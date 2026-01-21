Rộ tin Mỹ tính cắt giảm 200 nhân sự tại các trung tâm chỉ huy NATO 21/01/2026 06:30

(PLO)- Hãng Reuters đưa tin Mỹ dự tính cắt giảm 200 nhân sự tại các trung tâm chỉ huy NATO, động thái có thể làm dấy lên lo ngại tại châu Âu.

Hãng Reuters ngày 20-1 dẫn các nguồn thạo tin cho biết Mỹ đang có kế hoạch cắt giảm nhân sự tại một số trung tâm chỉ huy then chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Động thái này có nguy cơ làm gia tăng lo ngại tại châu Âu về cam kết của Washington đối với liên minh quân sự này.

Theo 2 nguồn tin nắm rõ vấn đề, như một phần của kế hoạch mà chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thông báo tới một số thủ đô châu Âu, Mỹ sẽ cắt bỏ khoảng 200 vị trí khỏi các cơ quan NATO chịu trách nhiệm giám sát và lập kế hoạch cho các hoạt động quân sự và tình báo của liên minh.

Các nguồn tin cho biết rằng những cơ quan bị ảnh hưởng bao gồm Trung tâm Tổng hợp Tình báo NATO có trụ sở tại Anh và Bộ Tư lệnh Lực lượng Đặc nhiệm Đồng minh tại Brussels (Bỉ).

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự Hội nghị Thượng đỉnh NATO 2025 tại TP The Hague (Hà Lan). Ảnh: WHITE HOUSE

Lực lượng Tấn công và Hỗ trợ Hải quân NATO (STRIKFORNATO) có trụ sở tại Bồ Đào Nha - đơn vị giám sát một số hoạt động hàng hải - cũng sẽ bị cắt giảm nhân sự, cùng với một số đơn vị tương tự khác của NATO.

Một nguồn tin cho biết có khoảng 400 nhân sự Mỹ đang đóng quân tại các đơn vị nằm trong diện cắt giảm, nghĩa là tổng số người Mỹ tại các cơ quan NATO bị ảnh hưởng sẽ giảm khoảng một nửa.

Thay vì triệu hồi các quân nhân đang tại nhiệm, phía Mỹ phần lớn sẽ không bổ sung người thay thế khi những người này kết thúc nhiệm kỳ, các nguồn tin cho biết.

Dù các nguồn tin không nêu rõ lý do cụ thể cho quyết định cắt giảm nhân sự này, nhưng theo Reuters, động thái trên nhìn chung phù hợp với ý định của chính quyền ông Trump là chuyển dịch thêm nguồn lực về khu vực Tây Bán cầu.

Những thay đổi này được đánh giá là nhỏ so với quy mô lực lượng quân sự Mỹ đồn trú tại châu Âu và không nhất thiết báo hiệu sự chuyển dịch rộng lớn hơn của Mỹ khỏi lục địa này. Hiện có khoảng 80.000 quân nhân Mỹ đang đồn trú tại châu Âu, gần một nửa trong số đó ở Đức.

Tuy nhiên, động thái này vẫn có khả năng thổi bùng nỗi lo âu của châu Âu về tương lai của liên minh, vốn đang ở mức cao khi ông Trump gần đây kiên quyết muốn giành đảo Greenland từ Đan Mạch.

Khi được yêu cầu bình luận, một quan chức NATO cho biết việc thay đổi nhân sự Mỹ không phải là điều bất thường và sự hiện diện của Mỹ tại châu Âu đang ở mức lớn hơn so với nhiều năm trước.

"NATO và các cơ quan chức năng của Mỹ đang liên lạc chặt chẽ về thế trận tổng thể, nhằm đảm bảo NATO duy trì năng lực mạnh mẽ để răn đe và phòng thủ" - quan chức NATO cho hay.

Nhà Trắng và Lầu Năm Góc không phản hồi các yêu cầu bình luận.