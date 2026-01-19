Điện Kremlin: Ông Putin được mời tham gia ‘Hội đồng Hòa bình’

Ngày 19-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza và đang xem xét cơ hội này, hãng thông tấn TASS đưa tin.
“Tổng thống Putin thật sự đã nhận được lời đề nghị thông qua các kênh ngoại giao để tham gia Hội đồng Hòa bình này. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu tất cả các chi tiết của đề xuất này” - ông Peskov nói.
“Chúng tôi hy vọng sẽ liên hệ với phía Mỹ để làm rõ tất cả các chi tiết” - ông Peskov nói thêm.
Theo dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ chức chủ tịch đầu tiên và sẽ quyết định ai được mời làm thành viên, hãng Bloomberg ngày 17-1 đưa tin.
Các quyết định của hội đồng sẽ được biểu quyết theo hình thức đa số phiếu. Trong đó, mỗi quốc gia thành viên có được 1 phiếu bầu, nhưng tất cả quyết định của Hội đồng đều phải được chủ tịch phê chuẩn.
Dự thảo cũng có đoạn viết rằng “mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn. Nhiệm kỳ thành viên 3 năm sẽ không áp dụng cho các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỉ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên, kể từ khi hiến chương có hiệu lực”.
Dự thảo Hiến chương mô tả hội đồng này là “một tổ chức quốc tế tìm cách thúc đẩy sự ổn định, khôi phục quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, và đảm bảo hòa bình lâu dài ở các khu vực bị xung đột ảnh hưởng hoặc đe dọa". Hội đồng sẽ chính thức được thành lập khi 3 quốc gia thành viên đồng ý phê chuẩn hiến chương.
Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin lãnh đạo của một số quốc gia đã nhận được lời mời từ Mỹ tham gia vào cơ quan này.
Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt ban đầu nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.
Hội đồng dự kiến sẽ bắt đầu hoạt động trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình, được Israel và Hamas nhất trí vào tháng 10-2025, với sự trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.
Việt Nam nhận lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza
Ngày 16-1, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gửi thư tới Tổng Bí thư Tô Lâm, mời Tổng Bí thư Tô Lâm và Việt Nam tham gia Hội đồng Hòa bình Dải Gaza với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập, cùng cộng đồng quốc tế thúc đẩy giải pháp hòa bình bền vững cho xung đột giữa Israel và Palestine tại Dải Gaza.
Trả lời thư mời của Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ và luôn sẵn sàng đóng góp vào những nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế hướng đến giải quyết các xung đột, bất đồng bằng biện pháp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, tôn trọng quyền cơ bản của các bên liên quan.
Việt Nam cho rằng việc thành lập Hội đồng Hòa bình là bước đi cần thiết để triển khai Kế hoạch Hòa bình Dải Gaza đã được Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc thông qua tại Nghị quyết số 2803 ngày 17-11-2025, trong đó hoan nghênh các quốc gia thành viên của Liên hợp quốc tham gia Hội đồng Hoà bình để thúc đẩy hoà bình, cứu trợ nhân đạo, tái thiết Dải Gaza.
Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhận lời mời tham gia Hội đồng Hoà bình và khẳng định Việt Nam sẵn sàng tham gia với tư cách Quốc gia Thành viên Sáng lập của Hội đồng Hòa bình, cùng Mỹ và cộng đồng quốc tế đóng góp tích cực hướng tới một giải pháp lâu dài, toàn diện cho tiến trình hòa bình Trung Đông, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel.
Trong thư, Tổng Bí thư Tô Lâm cũng đề nghị Việt Nam và Mỹ tiếp tục hợp tác thúc đẩy quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả, tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực phù hợp với nhu cầu và ưu tiên của hai bên, trên cơ sở tôn trọng lẫn nhau, bảo đảm lợi ích chính đáng của mỗi quốc gia, đóng góp tích cực cho hòa bình, hợp tác và phát triển trong khu vực cũng như trên thế giới.