Chiến sự Nga-Ukraine 24-4: Ukraine tập kích sở chỉ huy Nga; EU áp gói trừng phạt thứ 20 lên Moscow, ông Medvedev lên tiếng 24/04/2026 06:59

(PLO)- Chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường; Ukraine tập kích sở chỉ huy Nga; EU thông qua khoản vay 90 tỉ euro cho Ukraine và gói trừng phạt thứ 20 với Nga, ông Medvedev lên tiếng.

Tình hình chiến sự Nga-Ukraine tiếp tục leo thang trên khắp các chiến trường.

Ukraine tập kích sở chỉ huy FSB ở Donetsk

Ngày 23-4, ông Robert “Madyar” Brovdi, Tư lệnh Lực lượng Hệ thống Không người lái Ukraine, thông báo rằng máy bay không người lái (UAV) Ukraine đã tấn công một sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại khu vực Donetsk do Nga kiểm soát ngày 22-4.

Đòn tấn công khiến 12 sĩ quan FSB thiệt mạng và 15 sĩ quan bị thương, theo tờ Kyiv Independent.

Cụ thể, khoảng 8 giờ sáng ngày 22-4 theo giờ địa phương, hàng loạt vụ nổ làm rung chuyển Donetsk. Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội cho thấy các UAV được cho là của Ukraine tấn công một tòa nhà nhiều tầng đang xây dựng dang dở.

Tòa nhà, nơi được cho là đặt sở chỉ huy của Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) tại tỉnh Donetsk, bị thiệt hại nặng ngày 22-4. Ảnh: Exilenova+/ Telegram

Sau đó, ngày 23-4, ông Brovdi cho biết lực lượng Ukraine đã sử dụng UAV FP-2 do công ty quốc phòng Fire Point sản xuất, được thiết kế cho các đòn tấn công tầm trung, mang theo đầu đạn nặng từ 60 đến 100 kg.

Theo tuyên bố, chiến dịch với “8 đòn tấn công chính xác vào mục tiêu” do Lực lượng Hệ thống Không người lái phối hợp cùng các binh sĩ thuộc Quân đoàn số 1 của Lữ đoàn Azov thực hiện.

Mục tiêu bị đánh trúng là một sở chỉ huy phụ trách các hoạt động phá hoại, xây dựng mạng lưới tình báo, tuyển mộ, tiến hành các vụ tấn công vào Ukraine. Cơ sở này cũng điều phối các lực lượng ủy nhiệm của Nga, ông Brovdi cho biết.

Trong diễn biến liên quan, nguồn tin từ Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) cho hay các UAV do Trung tâm Tác chiến Đặc biệt “A” vận hành đã tấn công trạm bơm dầu “Gorky” tại tỉnh Nizhny Novgorod của Nga rạng sáng 23-4, theo Kyiv Independent.

Cuộc tấn công nhằm vào trạm bơm dầu “Gorky” đã làm hư hại ba bể chứa dầu, gây ra đám cháy lớn lan rộng trên diện tích khoảng 20.000 m², theo các báo cáo ban đầu.

“Việc các cơ sở then chốt như vậy bị phá hoại sẽ gây gián đoạn nghiêm trọng chuỗi logistics cung ứng dầu trong nội địa Nga. Hoạt động của các tuyến ống chính bị ảnh hưởng, hiệu suất lọc dầu suy giảm và chi phí vận chuyển gia tăng” - nguồn tin cho biết.

Nga tuyên bố gây thiệt hại lớn cho Ukraine

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự ngày 23-4, Bộ Quốc phòng Nga cho biết rằng trong ngày qua lực lượng Moscow đã tấn công hạ tầng năng lượng, giao thông phục vụ quân đội Ukraine cùng các khu vực triển khai lực lượng tại 138 địa điểm.

Theo tuyên bố, các đòn đánh được thực hiện bằng không quân chiến thuật, UAV tấn công, tên lửa và pháo binh, theo hãng thông tấn TASS.

Moscow đồng thời khẳng định quân đội Ukraine chịu hơn 1.325 thương vong trên toàn tuyến trong ngày qua.

Cụ thể, Nga cho biết Nhóm tác chiến phía Bắc gây hơn 220 thương vong cho lực lượng Ukraine; Nhóm phía Tây khoảng 205 binh sĩ; Nhóm phía Nam khoảng 185 binh sĩ; Nhóm Trung tâm hơn 360 binh sĩ; Nhóm phía Đông khoảng 295 binh sĩ; và Nhóm Dnepr khoảng 60 binh sĩ.

Nhiều phương tiện quân sự, pháo dã chiến và kho đạn cũng được báo cáo là bị phá hủy trên nhiều địa phương chiến lược.

Khí tài Nga hoạt động trên chiến trường Ukraine. Ảnh: TASS

Ở tỉnh Sumy và Kharkiv, lực lượng Nga tuyên bố cải thiện vị trí chiến thuật, tấn công các đơn vị cơ giới, đổ bộ đường không và phòng vệ lãnh thổ của Ukraine.

Ngoài ra, Nga cho biết đã phá hủy nhiều kho đạn và kho hậu cần của đối phương tại các khu vực tiền tuyến.

Về phòng không, Moscow tuyên bố đã bắn hạ 418 UAV và 10 bom dẫn đường của Ukraine trong ngày qua.

