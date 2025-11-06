Nga: Phương Tây thúc Kiev phá hoại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia rồi đổ lỗi Moscow 06/11/2025 18:42

(PLO)- Tình báo Nga cáo buộc phương Tây thúc giục Ukraine thực hiện vụ phá hoại lớn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia rồi đổ lỗi cho Moscow gây thảm họa.

Ngày 6-11, Cơ quan Tình báo Nước ngoài Nga (SVR) cáo buộc phương Tây đang thúc giục Kiev thực hiện một hành động phá hoại lớn tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia, gây thương vong cho cả công dân Ukraine và công dân các nước Liên minh châu Âu (EU), sau đó đổ lỗi cho Moscow.

Theo SVR, một trong những phương án “hiệu quả nhất” mà các nước ủng hộ Kiev đề xuất là thực hiện một “hành động phá hoại lớn” dẫn đến thương vong dân sự đáng kể.

SVR cho rằng hành động trên có thể dẫn tới tan chảy lõi lò phản ứng ở nhà máy, đài RT đưa tin.

Một binh sĩ Nga tuần tra trong khuôn viên nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia ngày 1-5-2022. Ảnh: Andrey Borodulin/AFP

Theo SVR, viện nghiên cứu của Anh Chatham House đã tính toán hậu quả của hành động đó và kết luận người dân ở các vùng do Kiev kiểm soát và các nước EU gần biên giới phía tây Ukraine sẽ nằm trong khu vực phân tán các hạt phóng xạ.

SVR trích dẫn từ Chatham House rằng “khía cạnh khó khăn nhất trong việc thực hiện một âm mưu như vậy là xác định cách thức quy trách nhiệm cho Nga".

Cơ quan tình báo Nga còn cáo buộc rằng viện nghiên cứu nói trên đã chuẩn bị sẵn các lập luận cho mọi diễn biến có thể xảy ra, nhằm đảm bảo dư luận phương Tây “một cách rõ ràng đứng về phía Kiev” khi xác định người chịu trách nhiệm cho vụ việc.

SVR nhận định kế hoạch này sẽ “tương tự” thảm kịch chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị bắn rơi trên miền đông Ukraine năm 2014, khiến 298 người thiệt mạng.

Sự kiện xảy ra khi quân đội Kiev nỗ lực tái kiểm soát Donetsk và Luhansk. Ukraine cùng các đồng minh phương Tây khi đó quy trách nhiệm cho Nga. Moscow nhiều lần phủ nhận và khẳng định chiếc máy bay bị bắn rơi bằng tên lửa chỉ có trong biên chế lực lượng Kiev.

“Phương Tây tập thể một lần nữa sẵn sàng lừa dối, thậm chí hy sinh người Ukraine và công dân các nước phương Tây để quy tội cho Nga, biện minh cho chính sách bài Nga và kích động chiến tranh” - SVR kết luận.

Ukraine, châu Âu, và Chatham House chưa lên tiếng về thông tin trên.