Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm 3 triệu tài liệu liên quan hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein 31/01/2026 06:34

(PLO)- Bộ Tư pháp Mỹ cho biết đã hoàn tất việc xem xét các hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein thông qua việc công bố thêm 3 triệu trang tài liệu liên quan.

Ngày 30-1, Bộ Tư pháp Mỹ công bố hàng triệu tài liệu mới từ hồ sơ liên quan tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein cùng với ảnh và video, theo hãng tin AFP.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mỹ Todd Blanche cho biết hơn 3 triệu tài liệu liên quan tỉ phú ấu dâm Epstein được công bố trên trang web của Bộ Tư pháp Mỹ, cùng với 180.000 hình ảnh và 2.000 video.

"Việc công bố ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một quá trình xác định và xem xét tài liệu rất toàn diện để đảm bảo tính minh bạch cho người dân Mỹ” - ông Blanche cho hay.

Bộ Tư pháp Mỹ công bố thêm 3 triệu tài liệu liên quan hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein. Ảnh: AFP

Ông Blanche cho biết việc công bố tài liệu trên cho thấy Bộ Tư pháp đã tuân thủ đạo luật “Minh bạch Hồ sơ Epstein”, được quốc hội Mỹ thông qua hồi tháng 11-2025.

“Việc công bố ngày hôm nay đánh dấu sự kết thúc của một quy trình thu thập và xem xét tài liệu rất toàn diện nhằm đảm bảo tính minh bạch đối với người dân Mỹ và tuân thủ đạo luật” - ông Blanche nói.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp giải thích rằng sự chậm trễ trong việc công bố tài liệu là do cần phải thực hiện việc biên tập lại một cách tỉ mỉ để bảo vệ danh tính của hơn 1.000 nạn nhân của Epstein.

Bên cạnh đó, ông Blanche - cựu luật sư riêng của Tổng thống Mỹ Donald Trump - đã bác bỏ những cáo buộc rằng Bộ Tư pháp Mỹ đang tìm cách bảo vệ tổng thống. Ông Blanche cho biết Nhà Trắng không đóng vai trò nào trong việc xem xét các tài liệu.

Đợt công bố mới nhất chứa những tài liệu chưa từng được công bố trước đây từ cuộc điều tra về tỉ phú ấu dâm Epstein - một nhà tài chính giàu có người Mỹ và đã chết trong một nhà tù ở New York năm 2019 khi đang chờ xét xử về tội buôn bán tình dục trẻ em gái vị thành niên. Cái chết của Epstein được kết luận là tự sát.

Những thông tin được công bố trước đây đã hé lộ mối liên hệ của Epstein với các giám đốc điều hành doanh nghiệp hàng đầu, người nổi tiếng, học giả và chính trị gia, bao gồm Tổng thống Mỹ Donald Trump và cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton. Tuy nhiên cả hai đều chưa bị buộc tội bất kỳ hành vi sai trái nào.

Có lẽ những tài liệu quan trọng nhất được công bố cho đến nay là 2 email của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI) từ tháng 7-2019, trong đó đề cập 10 "đồng phạm" của Epstein.

Chỉ có một người duy nhất - bạn gái cũ của Epstein tên là Maxwell - từng bị buộc tội liên quan tội ác của Epstein, trong khi tên của những người bị cáo buộc là đồng phạm đã bị xóa khỏi các email.

Theo trang tin Axios, các tài liệu quan trọng chưa được công bố bao gồm bản dự thảo cáo trạng liên bang gồm 60 tội danh chống lại Epstein, vốn đã bị hủy bỏ, và một bản ghi nhớ truy tố dài 82 trang từ năm 2007.