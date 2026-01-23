Ông Trump rút lại lời mời Canada tham gia Hội đồng Hòa bình 23/01/2026 10:43

Ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã rút lại lời mời Thủ tướng Canada Mark Carney tham gia “Hội đồng hòa bình” mà ông Trump vừa thành lập, theo hãng tin AFP.

“Gửi Thủ tướng Canada Mark Carney. Xin coi thông điệp này là thông báo rằng Hội đồng Hòa bình rút lại lời mời đối với việc Canada tham gia” - ông Trump đăng trên mạng xã hội Truth Social.

Canada chưa bình luận về bài đăng của ông Trump. Chính phủ Canada trước đó cho biết sẽ không chi tiền để tham gia Hội đồng Hòa bình do ông Trump thành lập nhằm chấm dứt các xung đột toàn cầu.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Canada Mark Carney. Ảnh: WHITE HOUSE

Tuần này, ông Carney thu hút sự chú ý quốc tế khi phát biểu về một “sự rạn nứt” trong trật tự toàn cầu do Mỹ dẫn dắt tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) ở Davos (Thuỵ Sĩ).

“Một thực tế mới đã hình thành. Hãy gọi đúng tên của nó: một hệ thống cạnh tranh gay gắt giữa các cường quốc, trong đó những nước mạnh nhất theo đuổi lợi ích của mình bằng cách sử dụng hội nhập kinh tế như một công cụ cưỡng ép” - ông Carney nói, không nêu tên ông Trump nhưng đưa ra phân tích về tác động của tổng thống Mỹ đối với các vấn đề toàn cầu.

Thủ tướng Carney nói rằng những quốc gia như Canada không thể tiếp tục hy vọng rằng “tuân theo sẽ được an toàn”.

“Điều đó sẽ không xảy ra. Câu hỏi đối với các cường quốc tầm trung, như Canada, không phải là có thích ứng với thực tế mới này hay không. Chúng ta buộc phải thích ứng. Câu hỏi là chúng ta thích ứng bằng cách đơn giản dựng lên những bức tường cao hơn hay liệu chúng ta có thể làm điều gì đó tham vọng hơn” - ông Carney nói.

“Các cường quốc tầm trung phải hành động cùng nhau, bởi vì nếu chúng ta không ngồi vào bàn, thì chúng ta sẽ trở thành món ăn trong thực đơn” - theo nhà lãnh đạo Canada.

Tuần trước, Nhà Trắng công bố việc thành lập Hội đồng Hòa bình và gửi lời mời tham gia hội đồng tới hàng chục quốc gia, trong đó nhiều nước đã chấp nhận lời mời.

Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt có mục tiêu ban đầu là chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Tư cách thành viên Hội đồng Hòa bình chỉ dành cho các quốc gia được chủ tịch mời. Các nước thành viên được đại diện bởi nguyên thủ quốc gia hoặc quan chức cấp cao của chính phủ và phải đóng góp cho các hoạt động phù hợp với luật pháp trong nước của mình.

Nhiệm kỳ thành viên thông thường kéo dài ba năm. Tuy nhiên giới hạn này không áp dụng đối với các quốc gia đóng góp 1 tỉ USD trong năm đầu tiên, qua đó được trao một ghế thường trực.