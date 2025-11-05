Nga lên tiếng chuyện bị ông Trump cáo buộc bí mật thử vũ khí hạt nhân 05/11/2025 08:27

(PLO)- Nga phản hồi sau khi bị Tổng thống Mỹ Donald Trump tố rằng mình bí mật thử vũ khí hạt nhân, lưu ý đang đợi lời giải thích từ Washington.

Ngày 4-11, phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Moscow đang chờ lời giải thích từ Washington liên quan phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Nga thử vũ khí hạt nhân, đài RT đưa tin.

“Chúng tôi vẫn chưa nhận được bất kỳ lời giải thích nào từ phía Mỹ, bởi lẽ cả Nga và Trung Quốc đều không tiến hành bất kỳ vụ thử hạt nhân nào. Hơn nữa, cả Moscow và Bắc Kinh đều nhấn mạnh rằng mọi quốc gia cần tuân thủ các cam kết trong Hiệp ước Cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBT)" - ông Peskov nói.

“Đáng tiếc là hiện tại chúng tôi chưa thể hiểu chính xác điều mà nhà lãnh đạo Mỹ muốn nói” - vị phát ngôn viên bổ sung.

Phát ngôn viên Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Phía Trung Quốc ngày 3-11 cũng đã lên tiếng về cáo buộc của Mỹ, khẳng định rằng Bắc Kinh "luôn kiên định con đường phát triển hòa bình, tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước tiên".

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nhấn mạnh rằng Bắc Kinh theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính tự vệ, nghiêm túc thực hiện cam kết tạm dừng thử nghiệm hạt nhân, đồng thời sẵn sàng hợp tác với các bên để cùng duy trì hiệu lực của CTBT.

Trước đó, ngày 2-11, Tổng thống Trump nói rằng Nga và Trung Quốc bí mật tiến hành thử nghiệm hạt nhân dưới lòng đất, đồng thời tuyên bố Mỹ cũng sẽ làm như vậy.

Chia sẻ trên Đài CBS, ông Trump cho rằng “Nga đang thử nghiệm, Trung Quốc cũng đang thử nghiệm, chỉ là họ không nói ra”, và thêm Triều Tiên cùng Pakistan vào danh sách các nước bị nghi tiến hành thử hạt nhân.

Người đứng đầu Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông không muốn Mỹ trở thành “quốc gia duy nhất không thử nghiệm” hạt nhân.

Bộ trưởng Năng lượng Mỹ Chris Wright sau đó cho biết các cuộc thử nghiệm vũ khí hạt nhân theo lệnh của Tổng thống Trump hiện chỉ là thử nghiệm hệ thống, không bao gồm vụ nổ hạt nhân, đài Fox News đưa tin.

Theo Bộ trưởng Wright, các thử nghiệm bao gồm tất cả các bộ phận khác của một vũ khí hạt nhân để đảm bảo chúng hoạt động và có thể thiết lập một vụ nổ hạt nhân.

Những thử nghiệm sẽ được tiến hành trên các hệ thống mới để giúp đảm bảo rằng các vũ khí hạt nhân thay thế tốt hơn những cái trước đây, ông Wright nói thêm.