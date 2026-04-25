Ông Netanyahu thông báo vừa điều trị ung thư tuyến tiền liệt 25/04/2026 07:56

(PLO)- Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết ông đã điều trị thành công ung thư tuyến tiền liệt.

Ngày 24-4, Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu nói rằng ông vừa trải qua quá trình điều trị ung thư tuyến tiền liệt thành công, nhưng đã trì hoãn việc thông báo cho công chúng, với lý do Iran sẽ sử dụng thông tin này để tuyên truyền chống lại Israel giữa cuộc chiến, theo tờ Times of Israel.

Ông Netanyahu không nói rõ thời gian ông đã trải qua “phương pháp xạ trị đích” nhưng cho biết tổn thương đã được loại bỏ.

“Tạ ơn Chúa, tôi cũng đã chiến thắng căn bệnh này” - ông Netanyahu viết trên mạng xã hội, cùng với báo cáo sức khỏe thường niên của ông.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Ảnh: EPA

Trong một thông báo sau đó, GS Aron Popovtzer của Trung tâm Y tế Hadassah - nơi ông Netanyahu từng điều trị - xác nhận rằng thủ tướng Israel có một khối u kích thước 0,9 cm, là ung thư biểu mô tuyến tiền liệt giai đoạn đầu.

Bác sĩ Popovtzer cho biết nó được phát hiện “vài tháng trước”, trong quá trình theo dõi định kỳ sau ca phẫu thuật cắt bỏ tuyến tiền liệt của ông Netanyahu vào tháng 12-2024.

GS Popovtzer nhấn mạnh rằng những căn bệnh như vậy rất phổ biến ở nam giới ở độ tuổi của ông Netanyahu, 76 tuổi.

Ông Popovtzer cho biết Thủ tướng Netanyahu được lựa chọn giữa việc tiếp tục theo dõi khối u hoặc điều trị bằng xạ trị và ông đã chọn phương án thứ hai.

Bác sĩ này cho biết ông Netanyahu đã xạ trị cách đây 2 tháng rưỡi và sau đó thủ tướng đã được kiểm tra bao gồm xét nghiệm máu.

“Dựa trên kết quả của các xét nghiệm này, chúng tôi có thể nói rằng bệnh đã biến mất. Thủ tướng sẽ tiếp tục theo dõi định kỳ” - ông Popovtzer cho hay.

Ngoài khối u, kết quả đánh giá sức khỏe thường niên của ông Netanyahu cho thấy ông hoàn toàn khỏe mạnh, tất cả các xét nghiệm máu và kiểm tra thể chất đều cho kết quả bình thường.

Trong bài đăng ngày 24-4, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông đã trì hoãn việc công bố báo cáo y tế của ông 2 tháng vì muốn ngăn chặn “chế độ khủng bố ở Iran lan truyền thêm thông tin sai lệch chống lại Israel”.

Vào thời điểm giao tranh leo thang hồi tháng 3, tin đồn lan truyền trên mạng rằng ông Netanyahu đã bị thương hoặc thiệt mạng.

“Tôi muốn chia sẻ với các bạn ba điều. 1 - Cảm ơn Chúa, tôi vẫn khỏe mạnh. 2 - Tôi có thể trạng rất tốt. 3 - Tôi từng gặp vấn đề nhỏ về tuyến tiền liệt và đã được điều trị hoàn toàn” - ông Netanyahu cho hay.