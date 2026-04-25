Chiến sự Trung Đông ngày 57: Iran nói sẽ không gặp phái đoàn Mỹ tại Pakistan; Israel-Hezbollah đối đầu; Washington nói đánh Iran là để bảo vệ Israel 25/04/2026 06:50

(PLO)- Bộ Ngoại giao Iran cho biết sẽ không có đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran dù các phái đoàn hai nước cùng có mặt tại Pakistan; Giao tranh Israel-Hezbollah tiếp diễn bất chấp ngừng bắn được gia hạn.

Tình hình Trung Đông nổi bật với những diễn biến xoay quanh đàm phán Mỹ-Iran do Pakistan làm trung gian.

Sẽ không có đàm phán trực tiếp Mỹ-Iran tại Pakistan

Ngày 25-4, trên mạng xã hội X, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran - ông Esmaeil Baghaei nói rằng không có kế hoạch nào cho cuộc gặp giữa các nhà đàm phán Iran và Mỹ tại Pakistan.

“Không có cuộc gặp nào được lên kế hoạch diễn ra giữa Iran và Mỹ. Quan điểm của Iran sẽ được chuyển đến Pakistan” - ông Baghaei cho hay.

Iran tuyên bố không có kế hoạch tổ chức đàm phán trực tiếp với Mỹ tại Pakistan. Ảnh: @IRIMFA_SPOX/X

Người phát ngôn nói thêm rằng Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đang ở Pakistan để gặp gỡ các quan chức Pakistan “phối hợp với vai trò trung gian hòa giải và thiện chí của họ nhằm chấm dứt cuộc chiến do Mỹ áp đặt và lập lại hòa bình trong khu vực".

Thông báo của ông Baghaei lại càng làm nổi bật thêm những tín hiệu trái chiều trong một tuần đầy bất ổn về tình trạng đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran, theo đài CNN.

Trước đó không lâu, người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt thông báo đặc phái viên của Tổng thống Mỹ Donald Trump - ông Steve Witkoff và con rể của ông Trump là ông Jared Kushner sẽ đến thủ đô Islamabad (Pakistan) vào sáng 25-4 để đàm phán với Iran dưới sự trung gian của Pakistan, theo hãng tin Reuters.

Bà Leavitt cho biết chính quyền Tổng thống Trump đã thấy "một số tiến triển" từ phía Iran trong vài ngày qua, nhưng không nói rõ chi tiết.

Cùng ngày, Tổng thống Trump cho biết Iran dự định đưa ra một đề nghị nhằm đáp ứng các yêu cầu của Mỹ.

"Họ sẽ đưa ra một đề nghị và chúng tôi sẽ phải xem xét" - ông Trump nói với hãng tin Reuters.

Ông Trump nói ông chưa biết đề nghị sẽ như thế nào, nhưng nói rằng bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc Iran từ bỏ uranium làm giàu và cho phép tự do vận chuyển dầu mỏ qua eo biển Hormuz.

Giao tranh Israel-Hezbollah tiếp diễn bất chấp ngừng bắn

Lực lượng Israel và Hezbollah đối đầu nhau suốt ngày 24-4, một ngày sau khi lệnh ngừng bắn giữa Israel và Lebanon được gia hạn thêm 3 tuần.

Tại các thị trấn Yater và Kafra ở miền nam Lebanon, Lực lượng Phòng vệ Israel cho biết họ đã tấn công các bệ phóng tên lửa của Hezbollah mà Israel cho là “gây ra mối đe dọa cho binh lính và thường dân Israel”.

Hezbollah cho biết đã nhắm mục tiêu vào một xe bọc thép chở quân của Israel ở Ramyah (miền nam Lebanon), nói rằng cuộc tấn công là “để đáp trả” việc Israel phá hủy nhà cửa ở miền nam Lebanon - điều mà Hezbollah gọi là “vi phạm lệnh ngừng bắn”.

Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc tấn công của Israel trên khắp miền nam Lebanon đã khiến ít nhất 6 người thiệt mạng và 2 người bị thương.

Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu cho biết Israel sẽ tiếp tục tấn công “bất kỳ mối đe dọa nào” ở Lebanon. Các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn nêu rõ rằng Israel được phép thực hiện “tất cả các biện pháp cần thiết để tự vệ”.

Trong khi đó, Hezbollah tuyên bố rằng thỏa thuận ngừng bắn "không có ý nghĩa gì" do Israel tiếp tục các cuộc tấn công vào lãnh thổ Lebanon.

Bộ Ngoại giao Mỹ: Cuộc chiến với Iran là để "tự vệ", nhằm bảo vệ Israel

Luật sư hàng đầu của Bộ Ngoại giao Mỹ Reed Rubinstein đã biện hộ cho cuộc chiến của Washington chống lại Iran là "tự vệ", coi đó là một phần của cuộc xung đột đang diễn ra và nhằm hỗ trợ Israel, theo Reuters.

Những cột khói bốc lên trời sau các cuộc không kích gần sân bay quốc tế Mehrabad ở Tehran (Iran) vào tháng 3. Ảnh: AFP

Ông Rubinstein - đồng minh của ông Trump và người ủng hộ Israel lâu năm - lập luận rằng chiến dịch này không phải là sự khởi đầu của một cuộc chiến mới mà là sự tiếp tục của các hành động thù địch.

“Mỹ tham gia vào cuộc xung đột này theo yêu cầu và để tự vệ tập thể cho đồng minh Israel, cũng như để thực hiện quyền tự vệ vốn có của Mỹ” - ông Rubinstein nói.

Ông Rubinstein viện dẫn điều mà ông mô tả là “sự gây hấn độc hại của Iran trong nhiều thập kỷ” để biện minh cho các cuộc tấn công.

Lời biện hộ này được đưa ra trước thời hạn mà chính quyền Tổng thống Trump phải đảm bảo sự chấp thuận của quốc hội theo Đạo luật Quyền lực Chiến tranh hoặc ngừng các hoạt động tấn công Iran,

Tuy nhiên, nhiều chuyên gia pháp lý cho rằng cuộc chiến của Mỹ vi phạm Hiến chương Liên Hợp Quốc, trong đó hạn chế việc sử dụng vũ lực chỉ trong trường hợp được Hội đồng Bảo an cho phép hoặc tự vệ rõ ràng.