Ông Trump tiếp ông Netanyahu, đề cập khả năng đánh Iran, Tehran đáp trả rắn 30/12/2025 05:34

(PLO)- Tổng thống Donald Trump cho rằng Iran có thể đang cố gắng xây dựng lại năng lực vũ khí sau cuộc tấn công của Mỹ vào đầu năm nay.

Ngày 29-12, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ sự ủng hộ đối với khả năng Israel tấn công Iran nếu Tehran tiếp tục mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo của nước này, theo tờ The Hill.

“Tôi nghe nói Iran đang cố gắng tái thiết lực lượng hạt nhân và nếu đúng như vậy, chúng tôi sẽ phải đánh sập” - ông Trump nói trước cuộc gặp với Thủ tướng Israel - ông Benjamin Netanyahu tại tại dinh thự Mar-a-Lago (Mỹ).

Tổng thống Trump nói thêm rằng ông sẽ ủng hộ một cuộc tấn công vào Iran “ngay lập tức” nếu nước này cố gắng tái phát triển khả năng hạt nhân, đồng thời khuyên Iran nên tìm kiếm một “thỏa thuận” với Mỹ.

“Như vậy sẽ thông minh hơn. Lần trước họ đã có thể đạt được thỏa thuận trước khi chúng tôi tiến hành một cuộc tấn công lớn vào họ” - ông Trump nhấn mạnh.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại tại dinh thự Mar-a-Lago (Mỹ) hôm 29-12. Ảnh: AFP

Đầu năm nay, Mỹ đã ném bom ba cơ sở hạt nhân ở Iran, một cuộc tấn công mà ông Trump sau đó ca ngợi là một thành công quân sự lớn. Thế nhưng, trong những tuần gần đây, ông Netanyahu đã cáo buộc rằng Iran đang mở rộng chương trình tên lửa đạn đạo của mình một lần nữa.

Sau đó, phát biểu tại cuộc họp báo bên cạnh Thủ tướng Netanyahu, Tổng thống Trump cho rằng Iran có thể đang cố gắng xây dựng lại năng lực vũ khí của mình tại những địa điểm khác với những địa điểm mà Mỹ đã tấn công hồi đầu năm nay, đài CNN đưa tin.

“Tôi hy vọng Iran không cố gắng xây dựng lại, như những tôi đã đọc được rằng họ đang xây dựng vũ khí và những thứ khác” - ông Trump nói.

Tổng thống Mỹ cảnh báo Iran không nên xây dựng lại chương trình tên lửa đạn đạo và đe dọa sẽ có những hậu quả “rất mạnh mẽ” nếu Tehran làm như vậy.

Ông Trump nói thêm rằng mặc dù ông không tin Iran đã tìm cách mở rộng khả năng hạt nhân, nhưng lo ngại rằng Tehran “có thể đang hành xử không đúng mực” mà không đưa ra thêm bất kỳ chi tiết cụ thể nào.

“Nếu họ đang làm vậy, chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhanh chóng xóa sổ sự phát triển đó. Chúng tôi biết chính xác họ đang đi đâu, họ đang làm gì và tôi hy vọng họ không làm điều đó” - ông Trump cho hay.

Đáp lại, ông Ali Shamkhani - cố vấn cấp cao của Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei - đã tuyên bố rằng bất kỳ hành động gây hấn nào đối với Iran sẽ bị đáp trả bằng một “phản ứng gay gắt”, theo kênh Al Jazeera.

Vào ngày 28-12, Tổng thống Iran - ông Masoud Pezeshkian cáo buộc Mỹ, Israel và châu Âu đang tiến hành một “cuộc chiến toàn diện” chống lại Tehran.

Tổng thống Pezeshkian cảnh báo rằng bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng quyết liệt hơn, nhấn mạnh sự chuẩn bị đầy đủ hiện nay của lực lượng quân đội Iran.

“Lực lượng quân đội thân yêu của chúng tôi đang làm nhiệm vụ một cách mạnh mẽ, và hiện nay, về trang thiết bị và nhân lực, bất chấp tất cả những vấn đề chúng tôi gặp phải, lượng lượng [của chúng tôi] mạnh hơn so với khi họ [Israel và Mỹ] tấn công” - ông Pezeshkian cho hay.

“Vì vậy, nếu họ muốn tấn công, đương nhiên họ sẽ phải đối mặt một phản ứng quyết liệt hơn” - tổng thống Iran nhấn mạnh.