Tổng cộng kể từ khi chiến sự nổ ra, Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phá hủy hàng trăm máy bay, trực thăng, hàng chục nghìn UAV, xe tăng, pháo và các phương tiện quân sự khác của Ukraine.

EU thông qua khoản vay 90 tỉ euro và gói trừng phạt mới với Nga

Ngày 23-4, Hội đồng Liên minh châu Âu (EU) chính thức thông qua khoản vay trị giá 90 tỉ euro (106 tỉ USD) dành cho Ukraine cùng gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga, được xem là cú hích lớn cho Kiev.

Theo Kyiv Independent, EU đã hoàn tất các thủ tục pháp lý cần thiết để giải ngân khoản vay và phê duyệt gói trừng phạt sau khi đại diện Hungary và Slovakia rút lại quyền phủ quyết một ngày trước đó.

Khoản vay 90 tỉ euro được xem là nguồn hỗ trợ tài chính quan trọng đối với Ukraine trong bối cảnh chiến sự với Nga, nhằm đáp ứng nhu cầu ngân sách giai đoạn 2026-2027. Khoảng 2/3a số tiền sẽ dành cho quốc phòng, phần còn lại hỗ trợ ngân sách.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky ngày 23-4 cho biết: “Khoản hỗ trợ từ châu Âu đã được khơi thông, gồm 90 tỉ euro trong 2 năm”.

Ông Zelensky nhấn mạnh gói hỗ trợ sẽ giúp tăng cường sức mạnh quân đội, nâng cao khả năng chống chịu của Ukraine và bảo đảm các nghĩa vụ xã hội.

Theo ông Zelensky, Ukraine dự kiến nhận đợt giải ngân đầu tiên trong khoảng từ tháng 5 đến tháng 6.

Nguồn vốn này sẽ được ưu tiên cho sản xuất vũ khí, mua sắm khí tài từ các đối tác và chuẩn bị hệ thống năng lượng, hạ tầng quan trọng cho mùa đông tới.

Theo tờ euronews, trong năm 2026, EU dự kiến giải ngân dần 45 tỉ euro, trong đó 16,7 tỉ euro dành cho hỗ trợ tài chính và 28,3 tỉ euro cho quốc phòng. Các khoản chi sẽ phụ thuộc vào tiến độ cải cách của Ukraine; bất kỳ sự thụt lùi nào trong chống tham nhũng đều có thể dẫn tới việc tạm dừng hỗ trợ.

Đáng chú ý, phần hỗ trợ quân sự sẽ kèm điều kiện “Made in Europe”, nhằm ưu tiên tối đa nguồn vốn cho các nhà sản xuất trong khối thay vì doanh nghiệp Mỹ.

Khoản 45 tỉ euro còn lại sẽ được dành cho năm 2027, đáp ứng khoảng 2/3 nhu cầu tài chính của Ukraine, phần còn lại dự kiến do các đồng minh phương Tây đảm nhận.

Cơ chế vay chung này không có sự tham gia của Hungary, Slovakia và CH Czech. 24 quốc gia thành viên còn lại sẽ phải chi khoảng 3 tỉ euro tiền lãi mỗi năm.

Ukraine chỉ phải hoàn trả khoản vay 90 tỉ euro nếu Nga đồng ý bồi thường chiến tranh - điều mà Moscow đến nay vẫn kiên quyết bác bỏ.

Ủy ban châu Âu cũng nhấn mạnh họ có quyền sử dụng khoảng 210 tỉ euro tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga để bù đắp trong trường hợp không có bồi thường.

Cùng thời điểm, 27 quốc gia thành viên EU đã nhất trí thông qua gói trừng phạt mới nhằm vào Moscow.

Đây là gói trừng phạt thứ 20 của EU kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự toàn diện tại Ukraine năm 2022, tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, ngân hàng và thương mại của Nga.

Các biện pháp bao gồm siết chặt kiểm soát “hạm đội bóng tối” của Nga, đồng thời áp đặt hạn chế đối với các nhà giao dịch tiền mã hóa của Moscow.

Tuy nhiên, EU chưa áp đặt lệnh cấm toàn diện đối với các dịch vụ hàng hải dành cho tàu vận chuyển dầu thô Nga, với kỳ vọng sẽ phối hợp triển khai cùng các đối tác trong Nhóm G7 vào thời điểm thích hợp.

Khối này cũng thông báo dừng xuất khẩu một số loại máy móc sang Kyrgyzstan nhằm ngăn chặn nguy cơ hàng hóa bị tái xuất sang Nga.

. Trước thông tin trên, ngày 23-4, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng khoản vay 90 tỉ euro của EU dành cho Ukraine thực chất được lấy từ “túi tiền của người dân châu Âu” và sẽ không được hoàn trả, theo TASS.

“EU cuối cùng cũng cấp khoản vay được chờ đợi từ lâu cho Kiev, và số tiền này sẽ không cần hoàn lại, vì theo logic phi lý ở Brussels, Nga sẽ là bên phải trả hóa đơn. Người dân châu Âu hãy tận hưởng việc tiếp tục bị lợi dụng. Đó là 90 tỉ euro lấy từ túi của các bạn!” - ông Medvedev viết trên mạng xã hội X.