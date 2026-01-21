Nga lên tiếng về khả năng tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất 21/01/2026 06:41

(PLO)- Nga nói còn quá sớm để quyết định có tham gia Hội đồng Hòa bình do Mỹ đề xuất, vì Moscow chưa đủ thông tin, đề nghị Mỹ sớm làm rõ.

Ngày 20-1, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Moscow chưa nắm đầy đủ thông tin về sáng kiến Hội đồng Hòa bình về Gaza và hy vọng sẽ được phía Mỹ giải đáp cụ thể trong các cuộc tiếp xúc sắp tới, hãng thông tấn TASS đưa tin.

"Còn quá sớm để nói về điều này" - ông Peskov trả lời tại cuộc họp báo khi được hỏi liệu Nhà nước Liên minh Nga và Belarus có cử đại diện tham gia hội đồng hay không, trong bối cảnh cả Moscow và Minsk đều đã nhận được lời mời từ Mỹ.

“Chúng tôi chưa biết hết các chi tiết liên quan sáng kiến về hội đồng này, liệu nó chỉ gói gọn trong vấn đề Gaza hay bao gồm một bối cảnh rộng lớn hơn. Cho đến nay vẫn còn rất nhiều câu hỏi bỏ ngỏ và chúng tôi hy vọng sẽ nhận được câu trả lời trong quá trình liên lạc với phía Mỹ" - ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói rằng Moscow cần Mỹ làm rõ khái niệm cũng như tầm nhìn thực tiễn về sáng kiến "Hội đồng Hòa bình".

“Chúng tôi chắc chắn muốn làm rõ tầm nhìn của Mỹ về mặt khái niệm và thực tiễn đối với sáng kiến này. Chúng tôi đang cố gắng làm sáng tỏ các vấn đề và sẽ giữ liên lạc về việc này" - ông Lavrov nhấn mạnh.

Vị Ngoại trưởng Nga cho rằng việc giải quyết các vấn đề Trung Đông (đặc biệt là Dải Gaza) chỉ có thể dựa trên lập trường đã được cộng đồng quốc tế nhiều lần khẳng định, đó là cần thành lập một nhà nước Palestine độc lập.

Ông cho biết khi sáng kiến của Mỹ được đưa ra thảo luận tại Liên Hợp Quốc vào mùa thu năm ngoái, Nga đã nghi ngờ sự cần thiết của bất kỳ cơ chế bổ sung nào ngoài những khuôn khổ đã được LHQ thông qua.

Theo ông Lavrov, vấn đề cốt lõi không nằm ở việc tạo ra cơ chế mới, mà là thực thi các nghị quyết hiện có của LHQ về Palestine.

Tuy nhiên, ông Lavrov nói rằng Washington không muốn viện dẫn các nghị quyết của LHQ. Trong bối cảnh đó, Nga và Trung Quốc, theo đề nghị của các nước Ả Rập và phía Palestine, đã quyết định không cản trở nghị quyết liên quan việc thành lập “Hội đồng Hòa bình”.

Theo Ngoại trưởng Lavrov, Moscow và Bắc Kinh đã quyết định "trao cho sáng kiến này một cơ hội".

Trước đó, các báo cáo truyền thông cho biết lãnh đạo một số quốc gia đã nhận được lời mời từ Mỹ để tham gia cơ chế này. Hiện đã có một số nước lên tiếng cho biết sẽ tham gia hội đồng.

Mỹ chưa lên tiếng về thông tin trên.