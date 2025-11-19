Thượng viện Mỹ ‘đồng thuận toàn thể’ chuyện công bố hồ sơ tỉ phú ấu dâm Epstein, chờ ông Trump ký 19/11/2025 09:52

(PLO)- Vài tiếng sau cuộc bỏ phiếu ấn tượng của Hạ viện Mỹ, Thượng viện Mỹ cũng nhanh chóng thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp phải công bố thêm thông tin về vụ án của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein.

Tối 18-11 (giờ Mỹ), Thượng viện Mỹ đã nhanh chóng thông qua dự luật yêu cầu Bộ Tư pháp phải công bố thêm thông tin về vụ án của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein, chỉ vài giờ sau khi Hạ viện thông qua dự luật với tỉ lệ áp đảo, theo tờ Politico.

Thượng viện đã thông qua bằng “đồng thuận toàn thể”, nghĩa là mọi thượng nghị sĩ đều đồng ý nhưng không cần tiến hành bỏ phiếu gọi tên.

Trước đó trong ngày, Hạ viện đã thông qua dự luật với tỉ lệ 427-1.

“Điều này nhằm mang lại sự minh bạch cho người dân Mỹ, điều mà họ đã kêu gọi bấy lâu. Các nạn nhân của ông Jeffrey Epstein đã chờ đợi quá lâu” - lãnh đạo phe thiểu số Dân chủ tại Thượng viện, ông Chuck Schumer, nói trước khi đề nghị thông qua dự luật.

Các nghị sĩ Mỹ đứng cạnh những người biểu tình yêu cầu công bố hồ sơ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein bên ngoài tòa nhà quốc hội Mỹ, thủ đô Washington,D.C (Mỹ) ngày 18-11. Ảnh: POLITICO

Các cuộc bỏ phiếu ngày 18-11 đánh dấu đỉnh điểm của nhiều tháng căng thẳng giữa các nghị sĩ đảng Cộng hòa và Nhà Trắng về cách xử lý “hồ sơ Epstein” trong bối cảnh đảng Dân chủ đặt nghi vấn về mối quan hệ giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và tỉ phú này.

“Chúng ta hôm nay có cơ hội để làm một điều gì đó, điều chưa từng xảy ra và đáng lẽ ra phải xảy ra từ nhiều thập niên trước, đó là đem lại công lý cho các nạn nhân và sự minh bạch cho nước Mỹ” - hạ nghị sĩ Thomas Massie của đảng Cộng hòa, người dẫn đầu nỗ lực yêu cầu Hạ viện bỏ phiếu, nói.

Các lãnh đạo Cộng hòa tại Thượng viện trước đó từng hạ thấp khả năng Thượng viện sẽ xem xét dự luật về “hồ sơ Epstein” từ Hạ viện, làm dấy lên lo ngại rằng dự luật sẽ không được thông qua.

Tình hình thay đổi vào đầu tuần này khi ông Trump thay đổi lập trường, kêu gọi các hạ nghị sĩ thông qua dự luật và cho biết ông sẽ ký ban hành.