Nga trao trả thi thể 1.000 binh sĩ cho Ukraine 29/01/2026 20:21

(PLO)- Việc trao Moscow trao trả thi thể binh sĩ Ukraine diễn ra sau cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) vào tuần trước.

Ngày 29-1, ông Vladimir Medinsky - trợ lý tổng thống Nga - cho biết Moscow đã bàn giao thi thể của 1.000 binh sĩ cho Ukraine và nhận lại hài cốt của 38 binh sĩ Nga, theo đài RT.

Ông Medinsky nói rằng đây là một phần của các thỏa thuận nhân đạo đã được thông qua năm ngoái trong các cuộc đàm phán trực tiếp giữa Moscow và Kiev tại TP Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ).

Cùng ngày, Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine báo cáo rằng Kiev đã hồi hương thi hài của 1.000 binh sĩ nước này, theo tờ The Kyiv Independent.

"Các điều tra viên thuộc cơ quan thực thi pháp luật, cùng với đại diện của các tổ chức chuyên gia Ukraine, sẽ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để xác định danh tính những người đã khuất được hồi hương" - Trụ sở Điều phối cho hay.

Hai nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế đang đi trên đường trong quá trình trao đổi thi thể binh sĩ ngày 29-1. Ảnh: Coordination Headquarters for the Treatment of Prisoners of War/ Telegram

Trong bài đăng trên mạng xã hội Telegram, Trụ sở Điều phối về Đối xử với Tù binh Chiến tranh của Ukraine đã cảm ơn Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế vì sự giúp đỡ trong việc thực hiện đợt trao trả mới nhất, cùng với sự hợp tác dân sự-quân sự với Lực lượng Vũ trang Ukraine, Trung tâm Liên hợp Cung cấp Biện pháp cho Lực lượng Vũ trang và các cơ quan thực thi pháp luật thuộc Bộ Nội vụ và Bộ Y tế Ukraine,...

Việc trao trả thi hài trên diễn ra sau cuộc đàm phán ba bên Nga-Mỹ-Ukraine tại Abu Dhabi (UAE) vào tuần trước, được cho là xoay quanh việc giải quyết xung đột và vấn đề nhượng bộ lãnh thổ từ phía Kiev.

Lần gần đây nhất Nga trao trả thi thể binh sĩ cho Ukraine là vào ngày 19-12-2025 với việc Moscow chuyển giao hài cốt của 1.003 binh sĩ. Vào thời điểm đó, Kiev đã trao trả thi hài của 26 binh sĩ Nga.

Nga và Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc trao đổi như vậy trong suốt cuộc xung đột.

Đầu tháng 12-2025, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết Moscow đã trả lại hài cốt của hơn 11.000 binh sĩ cho Kiev, trong khi nhận được 201 thi hài. Hai bên cũng đã tiến hành các cuộc trao đổi liên quan đến tù binh chiến tranh.