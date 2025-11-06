Mexico bắt người sờ ngực nữ tổng thống Sheinbaum giữa đường 06/11/2025 06:15

(PLO)- Người đàn ông bị bắt sau khi sờ ngực và cố gắng hôn cổ nữ Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum khi bà đang đi bộ trên đường.

Giới chức Mexico đã bắt giữ một người đàn ông sờ ngực và cố gắng hôn cổ nữ Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum khi bà đang đi bộ đến một sự kiện gần dinh tổng thống và đang bắt tay chụp ảnh với người dân trên đường vào ngày 4-11, theo đài CBS News.

Trong đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, người đàn ông đã tiến đến gần bà Sheinbaum từ phía sau, vòng một tay qua vai bà, tay kia chạm vào hông và ngực bà, đồng thời cố gắng hôn cổ nữ tổng thống. Một thành viên trong đội an ninh tổng thống đã kéo người đàn ông này ra và người này có biểu hiện như đang say xỉn.

Thị trưởng TP Mexico - bà Clara Brugada sau đó cho biết người đàn ông này đã bị bắt giữ và cảnh sát đã chuyển người này đến đơn vị xử lý tội phạm tình dục.

Người đàn ông say rượu ôm hôn nữ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum trên đường. Nguồn: RT

Sau đó, ngày 5-11, Tổng thống Sheinbaum đã nộp đơn tố cáo hành vi của người đàn ông này lên văn phòng công tố TP Mexico, đồng thời cho biết bà đã từng bị quấy rối tình dục hồi còn là sinh viên.

"Nếu tôi không nộp đơn khiếu nại, điều gì sẽ xảy ra với những phụ nữ Mexico khác? Nếu những người như thế này làm điều đó với tổng thống, điều gì sẽ xảy ra với tất cả phụ nữ ở đất nước chúng ta?" - bà Sheinbaum nói tại buổi họp báo.

Nữ Tổng thống Mexico - bà Claudia Sheinbaum. Ảnh: AFP

Nữ tổng thống cũng cho biết chính phủ sẽ xem xét liệu quấy rối tình dục có phải là hành vi phạm tội ở tất cả các tiểu bang hay không. Hiện 32 bang của nước này có bộ luật hình sự riêng và không phải tất cả các bang đều khép tội quấy rối tình dục là tội phạm hình sự.

Vụ việc cũng đặt ra những câu hỏi về vấn đề bảo vệ an ninh của tổng thống khi có người tiếp cận bà nhưng phải mất một thời gian thì cảnh vệ mới can thiệp.

Bà Sheinbaum cho biết đã quyết định đi bộ từ Cung điện Quốc gia đến Bộ Giáo dục để tiết kiệm thời gian. Nếu đi bộ tới sự kiện, bà chỉ mất 5 phút còn nếu đi xe thì phải mất tới 20 phút. Nữ tổng thống nói rằng bà vẫn sẽ đi bộ tới các sự kiện dù vụ việc không vui kia đã xảy ra.

Bày tỏ sự đồng tình với tổng thống, Thị trưởng Brugada đã dẫn lại lời Tổng thống Sheinbaum khi bà trở thành nữ tổng thống đầu tiên của Mexico rằng việc quấy rối bất kỳ phụ nữ nào, trong trường hợp này là người quyền lực nhất Mexico, đều là hành vi tấn công vào tất cả phụ nữ.

"Nếu họ động đến tổng thống, họ sẽ động đến tất cả chúng ta" - bà Brugada nhấn mạnh.

Bà Brugada cũng nói rằng rằng việc bà Sheinbaum nhắc đến việc xuất hiện tập thể phụ nữ lên nắm quyền ở Mexico không phải là một khẩu hiệu, mà là một cam kết không ngoảnh mặt làm ngơ, không cho phép kỳ thị, quấy rối, lạm dụng phụ nữ và không cho phép có thêm bất kỳ một vụ giết hại phụ nữ nào.