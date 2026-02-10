Thủ tướng Anh tuyên bố không từ chức giữa sức ép liên quan 'hồ sơ Epstein' 10/02/2026 10:04

(PLO)- Chính trường Anh đang rung chuyển sau khi 2 phụ tá cấp cao của Thủ tướng Keir Starmer từ chức do trách nhiệm trong việc bổ nhiệm một người có dính líu tới "hồ sơ Epstein" làm Đại sứ Anh tại Mỹ.

Phát biểu trước các nhà lập pháp đảng Lao động cầm quyền, Thủ tướng Anh Keir Starmer tuyên bố sẽ không từ chức dù cho 2 phụ tá hàng đầu của ông đã buộc phải rời nhiệm sở sau khi bị phát hiện dính líu tới tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, theo tờ Independent.

Tuyên bố trên được ông Starmer đưa ra trong cuộc họp tối 9-2 tại Cung điện Westminster. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh chính trường Anh rung chuyển sau khi hai phụ tá hàng đầu của ông Starmer là Chánh Văn phòng Thủ tướng Anh - ông Morgan McSweeney và Giám đốc Truyền thông của Văn phòng Thủ tướng Anh - ông Tim Allan lần lượt từ chức.

Nguyên nhân là vai trò của hai quan chức trên trong quá trình đề cử và bổ nhiệm ông Peter Mandelson làm Đại sứ Anh tại Mỹ. Tháng 2-2025, chính phủ Anh chấp nhận bổ nhiệm ông Mandelson dù cho đã có thông tin xác nhận ông này duy trì mối liên hệ với ông Epstein ngay cả sau khi tỉ phủ ấu dâm này bị kết án vào năm 2008.

Thủ tướng Anh Keir Starmer. Ảnh: PA WIRE

Trước đó, trong chiều 9-2, lãnh đạo Đảng lao động Scotland - ông Anas Sarwar, một đồng minh gần gũi với ông Starmer và đóng góp quan trọng trong chiến thắng của đảng Lao động Anh năm 2024, đã kêu gọi Thủ tướng Anh từ chức.

Ông Sarwar chỉ trích rằng tình hình ở London là “không thể chấp nhận được” khi “đã có quá nhiều sai lầm”, buộc ông phải đưa ra quyết định “không mấy dễ dàng và không tránh khỏi đau đớn” là kêu gọi ông Starmer từ chức.

Lãnh đạo đảng Bảo thủ Anh (đối lập) - bà Kemi Badenoch cũng kêu gọi ông Starmer từ chức vì “không đủ năng lực để làm những việc mà một thủ tướng cần phải làm”.

Trong cuộc họp tối cùng ngày ở Cung điện Westminster, ông Starmer thừa nhận rằng quyết định bổ nhiệm ông Mandelson là sai lầm và cá nhân ông sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm về điều đó. Ông Starmer cũng thể hiện sự kính trọng đối với ông McSweeney.

Tuy nhiên, đáp lại những lời kêu gọi từ chức, ông Starmer tuyên bố “không sẵn sàng từ bỏ nhiệm vụ và trách nhiệm của mình đối với đất nước, hay đẩy chúng ta vào tình trạng hỗn loạn như những người khác đã làm”.

“Tôi xin khẳng định với các bạn, chừng nào tôi còn thở, tôi sẽ tiếp tục chiến đấu vì đất nước mà tôi yêu quý và tin tưởng, chống lại những kẻ muốn phá hoại nó” – ông Starmer quyết tâm.

Ông Starmer nhắc lại rằng ông đã nỗ lực thay đổi đảng Lao động Anh, dẫn dắt đảng này giành chiến thắng năm 2024, chấm dứt giai đoạn hơn 14 năm đảng Bảo thủ nắm quyền ở London, cũng như cải tổ Cơ quan Công tố Hoàng gia để cơ quan này phục vụ tốt hơn cho các nạn nhân của bạo lực là phụ nữ và trẻ em gái.

Trước đó, khi chuẩn bị tới Cung điện Westminster dự họp, nhiều thành viên nội các Anh đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ đối với người đứng đầu chính phủ, nhấn mạnh rằng ông Starmer sẽ hoàn thành nhiệm kỳ tới năm 2029.

Ông Starmer đã đưa ra phương án thay thế cho vị trí Chánh Văn phòng Thủ tướng mà ông McSweeney để lại, song chưa có quyết định về việc ai sẽ thay ông Allan quản lý hoạt động truyền thông của chính phủ. Ông Starmer cũng chưa công bố các cam kết chính sách để xử lý cuộc khủng hoảng do “cơn bão Epstein”.

Cuộc họp nội các tiếp theo dự kiến sẽ diễn ra trong ngày 10-2.

Theo các nguồn tin của Independent, sau khi thành công duy trì được sự ủng hộ của đảng Lao động Anh hôm 9-2, ông Starmer nhiều khả năng sẽ giữ nguyên lịch trình tới Đức trong tuần này để tham dự Hội nghị An ninh Munich.