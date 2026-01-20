Ông Lavrov so sánh tầm quan trọng của Greenland và Crimea 20/01/2026 19:51

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov so sánh đảo Greenland với bán đảo Crimea, khẳng định Nga và Trung Quốc không có kế hoạch gì với hòn đảo tự trị của Đan Mạch.

Ngày 20-1, tại cuộc họp báo tổng kết hoạt động đối ngoại của Nga trong năm 2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov đưa ra loạt tuyên bố quan trọng liên quan lập trường của Moscow đối với đảo Greenland (Đan Mạch).

Ông Lavrov cho rằng tầm quan trọng của Greenland đối với Mỹ có ý nghĩa không kém bán đảo Crimea đối với an ninh của Nga, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Crimea có vai trò không kém phần quan trọng đối với an ninh của Nga so với Greenland đối với Mỹ” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Nga đồng thời bác bỏ thông tin rằng Nga và Trung Quốc có kế hoạch “chiếm giữ” Greenland, khẳng định Washington thừa biết Moscow và Bắc Kinh không theo đuổi bất kỳ ý định nào như vậy.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: TASS

“Chúng tôi không liên quan gì đến những tin đồn về kế hoạch chiếm Greenland. Washington hiểu rõ rằng cả Nga lẫn Trung Quốc đều không có kế hoạch này. Đây không phải là chương trình nghị sự của chúng tôi” - ông Lavrov nhấn mạnh tại cuộc họp báo.

Nhà ngoại giao Nga nói thêm rằng nhiều người ở Nga thậm chí còn không biết Greenland là gì cho đến khi vấn đề này “bất ngờ trở thành tâm điểm trên các mặt báo”.

“Đây là vấn đề để Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) tự quyết định. Chúng tôi sẽ chờ xem câu chuyện này được giải quyết như thế nào” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho rằng hòn đảo Bắc Cực này là di sản của chủ nghĩa thực dân, theo đài RT.

Theo ông, Greenland chưa bao giờ là một phần tự nhiên của Na Uy hay Đan Mạch, mà là kết quả của quá trình chinh phục thuộc địa, dù người dân hiện nay đã quen và chấp nhận thực tế đó.

Ông Lavrov nói thêm rằng Moscow không can dự vào vấn đề Greenland nhưng vẫn theo dõi sát vì đây là một diễn biến địa chính trị nghiêm trọng.

Ngoại trưởng Nga cũng cho biết ông không thấy cơ sở nào để ký kết các thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau giữa Nga với Greenland và Iceland.

“Nếu giả định có đề xuất từ phía Greenland và Iceland về việc ký thỏa thuận hỗ trợ lẫn nhau với Nga, thì theo hiểu biết của tôi, hiện không có bất kỳ điều kiện nào cho thấy khả năng này” - ông Lavrov nói.

Ông Lavrov cũng cho rằng khó có khả năng “bất kỳ ai ở Greenland hay Iceland đang nghiêm túc cân nhắc vấn đề này”.

Các bên liên quan chưa lên tiếng về thông tin trên.