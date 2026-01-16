Ông Putin điện đàm thủ tướng Israel, tổng thống Iran 16/01/2026 17:44

(PLO)- Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu và Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian để bàn về tình hình khu vực Trung Đông.

Điện Kremlin cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đã điện đàm với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu vào ngày 16-1 nhằm thảo luận về tình hình hiện nay ở Iran, theo hãng thông tấn TASS.

"Hai bên đã thảo luận về tình hình Trung Đông và những diễn biến xung quanh Iran. Tổng thống Vladimir Putin đã vạch ra những phương hướng cơ bản nhằm tăng cường các nỗ lực chính trị và ngoại giao để đảm bảo ổn định và an ninh trong khu vực" - theo Điện Kremlin.

Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng "tiếp tục nỗ lực làm trung gian hòa giải và thúc đẩy đối thoại mang tính xây dựng với tất cả quốc gia có liên quan", Điện Kremlin thông tin, đồng thời cho biết hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tham vấn ở nhiều cấp độ khác nhau.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Cũng trong ngày 16-1, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga đang tìm cách thúc đẩy việc giảm leo thang tình hình xung quanh Iran và toàn khu vực.

"Nga tiếp tục cung cấp sự hỗ trợ này không chỉ cho Iran mà còn cho toàn bộ khu vực, vì sự ổn định và hòa bình khu vực, bao gồm cả những nỗ lực của tổng thống nhằm giúp giảm leo thang căng thẳng” - ông Peskov nói.

Ngoài ra, ông Peskov cho hay Tổng thống Putin đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian.

"Tổng thống [Putin] đã dành phần lớn nửa đầu ngày để thảo luận về tình hình liên quan Iran. Hôm nay [ngày 16-1], ông ấy đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Israel [Benjamin] Netanyahu và chúng tôi đã đưa ra một tuyên bố tương ứng. Chúng tôi cũng sẽ sớm thông báo cho các bạn về kết quả cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Pezeshkian” - người phát ngôn Điện Kremlin nói.

Văn phòng thủ tướng Israel và phía Iran chưa đưa ra thông tin về cuộc điện đàm trên.

Các cuộc điện đàm diễn ra trong bối cảnh các nước Trung Đông đang khẩn trương hành động giữa lo ngại rằng một cuộc tấn công của Mỹ vào Iran sẽ làm gián đoạn hoạt động kinh tế và gây mất ổn định cho an ninh khu vực.