Điện Kremlin: Ông Putin được mời tham gia ‘Hội đồng Hòa bình’ 19/01/2026 18:05

(PLO)- Điện Kremlin cho biết sẽ liên hệ với phía Mỹ để làm rõ các chi tiết về Hội đồng Hòa bình.

Ngày 19-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhận được lời mời tham gia Hội đồng Hòa bình Gaza và đang xem xét cơ hội này, hãng thông tấn TASS đưa tin.

“Tổng thống Putin thật sự đã nhận được lời đề nghị thông qua các kênh ngoại giao để tham gia Hội đồng Hòa bình này. Chúng tôi hiện đang nghiên cứu tất cả các chi tiết của đề xuất này” - ông Peskov nói.

“Chúng tôi hy vọng sẽ liên hệ với phía Mỹ để làm rõ tất cả các chi tiết” - ông Peskov nói thêm.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo dự thảo hiến chương của Hội đồng Hòa bình, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ giữ chức chủ tịch đầu tiên và sẽ quyết định ai được mời làm thành viên, hãng Bloomberg ngày 17-1 đưa tin.

Các quyết định của hội đồng sẽ được biểu quyết theo hình thức đa số phiếu. Trong đó, mỗi quốc gia thành viên có được 1 phiếu bầu, nhưng tất cả quyết định của Hội đồng đều phải được chủ tịch phê chuẩn.

Dự thảo cũng có đoạn viết rằng “mỗi quốc gia thành viên sẽ phục vụ một nhiệm kỳ không quá 3 năm kể từ khi hiến chương này có hiệu lực và có thể được chủ tịch hội đồng gia hạn. Nhiệm kỳ thành viên 3 năm sẽ không áp dụng cho các quốc gia thành viên đóng góp hơn 1 tỉ USD tiền mặt cho Hội đồng Hòa bình trong năm đầu tiên, kể từ khi hiến chương có hiệu lực”.

Dự thảo Hiến chương mô tả hội đồng này là “một tổ chức quốc tế tìm cách thúc đẩy sự ổn định, khôi phục quản trị đáng tin cậy và hợp pháp, và đảm bảo hòa bình lâu dài ở các khu vực bị xung đột ảnh hưởng hoặc đe dọa". Hội đồng sẽ chính thức được thành lập khi 3 quốc gia thành viên đồng ý phê chuẩn hiến chương.

Các phương tiện truyền thông cũng đưa tin lãnh đạo của một số quốc gia đã nhận được lời mời từ Mỹ tham gia vào cơ quan này.

Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Hòa bình do Mỹ dẫn dắt ban đầu nhằm chấm dứt xung đột ở Gaza, sau đó sẽ được mở rộng để xử lý các cuộc xung đột ở những nơi khác.

Hội đồng dự kiến ​​sẽ bắt đầu hoạt động trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch hòa bình, được Israel và Hamas nhất trí vào tháng 10-2025, với sự trung gian hòa giải của Ai Cập, Qatar, Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.