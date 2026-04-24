Đặc nhiệm Mỹ bị truy tố cáo buộc cá cược sẽ bắt được ông Maduro, thu lời 400.000 USD 24/04/2026 05:45

Một binh sĩ lực lượng đặc nhiệm Mỹ tham gia chiến dịch bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro đã bị bắt và bị truy tố với cáo buộc đặt cược vào chính chiến dịch đó, thu về 400.000 USD tiền lời, đài CNN đưa tin ngày 23-4.

Giao dịch có quy mô bất thường liên quan Chiến dịch Quyết tâm tuyệt đối (Absolute Resolve) đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan thực thi pháp luật.

Theo bản cáo trạng được công bố hôm 23-4, Thượng sĩ Gannon Ken Van Dyke đã mở tài khoản vào cuối tháng 12-2025 trên Polymarket, một trong những thị trường dự đoán nổi tiếng nhất.

Anh ta đặt cược khoảng 32.000 USD rằng ông Maduro sẽ “bị loại” trong tháng 1. Đây là một kèo cược có xác suất rất thấp.

Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro bị bắt và đưa đến TP New York (Mỹ) vào ngày 5-1. Ảnh: THE NEW YORK TIMES

Thượng sĩ Van Dyke đang đối mặt 5 cáo buộc hình sự và sẽ ra hầu tòa lần đầu tại bang North Carolina. Anh là quân nhân tại ngũ, đóng quân tại căn cứ Fort Bragg (North Carolina).

Hồ sơ tòa án chưa ghi nhận luật sư bào chữa cho binh sĩ này. Bị cáo được cho là đã thực hiện 13 lần đặt cược từ ngày 27-12-2025 đến ngày 2-1, chỉ vài giờ trước khi chiến dịch diễn ra trong đêm.

Các công tố viên cho biết Van Dyke đã chuyển hơn 400.000 USD tiền lời sang một ví tiền mã hóa ở nước ngoài trước khi nạp vào một tài khoản môi giới trực tuyến.

“Những người được giao trách nhiệm bảo vệ bí mật quốc gia có nghĩa vụ giữ gìn chúng và bảo vệ các quân nhân của chúng ta, chứ không phải lợi dụng thông tin đó để trục lợi cá nhân” - ông Jay Clayton, công tố viên liên bang Mỹ tại Khu vực phía Nam bang New York, nói.

Tháng trước, CNN đưa tin các công tố viên liên bang đã mở cuộc điều tra liên quan các giao dịch đặt cược về ông Maduro. Lãnh đạo đơn vị chống gian lận chứng khoán và hàng hóa thuộc văn phòng công tố Mỹ tại Manhattan cũng đã gặp đại diện Polymarket trong tháng đó.

Quân đội Mỹ ngày 3-1 đã triển khai một chiến dịch bí mật, tiến hành bắt ông Maduro tại dinh tổng thống ở thủ đô Caracas (Venezuela) trong một cuộc đột kích ban đêm dưới làn hỏa lực dữ dội.

Ông Maduro sau đó được đưa tới New York để đối mặt các cáo buộc liên bang liên quan buôn bán ma túy. Ông đã tuyên bố không nhận tội.