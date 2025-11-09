Chiến sự Nga - Ukraine 9-11: Nga tấn công mạnh lưới điện Ukraine trước mùa đông; Giằng co quyết liệt Pokrovsk 09/11/2025 06:32

(PLO)- Chiến sự Nga - Ukraine nóng với các cuộc tấn công của Nga vào ngành năng lượng Ukraine; Nga không kích Dnipropetrovsk, nhiều binh sĩ Ukraine thiệt mạng.

Chiến sự Nga - Ukraine tiếp leo thang với các cuộc tấn công vào hạ tầng năng lượng trước mùa đông.

Nga tấn công quy mô lớn vào lưới điện Ukraine

. Ngày 8-11, các quan chức Ukraine nói rằng Nga đã phóng một loạt máy bay không người lái (UAV) và tên lửa vào Ukraine trong đêm, khiến 7 người thiệt mạng và phá hủy các cơ sở hạ tầng năng lượng lớn ở 3 khu vực, theo hãng tin Reuters.

Không quân Ukraine cho biết 406 UAV và 9 tên lửa của Nga đã bị bắn hạ, trong đó 26 tên lửa và 52 UAV Nga đã tấn công 25 địa điểm.

3 người thiệt mạng và 12 người bị thương tại TP Dnipro (tỉnh Dnipropetrovsk) khi một UAV tấn công một tòa nhà chung cư. 3 người thiệt mạng ở tỉnh Zaporizhzhia và 1 người ở tỉnh Kharkiv trong ngày qua, các quan chức địa phương cho biết.

Binh sĩ thuộc Lữ đoàn Thuỷ quân lục chiến số 36 của Ukraine trên tiền tuyến. Ảnh: X

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đã phóng hơn 450 UAV và 45 tên lửa trong các cuộc tấn công vừa qua.

Ông Zelensky kêu gọi gia tăng áp lực trừng phạt lên Nga.

“Đối với mỗi cuộc tấn công của Moscow vào cơ sở hạ tầng năng lượng - nhằm mục đích gây hại cho người dân thường trước mùa đông - phải có biện pháp trừng phạt đáp trả nhắm vào toàn bộ ngành năng lượng của Nga, không có ngoại lệ” - ông Zelensky nhấn mạnh.

Thủ tướng Ukraine - bà Yulia Svyrydenko cho biết các cơ sở năng lượng ở khu vực Kiev, Poltava và Kharkiv đã bị hư hại.

Bộ trưởng Năng lượng Ukraine - ông Svitlana Hrynchuk cho biết các đội cứu hộ đã ổn định lưới điện, nhưng cảnh báo người tiêu dùng cần cắt điện thêm.

“Đầu tiên, chúng tôi áp dụng biện pháp cắt điện khẩn cấp và sau đó chuyển sang cắt điện hàng giờ. Sau đó, chúng tôi đã phần nào ổn định được hệ thống” - ông Hrynchuk phát biểu trên truyền hình quốc gia.

“Chúng tôi đang đánh giá hậu quả và phối hợp các hành động” - ông Hrynchuk nói thêm.

Công ty năng lượng nhà nước Ukraine Tsentrenergo nói rằng vụ tấn công ngày qua là vụ tấn công lớn nhất vào các cơ sở của công ty kể từ khi xung đột bùng phát, và công ty đã phải dừng hoạt động tại các nhà máy ở khu vực Kiev và Kharkiv.

“Cuộc tấn công gần đây nhất diễn ra chưa đầy một tháng trước và giờ đây đối phương đã tấn công toàn bộ công suất phát điện của chúng tôi cùng một lúc” - Tsentrenergo, đơn vị sản xuất khoảng 8% điện năng của Ukraine, cho biết.

. Bình luận về tuyên bố của Tsentrenergo, Đại sứ lưu động của Bộ Ngoại giao Nga - ông Rodion Miroshnik nói rằng Moscow chỉ tấn công các doanh nghiệp quân sự của Ukraine, chứ không phải người dân, theo hãng thông tấn TASS.

“Đòn giáng hiện tại không nhắm vào người dân, mà nhắm vào tiềm lực quân sự, nhắm vào tiềm lực của tổ hợp công nghiệp-quân sự” - ông Miroshnik nói.

