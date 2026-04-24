Tổng thống và chủ tịch quốc hội Iran lên tiếng về thông tin 'rạn nứt nội bộ' 24/04/2026 13:28

(PLO)- Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf lên tiếng sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Tehran đang "rạn nứt nội bộ".

Ngày 23-4, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian và Chủ tịch Quốc hội Iran - ông Mohammad Bagher Ghalibaf nhấn mạnh tinh thần đoàn kết dân tộc, trong bối cảnh xuất hiện những thông tin về rạn nứt nội bộ ở Tehran, hãng thông tấn Tân Hoa Xã đưa tin.

Trong tuyên bố chung đăng trên mạng xã hội, ông Pezeshkian và ông Ghalibaf khẳng định Iran không phân biệt giữa “phe cứng rắn” và “phe ôn hòa”, nhấn mạnh “tất cả đều là người Iran và là những người cách mạng”.

“Tinh thần đoàn kết sắt son giữa nhân dân và Nhà nước, cùng sự tuân phục Lãnh tụ Tối cao, sẽ khiến bất kỳ kẻ gây hấn nào phải hối hận vì hành động của mình” - tuyên bố nêu rõ.

Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian (trái) phát biểu trong chuyến thăm trụ sở Hội Trăng lưỡi liềm Đỏ Iran tại thủ đô Tehran ngày 15-4. Ảnh: Shadati / TÂN HOA XÃ

Thông điệp nhấn mạnh sự thống nhất dưới “một Thượng đế, một dân tộc, một lãnh tụ, một con đường”, coi đây là nền tảng cho “chiến thắng của Iran”. Nhiều lãnh đạo cấp cao khác của nước này cũng ra tuyên bố kêu gọi đoàn kết.

Phó Tổng thống thứ nhất Iran - ông Mohammad Reza Aref cũng chia sẻ lại tuyên bố trên, đồng thời bổ sung một thông điệp riêng.

Ông Aref nhấn mạnh rằng Iran không phải là một quốc gia bị chia rẽ, mà là biểu tượng của sự đoàn kết.

Theo ông Aref, sự đa dạng về quan điểm chính trị chính là biểu hiện của dân chủ, song trong những thời điểm khó khăn, đất nước vẫn cùng đứng chung dưới một lá cờ. Ông khẳng định để bảo vệ chủ quyền và phẩm giá dân tộc, người dân Iran sẵn sàng vượt qua mọi khác biệt, đúng với tinh thần “một ý chí, một dân tộc”.

Theo hãng thông tấn Mehr, các phát biểu trên được đưa ra nhằm đáp lại nhận định của Tổng thống Mỹ Donald Trump, người cho rằng giới lãnh đạo Iran đang “rạn nứt nghiêm trọng”.

Trước đó, trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 23-4, ông Trump viết rằng Iran đang gặp khó khăn trong việc xác định vai trò lãnh đạo, trong bối cảnh tồn tại bất đồng giữa các phe phái trong nội bộ.

Theo nhà lãnh đạo Mỹ, hiện đang diễn ra cuộc đấu đá nội bộ giữa “phe cứng rắn” và “phe ôn hòa” tại Tehran.