp phần hoàn thiện cơ chế chính sách, nâng cao năng lực giám sát và tạo môi trường đầu tư hấp dẫn hơn cho các nhà đầu tư quốc tế tại TP.HCM” - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP.HCM chia sẻ.

Ba trụ cột cốt lõi định hình Trung tâm Tài chính Quốc tế

Dưới góc nhìn quốc tế, bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM, nhận định việc phát triển IFC tại TP.HCM và Đà Nẵng là cơ hội đặc biệt lớn. Tuy nhiên, thành công phụ thuộc vào việc xây dựng nền tảng đúng đắn ngay từ đầu. Một IFC thực sự cạnh tranh phải dựa trên ba trụ cột cốt lõi.

Bà Alexandra Smith, Tổng Lãnh sự Anh tại TP.HCM. Ảnh: DƯƠNG KHANG

Thứ nhất, khung pháp lý vững chắc. Bà Smith nhấn mạnh rằng một trung tâm tài chính hiện đại không chỉ cần những tòa nhà ấn tượng, mà cần một môi trường pháp lý minh bạch, ổn định và có thể dự đoán được để tạo niềm tin cho nhà đầu tư. Theo đó, niềm tin này được củng cố rõ ràng nhất khi các giao dịch được điều chỉnh theo hệ thống Thông luật Anh.

Theo bà Smith, một tòa án chuyên trách cho IFC dựa trên các nguyên tắc này sẽ gửi đi thông điệp mạnh mẽ về tính minh bạch và hiệu quả. Hiện tại, các chuyên gia Anh đang làm việc chặt chẽ với Tòa án Nhân dân Tối cao Việt Nam để tư vấn về chức năng của tòa án IFC tại TP.HCM.

Thứ hai, hệ thống quản lý đáng tin cậy và độc lập. Một IFC thành công cần một cơ quan quản lý độc lập, minh bạch và có đủ nguồn lực để giám sát các hoạt động tài chính phức tạp.

Điều này không chỉ giúp thực thi quy định mà còn tạo tín hiệu về sự ổn định dài hạn, thu hút các nhà đầu tư tổ chức và bảo đảm thị trường tài chính Việt Nam hội nhập suôn sẻ với các tiêu chuẩn và thông lệ toàn cầu.

Thứ ba, dịch vụ thị trường tài chính hiện đại. Sau khi nền tảng pháp lý và quản lý đã vững chắc, việc phát triển các dịch vụ chuyên biệt là bước đi thiết yếu.

Bà Smith cho hay London đang cung cấp hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam xây dựng các sàn giao dịch phái sinh hàng hóa, mở ra các kênh phòng ngừa rủi ro và huy động vốn mới cho tín chỉ carbon, trái phiếu xanh và các công cụ tài chính bền vững.

Các đại biểu lắng nghe chia sẻ của bà Angela Knight, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Cơ quan Dịch vụ Tài chính Astana (AFSA). Ảnh: DƯƠNG KHANG

Ba nền tảng này cùng nhau tạo thành trụ cột của một trung tâm tài chính quốc tế hiện đại và có tính cạnh tranh: một hệ thống pháp lý đáng tin cậy, một cơ quan quản lý mạnh và độc lập, cùng các dịch vụ thị trường năng động có khả năng huy động vốn hiệu quả.

Khi những yếu tố này được thiết lập, các trung tâm tài chính quốc tế tại TP.HCM và Đà Nẵng không chỉ có thể thay đổi diện mạo ngành tài chính Việt Nam mà còn nâng cao vị thế của Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

Khép lại bài phát biểu, Tổng Lãnh sự Anh Alexandra Smith khẳng định cam kết mạnh mẽ: "Anh luôn sẵn sàng - với tư cách là một đối tác cam kết và đáng tin cậy - đồng hành cùng Việt Nam trong chặng đường tiếp theo, góp phần biến tầm nhìn về một Trung tâm Tài chính Quốc tế đẳng cấp thế giới thành hiện thực”.