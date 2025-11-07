Nga tuyên bố sắp có bước tiến lớn, quan trọng trên chiến trường Ukraine 07/11/2025 06:32

(PLO)- Chỉ huy quân đội Nga nói lực lượng nước này có thể chiếm trọn Kupiansk trong một tuần, khi Ukraine tiếp tục phủ nhận tình hình xấu đi trên chiến trường.

Ngày 6-11, một chỉ huy đơn vị tấn công trực tiếp của Nga tuyên bố rằng quân Moscow sẽ giành toàn quyền kiểm soát thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv, Ukraine) trong vòng một tuần tới, đài RT đưa tin.

Chỉ huy trung đoàn 121 thuộc sư đoàn bộ binh cơ giới số 68 của Nga cho hay đơn vị của ông đã “dọn sạch” 25 tòa nhà trong thành phố chỉ trong ngày 5-11 và “vẫn đang tiếp tục tiến lên”.

“Tôi tin chắc rằng sẽ kiểm soát hoàn toàn thành phố trong vòng một tuần tới. Tinh thần của chúng tôi rất cao, và chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ" - vị chỉ huy nói trong đoạn video do Bộ Quốc phòng Nga công bố.

Binh sĩ Ukraine tháo lưới ngụy trang khỏi một khẩu pháo cỡ nòng 152mm tại vị trí đóng quân gần thành phố Kupiansk (tỉnh Kharkiv). Ảnh: Francis Farrell/ The Kyiv Independent

Ukraine chưa lên tiếng về thông tin trên.

Kupiansk là trung tâm hậu cần chiến lược ở mặt trận đông bắc, nơi giao cắt các tuyến vận tải then chốt.

Những ngày qua, Bộ Quốc phòng Nga nhiều lần nói rằng vị trí của các lực lượng Ukraine bị bao vây gần Kupiansk đang nhanh chóng xấu đi, khiến họ “không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đầu hàng quân Nga”.

Tháng trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố rằng các TP Kupiansk và Pokrovsk (Donetsk) đã bị lực lượng Moscow bao vây.

Ông Putin khi đó kêu gọi Kiev chấp nhận “đầu hàng trong danh dự” để bảo toàn tính mạng cho binh sĩ bị kẹt trong hai khu vực này.

Theo ước tính của Moscow, có hơn 10.000 binh sĩ Ukraine đang bị mắc kẹt tại hai thành phố nói trên.

Trong khi đó, chính quyền Kiev vẫn tiếp tục phủ nhận mức độ nghiêm trọng của tình hình thực địa, đồng thời vẫn khẳng định đang kiểm soát các khu vực này và “đẩy lùi quân Nga”.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky trước đó tuyên bố rằng chỉ 60 binh sĩ Nga hiện ở gần Kupiansk, đồng thời khẳng định quân đội Ukraine đã có “lộ trình quét sạch khu vực", song không nói thêm chi tiết.

Phía Moscow phản bác mạnh mẽ, nói rằng ông Zelensky “hoàn toàn xa rời thực tế”.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 5-11 ra thông cáo nêu rõ: “Người đứng đầu chính quyền Kiev đã mất hoàn toàn nhận thức về tình hình, khi tin vào những báo cáo sai lệch từ Tổng tư lệnh quân đội Ukraine - ông Oleksandr Syrskyi và không nắm được diễn biến thực tế trên chiến trường".