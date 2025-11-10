Tổng giám đốc đài BBC từ chức sau bê bối thiên vị khi đưa tin về ông Trump 10/11/2025 10:06

(PLO)- Tổng giám đốc đài BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành mảng tin tức Deborah Turness cùng từ chức sau cáo buộc thiên vị khi đưa tin về Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Ngày 9-11, Tổng giám đốc đài BBC Tim Davie và Giám đốc điều hành mảng tin tức của BBC - bà Deborah Turness đồng loạt từ chức sau khi BBC đối mặt hàng loạt cáo buộc thiên vị, trong đó có việc biên tập sai lệch bài phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Đài BBC gần đây chịu sức ép dữ dội sau khi tờ Daily Telegraph đăng tải bản báo cáo nội bộ do một cựu cố vấn biên soạn, cho rằng đài có sai sót trong cách đưa tin về xung đột Israel-Hamas, các vấn đề giới tính và bài phát biểu của ông Trump.

Ông Trump đã hoan nghênh việc hai lãnh đạo rời ghế, gọi họ là “những người rất không trung thực”.

Tổng giám đốc đài BBC Tim Davie. Ảnh: AFP

Tổng thống Mỹ chỉ trích chương trình Panorama của BBC vì đã ghép 2 đoạn phát biểu khác nhau của ông, khiến ông có vẻ như đang kêu gọi cuộc bạo loạn ở Đồi Capitol tháng 1-2021.

Trong chương trình Panorama phát sóng năm ngoái, ông Trump được chiếu cảnh nói “chúng ta sẽ cùng tiến đến Điện Capitol” và “chiến đấu hết mình”, nhưng 2 câu này thực chất thuộc 2 phần khác nhau trong bài phát biểu. Trên thực tế, ông Trump kêu gọi người ủng hộ “cổ vũ cho các nghị sĩ dũng cảm của chúng ta”.

Ông Tim Davie, người lãnh đạo BBC từ năm 2020, khẳng định đài vẫn là “chuẩn mực vàng” của báo chí toàn cầu, song thừa nhận “đã có sai sót xảy ra” và ông phải chịu “trách nhiệm tối cao”.

Một nguồn tin cho biết quyết định từ chức của ông Tim Davie khiến ban lãnh đạo BBC “choáng váng”. Trước mắt ông sẽ tiếp tục làm việc trong vài tháng tới cho đến khi có người thay thế.

Trong email gửi nhân viên, bà Deborah Turness nói: “Tôi muốn khẳng định rõ rằng các cáo buộc BBC thiên vị là sai sự thật”.

Theo hãng tin Reuters, trong bối cảnh chính trị - văn hóa ngày càng phân cực, BBC bị chỉ trích không còn giữ vững tính trung lập.

Báo cáo nội bộ bị rò rỉ cho rằng BBC nhánh Ả Rập đã thể hiện “sự thiên vị chống Israel” khi đưa tin về chiến sự Gaza.

Đài cũng từng vướng nhiều vụ bê bối: Người dẫn chương trình thể thao Gary Lineker bị đình chỉ vì chỉ trích chính sách nhập cư của chính phủ, dẫn đến làn sóng nhân viên thể thao đình công; BBC bị lên án vì phát sóng màn trình diễn có nội dung phản đối quân đội Israel tại lễ hội Glastonbury; và phải rút một phim tài liệu về Gaza vì có sự tham gia của con trai một quan chức Hamas.