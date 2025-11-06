Nga có động thái liên quan thử nghiệm vũ khí hạt nhân 06/11/2025 05:31

(PLO)- Tổng thống Putin cảnh báo rằng nếu các quốc gia khác tiến hành thử vũ khí hạt nhân, Nga sẽ buộc phải có hành động đáp trả.

Trong cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5-11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng, các cơ quan tình báo và dân sự đệ trình các đề xuất về khả năng chuẩn bị cho các cuộc thử vũ khí hạt nhân, theo hãng thông tấn TASS.

Ông Putin cảnh báo rằng nếu các quốc gia khác tiến hành thử hạt nhân, Nga sẽ buộc phải có hành động đáp trả.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tại cuộc họp Hội đồng An ninh Nga ngày 5-11. Ảnh: TASS

Ông Putin đưa ra chỉ đạo sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrey Belousov nhấn mạnh trong cuộc họp rằng Moscow phải chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn để đáp trả kế hoạch tái khởi động chương trình hạt nhân của Mỹ.

“[Moscow] phải đáp trả các động thái của Washington nhằm đảm bảo an ninh cho Nga. Việc bắt đầu chuẩn bị cho các vụ thử hạt nhân quy mô lớn ngay lập tức là điều cần thiết" - ông Belousov nói.

Tại cuộc họp, Bộ trưởng Belousov đã trình bày một báo cáo chi tiết về tình hình hiện tại và việc hiện đại hóa lực lượng hạt nhân Mỹ. Theo ông Belousov, Mỹ đang tích cực tăng cường tiềm lực vũ khí tấn công chiến lược và liên tục rút khỏi các hiệp ước ổn định chiến lược.

Ông Belousov cũng lưu ý rằng Washington đang nỗ lực phát triển tàu ngầm chiến lược Columbia và tái trang bị 56 bệ phóng tên lửa đã ngừng hoạt động trên 14 tàu ngầm. Ông Belousov nói rằng Mỹ cũng đang nghiên cứu phát triển một tên lửa đạn đạo liên lục địa mới với đầu đạn hạt nhân và tầm bắn 13.000 km.

Ông nói thêm rằng Nga phải duy trì tiềm năng hạt nhân của mình và phản ứng thích hợp với các hành động của Washington.

Giám đốc Cơ quan An ninh Liên bang (FSB) Alexander Bortnikov đã đề nghị ông Putin đưa ra khung thời gian để chuẩn bị đề xuất liên quan các cuộc thử vũ khí hạt nhân.

Sau cuộc họp, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov lưu ý lại rằng Tổng thống Putin đã chỉ thị cho các quan chức xem xét tính khả thi của các vụ thử hạt nhân thay vì bắt đầu chuẩn bị ngay lập tức cho việc đó.

“Tôi muốn nhấn mạnh rằng tổng thống không hề chỉ thị bắt đầu chuẩn bị cho việc thử nghiệm. Tổng thống chỉ thị rằng việc bắt đầu chuẩn bị cho các cuộc thử nghiệm như vậy cần được cân nhắc” - ông Peskov nói.

Vào cuối tháng 10, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã chỉ thị cho quân đội Mỹ ngay lập tức khởi động lại quy trình thử nghiệm vũ khí hạt nhân sau 33 năm tạm dừng.

Tổng thống Trump cũng cáo buộc Nga và Trung Quốc bí mật tiến hành thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất - điều mà Moscow và Bắc Kinh đã bác bỏ.