Ông Miroshnik lưu ý rằng Nga “không đặt ra nhiệm vụ làm cho cuộc sống của người dân Ukraine trở nên khốn khổ. Nga đang tấn công vào ngành năng lượng, vốn được sử dụng để cung cấp năng lực quân sự và hậu cần, vì các đoàn tàu hỏa của Ukraine chạy bằng điện”.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 8-11 cho biết quân đội Nga đã tiến hành “một cuộc tấn công lớn bằng vũ khí tầm xa trên không, trên bộ và trên biển có độ chính xác cao” vào các cơ sở sản xuất vũ khí và năng lượng để đáp trả các cuộc tấn công của Ukraine vào Nga.

Nga cũng nói rằng đang tiếp tục tiến quân trong các trận chiến ác liệt quanh TP Pokrovsk (tỉnh Donetsk) và Kupiansk (tỉnh Kharkiv), và đã kiểm soát được một ngôi làng nhỏ ở miền đông Ukraine.

. Liên quan tình hình Pokrovsk, nhóm quân sự “Phương Đông” của Ukraine ngày 8-11 nói rằng quân Nga đang cố gắng xâm nhập vào vùng ngoại ô phía bắc Pokrovsk nhưng không thành công, theo hãng thông tấn Ukrinform.

Nhóm này tuyên bố lùi 80 cuộc tấn công của Nga kể từ đầu ngày.

Theo nhóm quân sự “Phương Đông”, trên hướng Pokrovsk, quân đội Nga ngày 8-11 đã thực hiện 57 nỗ lực nhằm đánh bật Ukraine khỏi vị trí. 52 cuộc tấn công đã bị đẩy lùi.

Quân đội Nga cũng đang tìm cách tấn công vào khu vực TP Myrnohrad (tỉnh Donetsk), theo tuyên bố của nhóm này.

Ukraine tấn công Belgorod, 20.000 người dân mất điện

Ngày 8-11, Tỉnh trưởng tỉnh Belgorod (Nga) - ông Vyacheslav Gladkov nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine vào tỉnh Belgorod đã khiến hơn 20.000 người dân trong khu vực mất điện.

Ông Gladkov cho biết trên Telegram rằng một cuộc tấn công vào buổi tối đã gây mất điện trên diện rộng ở TP Belgorod và làng Dubove nhưng không gây thương vong.

Kênh tin tức Telegram của Nga đưa tin rằng TP Belgorod đã bị tấn công bằng hệ thống tên lửa phóng loạt (MLRS) và các mảnh vỡ từ vũ khí bị chặn lại đã rơi trúng một nhà máy nhiệt điện địa phương.

Đoạn phim ghi lại vụ tấn công được cho là cho thấy đám cháy bùng phát ở nhiều gara.

Quan chức Nhà Trắng: Hungary chỉ được miễn trừ trừng phạt liên quan dầu Nga 1 năm

Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto. Ảnh: AL24NEWS

Ngày 8-11, Ngoại trưởng Hungary - ông Peter Szijjarto nói rằng nước này đã nhận được quyền miễn trừ vô thời hạn khỏi các lệnh trừng phạt của Mỹ để tiếp tục sử dụng dầu và khí đốt Nga, song một quan chức Nhà Trắng khẳng định rằng sự miễn trừ này chỉ có hiệu lực trong vòng 2 năm, theo hãng tin Reuters.

Tháng trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã áp đặt các lệnh trừng phạt đối với 2 công ty dầu mỏ Nga là Lukoil và Rosneft, kèm theo cảnh báo sẽ mở rộng trừng phạt đối với các tổ chức mua dầu từ hai doanh nghiệp này.

Thủ tướng Hungary Viktor Orban đã gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng hôm 7-11 để tìm kiếm thỏa thuận về vấn đề này.

“Thủ tướng Orban đã nói rõ. Ông ấy đã đạt được thỏa thuận với Tổng thống Mỹ rằng chúng ta đã được miễn trừng phạt vô thời hạn” - Ngoại trưởng Hungary, ông Peter Szijjarto, viết trên Facebook.

Tuy nhiên, một quan chức Nhà Trắng cho biết qua email gửi Reuters hôm 8-11 rằng sự miễn trừ này chỉ kéo dài một năm.

Quan chức này cho biết thêm rằng Hungary cũng sẽ đa dạng hóa nguồn năng lượng và đã cam kết mua khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) của Mỹ theo các hợp đồng trị giá khoảng 600 triệu USD.