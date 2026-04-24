Giáo hoàng Leo XIV thất vọng vì chiến sự Mỹ - Iran chưa chấm dứt 24/04/2026 16:01

Ngày 23-4, Giáo hoàng Leo XIV bày tỏ sự thất vọng khi Mỹ và Iran vẫn chưa thể khôi phục đàm phán ngoại giao nhằm chấm dứt chiến tranh, theo đài CNBC.

“Một ngày Iran nói ‘có’, Mỹ nói ‘không’, rồi lại ngược lại” - Giáo hoàng Leo XIV nói với các phóng viên trên chuyến bay trở về Vatican sau chuyến thăm châu Phi.

“Chúng ta không biết mọi việc sẽ đi đến đâu, và điều đó lại tạo ra một tình trạng hỗn loạn, cực kỳ nghiêm trọng đối với kinh tế thế giới” - Giáo hoàng nói thêm.

Mỹ và Iran chưa bình luận về phát ngôn của Giáo hoàng.

Giáo hoàng Leo XIV trả lời phỏng vấn báo chí trên chuyến bay trở về Vatican ngày 23-4. Ảnh: VATICAN NEWS

Giáo hoàng đưa ra bình luận trong bối cảnh lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran đang tiếp tục bị thử thách bởi thế bế tắc xoay quanh eo biển Hormuz.

Tuyến đường thủy này đã bị đóng cửa đầu tháng 3 sau khi Iran áp đặt phong tỏa tuyến đường này, và sau đó Mỹ cũng áp đặt biện pháp của riêng mình bằng cách cấm tàu thuyền ra vào các cảng của Iran.

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 23-4 viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “Iran đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc xác định ai là lãnh đạo của họ” và khẳng định Mỹ “kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz”.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Iran - ông Abbas Araghchi sau đó đăng trên X rằng bộ máy lãnh đạo của nước này vẫn thống nhất. “Các cơ quan nhà nước Iran tiếp tục hành động với sự thống nhất, mục tiêu rõ ràng và kỷ luật” - ông Araghchi viết.

Những tuần gần đây, Tổng thống Trump đã chỉ trích Giáo hoàng sau khi người đứng đầu Giáo hội Công giáo mạnh mẽ kêu gọi chấm dứt chiến tranh với Iran.

Giáo hoàng sau đó đã có động thái hạ nhiệt căng thẳng khi nói rằng việc tranh luận với Tổng thống Mỹ “hoàn toàn không phải là điều tôi quan tâm”.