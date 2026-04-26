Trung Quốc phản ứng mạnh vụ EU áp gói trừng phạt thứ 20 lên Nga 26/04/2026 05:38

(PLO)- Gói trừng phạt thứ 20 của EU lên Nga nhắm vào các nhà cung cấp các mặt hàng công nghệ cao quan trọng đến từ nước thứ ba, bao gồm các thực thể có trụ sở tại Trung Quốc bị cáo buộc cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hoặc hệ thống vũ khí cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Nga.

Ngày 25-4, người phát ngộn Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Bắc Kinh hết sức không hài lòng và kiên quyết phản đối động thái của Liên minh châu Âu (EU) đưa các công ty Trung Quốc vào gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã.

Người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này đã nhiều lần khẳng định lập trường kiên quyết phản đối các biện pháp trừng phạt đơn phương được áp đặt mà không có sự cho phép của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Bắc Kinh mạnh mẽ bác bỏ cái gọi là "quyền tài phán xuyên biên giới" của EU đối với các công ty và cá nhân Trung Quốc.

Trung Quốc phản ứng mạnh vụ EU áp gói trừng phạt thứ 20 lên Nga, trong đó có một số thực thể của Bắc Kinh. Ảnh: BLOOMBERG

Người phát ngôn lưu ý rằng động thái của EU đi ngược lại tinh thần đồng thuận đạt được giữa các nhà lãnh đạo Trung Quốc và EU, và đã làm suy yếu nghiêm trọng lòng tin lẫn nhau cũng như mối quan hệ Trung Quốc-EU nói chung.

Trung Quốc kêu gọi EU ngay lập tức loại bỏ các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc khỏi danh sách trừng phạt, duy trì tinh thần đồng thuận của các nhà lãnh đạo, và giải quyết các mối quan ngại tương ứng thông qua đối thoại và tham vấn, theo người phát ngôn.

“Trung Quốc sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp Trung Quốc” - người phát ngộn Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay, thêm rằng phía EU sẽ phải gánh chịu mọi hậu quả.

Trước đó, vào ngày 23-4, Hội đồng châu Âu đã thông qua gói trừng phạt thứ 20 đối với Nga, bao gồm 120 cá nhân và tổ chức mới bị đưa vào danh sách trừng phạt.

Bên cạnh việc ngăn chặn các doanh nghiệp quân sự của Nga tiếp cận công nghệ có giá trị của EU, gói trừng phạt thứ 20 còn xử lý sự phụ thuộc của Moscow vào các nước thứ ba trong việc cung cấp các mặt hàng công nghệ cao quan trọng.

Theo đó, EU đã đưa vào danh sách 16 thực thể có trụ sở tại Trung Quốc, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Uzbekistan, Kazakhstan và Belarus, vốn bị cáo buộc đã cung cấp hàng hóa lưỡng dụng hoặc hệ thống vũ khí cho tổ hợp công nghiệp - quân sự của Nga.

Ngoài ra, 60 thực thể mới sẽ chịu các hạn chế xuất khẩu chặt chẽ hơn đối với các mặt hàng góp phần nâng cao năng lực công nghệ của ngành quốc phòng của Nga. Một số thực thể này cũng nằm tại các quốc gia khác ngoài Nga như Trung Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ và UAE.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 24-4 cho biết Moscow sẽ có những biện pháp cứng rắn để đáp trả gói trừng phạt thứ 20 của EU.

"Chúng tôi sẽ có những biện pháp đáp trả. Chúng sẽ rất cứng rắn. Chúng sẽ được quyết định và thực hiện phù hợp với lợi ích của chúng tôi” - bà Zakharova tuyên bố.