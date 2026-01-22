Ông Trump chính thức ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình 22/01/2026 19:14

Ngày 22-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức ký hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình với nhiệm vụ ban đầu tập trung vào việc củng cố thỏa thuận ngừng bắn ở Gaza, theo hãng tin Reuters.

Tuy nhiên, ông Trump cho biết hội đồng này có thể đảm nhận vai trò rộng hơn.

"Một khi hội đồng này được thành lập hoàn chỉnh, chúng ta có thể làm hầu hết mọi thứ chúng ta muốn. Và chúng ta sẽ làm điều đó cùng với Liên Hợp Quốc"- Tổng thống Trump nói, thêm rằng Liên Hợp Quốc có tiềm năng to lớn nhưng chưa được khai thác hết.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cầm bản hiến chương thành lập Hội đồng Hòa bình đã được ký kết cùng với các nhà lãnh đạo và đại diện từ các quốc gia trên thế giới. Ảnh: AFP

Lễ ký kết được tổ chức tại Davos (Thụy Sĩ) - nơi đang diễn ra Diễn đàn Kinh tế Thế giới thường niên, quy tụ các nhà lãnh đạo chính trị và doanh nghiệp toàn cầu.

“Những gì chúng ta đang làm rất quan trọng. Đây là điều tôi thực sự muốn có mặt ở đây và thực hiện, và tôi không thể nghĩ ra nơi nào tốt hơn” - ông Trump ca ngợi.

Sau khi Trump lấy bút ra, ký vào một tập tài liệu và giơ chúng lên trước ống kính với nụ cười rạng rỡ, một số nhà lãnh đạo thế giới bắt đầu đi đến để ký.

Phát biểu tại buổi lễ, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio gọi Hội đồng Hòa bình mới thành lập là một nhóm các nhà lãnh đạo “hành động chứ không phải chỉ đưa ra những ngôn từ hùng hồn”, theo đài CNN.

Ông Rubio cho biết công việc của hội đồng tại Gaza có thể “làm hình mẫu” cho những gì hội đồng có thể làm được.

“Nếu chúng ta dành thời gian và nỗ lực cần thiết – điều mà tôi biết hội đồng này sẽ làm – nhưng tôi cũng nghĩ rằng nó sẽ là một ví dụ về những gì có thể thực hiện được ở những nơi khác trên thế giới mà không làm mất tập trung vào những gì đang ở trước mắt chúng ta” - ông Rubio cho hay.

Ông Trump - người sẽ giữ chức chủ tịch Hội đồng Hòa bình - đã mời hàng chục nhà lãnh đạo thế giới tham gia, nói rằng ông muốn hội đồng giải quyết những thách thức vượt ra ngoài thỏa thuận ngừng bắn Gaza.

Ngoài Mỹ, chưa có thành viên thường trực nào khác của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc cam kết tham gia Hội đồng Hòa bình.

Nga cho biết rằng họ đang nghiên cứu đề xuất này. Pháp đã từ chối. Anh cho biết họ hiện chưa tham gia. Trung Quốc vẫn chưa cho biết liệu họ có tham gia hay không.

Khoảng 35 quốc gia đã cam kết tham gia, bao gồm Saudi Arabia, Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ và Belarus.