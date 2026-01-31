Ông Zelensky ra tuyên bố về vấn đề lãnh thổ 31/01/2026 06:01

(PLO)- Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ra tuyên bố về vấn đề lãnh thổ, cụ thể về Donetsk và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, lưu ý rằng phía Mỹ hiểu lập trường này.

Ngày 30-1, Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng hiện nay các bên chưa đạt được thỏa hiệp nào về vấn đề ở tỉnh Donetsk, đồng thời nhấn mạnh vấn đề lãnh thổ cần được giải quyết ở cấp lãnh đạo, theo hãng thông tấn Ukrinform.

"Cho đến nay, chúng tôi vẫn chưa thể tìm được một giải pháp thỏa hiệp về vấn đề lãnh thổ, cụ thể là liên quan một phần phía đông Ukraine. Chúng ta đang nói về vùng Donetsk của Ukraine. Chúng tôi tin rằng những yêu cầu cứng rắn đối với Ukraine chắc chắn không phải là một sự thỏa hiệp. Đây là sự thay đổi về toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine. Chúng tôi đã nhiều lần nói rằng chúng tôi sẵn sàng thỏa hiệp để chấm dứt chiến sự thực sự, nhưng chắc chắn không liên quan việc thay đổi toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine" - ông Zelensky nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: AFP

Nhà lãnh đạo Ukraine lưu ý rằng phía Mỹ hiểu lập trường này và đang đề xuất một giải pháp thỏa hiệp liên quan khu kinh tế tự do.

“Vấn đề kiểm soát một lãnh thổ cụ thể, ngay cả một khu kinh tế tự do, cũng phải công bằng. Cụ thể là, quyền kiểm soát của Ukraine đối với các lãnh thổ mà chúng tôi đang kiểm soát. Đây đại khái là tầm nhìn của chúng tôi và đã được nhấn mạnh lần đầu tiên tại Abu Dhabi trong một cuộc họp ba bên” - Tổng thống Zelensky nhấn mạnh, đề cập cuộc họp giữa phái đoàn Mỹ-Nga-Ukraine vào tuần trước.

Theo ông Zelensky, sau các cuộc đàm phán tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), các bên đã nhất trí sẽ quay lại thảo luận những vấn đề này tại cuộc họp tiếp theo. Đồng thời, tổng thống Ukraine nhấn mạnh rằng các vấn đề lãnh thổ chỉ có thể được giải quyết ở cấp lãnh đạo.

“Tôi đã nhiều lần nói rằng những vấn đề phức tạp như vậy sẽ được giải quyết ở cấp lãnh đạo, và điều này là dễ hiểu, bởi vì chính các nhà lãnh đạo mới có thẩm quyền thích hợp” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Ông Zelensky cũng nói thêm rằng vấn đề nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia nằm trong danh sách các vấn đề lãnh thổ.

“Do đó, khi chúng ta nói về nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia và miền đông đất nước, các khu vực khác của chúng tôi, nơi có những tín hiệu cho thấy Nga sẵn sàng rút quân,... tất cả đều là vấn đề lãnh thổ. Đó là lý do tại sao vấn đề lãnh thổ dường như là vấn đề then chốt vẫn cần được giải quyết” - Tổng thống Zelensky lưu ý.

Vấn đề nhượng bộ lãnh thổ là điểm mấu chốt gây bất đồng trong các cuộc đàm phán hiện nay nhằm kết thúc cuộc chiến Nga-Ukraine.

Cùng ngày, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov cho biết Nga lo ngại khả năng Ukraine tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia sau phát ngôn trên của ông Zelensky, theo đài RT.

"Điều đó có nghĩa là chính quyền Kiev có kế hoạch chiếm nhà máy này bằng vũ lực? Họ có kế hoạch tấn công nhà máy điện hạt nhân không?" - ông Peskov nói.

Ông Peskov cũng nói rằng "diễn biến trên chiến trường tự nói lên tất cả" về vấn đề Donbass, ám chỉ đến những bước tiến liên tục của Nga trong khu vực suốt năm qua.

Đầu tháng này, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) thông báo rằng Nga và Ukraine đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn cục bộ gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia để cho phép tiến hành sửa chữa.