Ông Trump: Mỹ dùng vũ khí đặc biệt khi bắt ông Maduro, vô hiệu hóa tên lửa Nga và Trung Quốc 25/01/2026 05:53

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí đặc biệt mà ông không thể tiết lộ trong chiến dịch tại Venezuela để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro, khiến Caracas không thể phóng được tên lửa Nga và Trung Quốc.

Ngày 24-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng quân đội Mỹ đã sử dụng một loại vũ khí đặc biệt trong chiến dịch tại Venezuela để bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi đầu tháng này, theo trang tin Bloomberg.

“Loại vũ khí đó. Tôi không được phép nói về nó”- ông Trump nói với tờ New York Post. Tổng thống Mỹ nói rằng loại vũ khí này khiến trang thiết bị của đối phương “không hoạt động”.

“Họ không phóng được tên lửa nào. Họ có tên lửa của Nga và Trung Quốc, nhưng không phóng được quả nào. Chúng tôi tiến vào, họ bấm nút và chẳng có gì hoạt động” - ông Trump nói thêm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ( trái) và Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Ảnh: Jim Watson, Federico Parra/AFP

Nhà Trắng không phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu cung cấp thêm thông tin về loại vũ khí trên.

Trong những giờ sau cuộc đột kích mang tên Chiến dịch Absolute Resolve (Quyết tâm tuyệt đối) nhằm vào Venezuela, nhà lãnh đạo Mỹ đã ám chỉ đến một năng lực kỹ thuật trong cuộc họp báo sau chiến dịch.

“Trời tối, phần lớn hệ thống chiếu sáng của Caracas đã bị tắt nhờ một trình độ chuyên môn nhất định mà chúng tôi có. Trời tối, và nó mang tính hủy diệt” - ông Trump nói sau chiến dịch.

Lực lượng Mỹ đã bắt giữ ông Maduro và vợ ông trong một cuộc đột kích rạng sáng ngày 3-1 và đưa ông sang Mỹ để đối mặt các cáo buộc hình sự về khủng bố ma tuý.

Đây là một bước leo thang nghiêm trọng trong chiến dịch kéo dài nhiều tháng của chính quyền ông Trump nhằm vào quốc gia Nam Mỹ. Ông Maduro đã tuyên bố không nhận tội trước các cáo buộc của Mỹ.