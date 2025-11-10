Ngoại trưởng Lavrov nói về 'đống rối rắm' trong quan hệ Nga-Mỹ 10/11/2025 09:37

(PLO)- Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nói rằng Moscow cảm nhận thiện chí đối thoại từ chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump, song cần thời gian dài để hàn gắn quan hệ song phương.

Ngày 9-11 hãng tin RIA Novosti đăng nội dung phỏng vấn Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov liên quan quan hệ Nga-Mỹ. Trả lời RIA Novosti, Ngoại trưởng Lavrov nói rằng Moscow nhận thấy chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump sẵn sàng duy trì đối thoại, song việc khắc phục những tổn hại trong quan hệ song phương dưới thời người tiền nhiệm Joe Biden sẽ cần nhiều thời gian.

“Có rất nhiều yếu tố gây khó chịu trong quan hệ Mỹ-Nga, di sản từ chính quyền tiền nhiệm của ông Biden” - ông Lavrov nói, đồng thời nhấn mạnh rằng “sẽ mất nhiều thời gian để dọn dẹp đống rối rắm này”.

Theo ông Lavrov, kể từ khi chính quyền ông Trump nhậm chức hồi tháng 1, Moscow “cảm nhận được thiện chí nối lại đối thoại. Quá trình này đang diễn ra, nhưng không nhanh như chúng tôi mong muốn”.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov. Ảnh: RIA NOVOSTI

Ngoại trưởng Nga cho rằng các cuộc trao đổi giữa 2 bên không chỉ nên tập trung vào vấn đề hoạt động của các phái bộ ngoại giao mà còn cần đề cập việc hoàn trả các tài sản ngoại giao bị của Nga bị tịch thu và khôi phục đường bay giữa 2 nước.

“Chúng tôi đã chuyển tới phía Mỹ các đề xuất liên quan bất động sản ngoại giao và hàng không. Hiện hai bên vẫn đang duy trì tiếp xúc để xem xét khả năng tiếp tục đối thoại” - ông Lavrov nói.

Ngoại trưởng Lavrov cho biết ông sẵn sàng gặp Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio, song khẳng định Moscow sẽ không từ bỏ các điều kiện cốt lõi để chấm dứt chiến sự ở Ukraine.

“Ngoại trưởng Rubio và tôi hiểu rõ tầm quan trọng của việc duy trì liên lạc thường xuyên. Điều đó cần thiết cho việc thảo luận vấn đề Ukraine và thúc đẩy chương trình nghị sự song phương. Vì vậy, chúng tôi vẫn trao đổi qua điện thoại và sẵn sàng gặp mặt trực tiếp khi cần thiết" - ông Lavrov nói.

Bên cạnh các cuộc thảo luận về giải pháp cho xung đột Ukraine, Nga và Mỹ đã tiến hành 2 vòng đàm phán cấp cao tại Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu năm nay, tập trung khôi phục hoạt động bình thường của các cơ quan ngoại giao và các hình thức hợp tác khác.

Tuy nhiên, vòng đàm phán thứ 3 dự kiến sau đó đã không diễn ra, phía Nga cho biết Washington là bên hủy cuộc gặp.

Theo đài RT, quan hệ Mỹ-Nga đã xấu đi rõ rệt trong thập niên qua, khiến hai bên cắt giảm mạnh nhân sự ngoại giao.

Cuối năm 2016, chính quyền Tổng thống Mỹ khi đó là ông Barack Obama đã hạn chế quyền tiếp cận các khu nhà ngoại giao của Nga ở New York và Maryland, sau đó tiếp tục tịch thu thêm nhiều tài sản.

Việc đình chỉ các chuyến bay và đóng không phận Mỹ đối với hãng hàng không Nga là một phần trong các biện pháp trừng phạt được chính quyền ông Biden áp dụng sau khi xung đột Ukraine leo thang vào tháng 2-2022.

Tháng trước, Tổng thống Trump áp đặt trừng phạt lên hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil, viện dẫn lý do thiếu tiến triển trong đàm phán hòa bình về Ukraine.

Tổng thống Nga Vladimir Putin cảnh báo động thái “thiếu thân thiện” này sẽ không gây thiệt hại cho kinh tế Nga, nhưng có thể cản trở tiến trình bình thường hóa quan hệ với Washington.

Mỹ chưa lên tiếng về phát ngôn mới nhất của Ngoại trưởng Lavrov.