Nga lên tiếng vụ Mỹ phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III 06/11/2025 10:37

(PLO)- Nga cho biết Mỹ đã báo trước cho nước này về ý định thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa Minuteman III.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Mỹ đã thông báo cho Nga về ý định phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Minuteman III trước khi phóng thử tên lửa này vào ngày 5-11, theo đài RT.

Trước đó, Không quân Mỹ thông báo rằng Mỹ đã thử nghiệm thành công ICBM Minuteman III không trang bị đầu đạn từ căn cứ Vandenberg vào mục tiêu ở khoảng cách hơn 6.700 km tại thao trường ở đảo Kwajalein thuộc Quần đảo Marshall. Mục đích thử nhằm kiểm tra độ tin cậy, độ chính xác và khả năng chiến đấu của tên lửa xuyên lục địa này.

ICBM Minuteman III của Mỹ có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân với sức công phá ước tính tương đương hơn 300 kiloton thuốc nổ TNT - mạnh gấp 20 lần quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống Hiroshima (Nhật) năm 1945.

Tên lửa Minuteman III khai hỏa từ căn cứ Vandenberg (bang California). Ảnh: AFGSC

Trao đổi với báo chí về vấn đề này, ông Peskov cho biết tên lửa mà Mỹ phóng thuộc loại tên lửa đạn đạo cần được "nhận dạng khi phóng" theo quy định quốc tế. Theo ông, Nga cũng thông báo cho các quốc gia khác khi tiến hành các vụ thử nghiệm như vậy.

Nói về năng lực quân sự của Nga, ông Peskov cho biết mặc dù Moscow không tham gia vào bất kỳ cuộc chạy đua vũ trang nào, nhưng thực tế là nước này đã phát triển vũ khí chiến lược một cách có hệ thống trong nhiều năm, phù hợp với tầm nhìn dài hạn của riêng mình.

Người phát ngôn cũng lưu ý rằng Nga hiện đang sở hữu "bộ ba hạt nhân hiện đại nhất thế giới", gồm ICBM chiến lược trên bộ, máy bay ném bom chiến lược và tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo.

Trong diễn biến liên quan, tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tình báo và dân sự đệ trình các đề xuất về khả năng chuẩn bị cho các cuộc thử vũ khí hạt nhân, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin cảnh báo rằng nếu các quốc gia khác tiến hành thử hạt nhân, Nga sẽ buộc phải có hành động đáp trả.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Nga và Trung Quốc bí mật tiến hành thử nghiệm vũ khí hạt nhân nhưng Moscow và Bắc Kinh đã bác bỏ phát ngôn này.

Việc Mỹ phóng thử tên lửa Minuteman III diễn ra vài ngày sau khi ông Trump lệnh cho Lầu Năm Góc lập tức chuẩn bị nối lại hoạt động thử nghiệm vũ khí hạt nhân.