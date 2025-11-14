BBC xin lỗi ông Trump vụ chỉnh sửa phát ngôn 14/11/2025 05:26

(PLO)- Đài BBC đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các luật sư của ông Trump dọa khởi kiện đài truyền hình này vì chỉnh sửa phát ngôn của ông. Tuy nhiên, BBC bác bỏ cáo buộc phỉ báng cũng như yêu cầu đòi bồi thường.

Ngày 13-11, đài BBC đã xin lỗi Tổng thống Mỹ Donald Trump sau khi các luật sư của ông Trump dọa khởi kiện đài truyền hình này đòi bồi thường 1 tỉ USD vì chỉnh sửa phát ngôn của ông trong một bộ phim tài liệu, theo đài CNN.

Một người phát ngôn của BBC cho biết các luật sư của đài đã gửi thư cho đội ngũ pháp lý của ông Trump.

“Chủ tịch BBC Samir Shah đã gửi một lá thư riêng đến Nhà Trắng, bày tỏ rõ với Tổng thống Trump rằng ông ấy và đài lấy làm tiếc về phần biên tập bài phát biểu ngày 6-1-2021 của ông trong chương trình” - người phát ngôn nói.

Người phát ngôn cho biết dù BBC bác bỏ cáo buộc phỉ báng từ phía luật sư của ông Trump, nhưng đài không có kế hoạch phát lại bộ phim tài liệu này trên bất kỳ nền tảng nào của BBC.

Logo của đài BBC tại trụ sở của đài ở thủ đô London (Anh). Ảnh: Andy Rain/EPA/Shutterstock

Đài truyền hình Anh cũng bác yêu cầu bồi thường từ phía ông Trump.

“BBC thực sự lấy làm tiếc về cách biên tập đoạn video, nhưng chúng tôi hoàn toàn không đồng ý rằng có cơ sở cho một cáo buộc phỉ báng” - theo BBC News.

Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên.

Ông Trump cuối tuần trước dọa kiện BBC đòi bồi thường 1 tỉ USD trừ khi đài rút lại bộ phim tài liệu phát sóng tháng 10-2024 và xin lỗi trước hạn chót 5 giờ chiều 14-11 (theo giờ miền Đông Mỹ).

Vụ việc đã khiến tổng giám đốc và trưởng ban tin tức của đài phải từ chức.

Trong bộ phim mang tên “Trump: A Second Chance?” (Trump: Cơ hội thứ hai?), bài phát biểu ngày 6-1-2021 của ông Trump bị biên tập thành câu: “Chúng ta sẽ đi xuống Điện Capitol và tôi sẽ đi cùng mọi người, và chúng ta chiến đấu. Chúng ta chiến đấu hết mình và nếu mọi người không chiến đấu hết mình, mọi người sẽ không còn đất nước này nữa”.

Nhưng trên thực tế, nhà lãnh đạo Mỹ nói: “Chúng ta sẽ đi xuống Điện Capitol và cổ vũ các thượng nghị sĩ và dân biểu can đảm của chúng ta” còn cụm “chiến đấu hết mình” xuất hiện 54 phút sau đó.

Trả lời phỏng vấn của đài Fox News ngày 11-11, ông Trump nói rằng BBC đã “xẻ nát” bài phát biểu “đẹp” và “mang tính trấn an” của ông, biến nó thành một bài phát biểu “có vẻ cực đoan”.