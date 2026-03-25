Bắc Kinh kêu gọi Tokyo xử lý nghiêm vụ binh sĩ Nhật xông vào đại sứ quán Trung Quốc 25/03/2026 15:52

(PLO)- Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật “điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng” vụ một thiếu uý quân đội Nhật mang dao vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo.

Ngày 25-3, Bộ Ngoại giao Trung Quốc kêu gọi Nhật áp dụng đầy đủ các quy định pháp luật đối với một cá nhân đã đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo một ngày trước đó, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

“Trung Quốc một lần nữa kêu gọi phía Nhật điều tra ngay lập tức và kỹ lưỡng vụ việc một cá nhân đột nhập vào Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật, trừng phạt thủ phạm và làm rõ hoàn toàn vụ việc” - người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm nói.

Vụ việc xảy ra vào ngày 24-3 khi nghi phạm Kodai Murata (23 tuổi) là thiếu úy thuộc Lực lượng Phòng vệ Mặt đất Nhật (SDF) mang theo một con dao dài 18 cm đột nhập vào khuôn viên Đại sứ quán Trung Quốc.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hôm 24-3 rằng nghi phạm đã đe dọa giết các nhà ngoại giao, cho rằng mình hành động "theo ý thượng đế". Bắc Kinh sau đó đã gửi công hàm phản đối mạnh mẽ.

Đại sứ quán Trung Quốc tại Nhật. Ảnh: AFP

Ông Lâm Kiếm cho rằng vụ việc đã “xâm hại phẩm giá” của đại sứ quán, đồng thời nhấn mạnh đã có mối đe dọa nghiêm trọng đối với sự an toàn của các nhà ngoại giao Trung Quốc.

Đại sứ quán Trung Quốc đang phối hợp với cảnh sát Nhật để xử lý vụ việc, ông Lâm nói thêm.

Về phía Nhật, ngày 25-3, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Minoru Kihara phát biểu tại một cuộc họp báo rằng vụ việc là “thực sự đáng tiếc”, đồng thời cho biết “cảnh sát đang điều tra vụ án và đã tăng cường số lượng sĩ quan được phân công bảo vệ đại sứ quán nhằm nâng cao an ninh”.

“Khi quá trình điều tra tiến triển và có thêm thông tin chi tiết, chúng tôi sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn chặn những sự việc tương tự tái diễn” - ông Kihara nói.

Theo đài NHK, nghi phạm đã thừa nhận đột nhập vào khuôn viên và nói với cảnh sát rằng muốn đối chất với Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Ngô Giang Hạo, yêu cầu đại sứ ngừng đưa ra các phát ngôn cứng rắn về Nhật.

Nghi phạm cũng nói rằng đã “lên kế hoạch tự kết liễu” nếu yêu cầu của mình bị từ chối.