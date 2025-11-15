Ông Trump chỉ đạo điều tra quan hệ của tỉ phú ấu dâm Epstein với loạt nhân vật cấp cao 15/11/2025 06:29

(PLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều tra mối liên hệ của tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein với nhiều nhân vật nổi tiếng.

Ngày 14-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Pam Bondi điều tra mối liên hệ giữa tỉ phú ấu dâm Jeffrey Epstein với nhiều nhân vật nổi tiếng, theo đài CNN.

Động thái này diễn ra chỉ vài ngày sau khi đảng Dân chủ công bố những email được cho là của ông Epstein có nhắc đến ông Trump.

Ông Trump đưa ra chỉ đạo này trên mạng xã hội Truth Social, đồng thời cáo buộc đảng Dân chủ tìm cách khơi lại sự chú ý về mối liên hệ trong quá khứ giữa ông và Epstein.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Tổng thống Mỹ cho rằng phe Dân chủ “đang sử dụng câu chuyện dàn dựng về ông Epstein - câu chuyện liên quan Dân chủ chứ không phải Cộng hòa - nhằm đánh lạc hướng dư luận khỏi vụ đóng cửa chính phủ và mọi thất bại khác của họ”.

“Tôi sẽ yêu cầu Bộ trưởng Tư pháp Pam Bondi và Bộ Tư pháp, cùng với những người yêu nước tại Cục Điều tra Liên bang FBI, điều tra mức độ dính líu và mối quan hệ của ông Jeffrey Epstein với cựu Tổng thống Bill Clinton, [cựu Bộ trưởng Tài chính] Larry Summers, ông Reid Hoffman, ngân hàng J.P. Morgan, ngân hàng Chase và nhiều cá nhân, tổ chức khác để làm rõ chuyện gì đã xảy ra giữa họ và ông Epstein” - ông Trump viết.

Chiều cùng ngày, bà Bondi xác nhận sẽ mở cuộc điều tra theo chỉ đạo của tổng thống, giao ông Jay Clayton - công tố viên hàng đầu của quận phía nam New York - phụ trách cuộc điều tra liên bang.

Đầu năm nay, sau khi bà Bondi yêu cầu FBI rà soát “hồ sơ Epstein” để công bố, các quan chức Bộ Tư pháp và FBI đã đánh giá lại và xác định không có thêm cáo buộc hình sự nào có thể khởi tố dựa trên bằng chứng hiện có.

Trước đó trong tuần, ông Trump đã cố gắng nhưng thất bại trong việc thuyết phục các nghị sĩ Cộng hòa chặn một kiến nghị buộc Hạ viện bỏ phiếu về việc Bộ Tư pháp công bố “hồ sơ Epstein”.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson dự kiến sẽ lên lịch bỏ phiếu về việc công bố “hồ sơ Epstein” vào tuần tới.

Tuy nhiên, cuộc điều tra hình sự mới có thể khiến việc công bố hồ sơ bị lùi lại. Thông thường, Bộ Tư pháp phản đối việc cung cấp hồ sơ cho quốc hội trong quá trình điều tra hình sự vì bất kỳ công bố công khai nào cũng có thể làm nguy hại đến tính toàn vẹn của cuộc điều tra.

Tỉ phú Epstein - trùm tài chính mang nhiều tai tiếng và từng bị kết án tội tình dục - đã tự sát trong phòng giam tại New York năm 2019. Ông Trump khẳng định ông đã cắt đứt quan hệ với ông Epstein từ trước khi các rắc rối pháp lý của nhân vật này nổ ra vào năm 2006.