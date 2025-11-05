Điện Kremlin lên tiếng vụ Serbia muốn bán vũ khí cho EU 05/11/2025 05:59

(PLO)- Sau khi Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic đề nghị bán vũ khí cho EU, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga nhận thức được sức ép to lớn mà phương Tây đang đặt lên Serbia.

Ngày 4-11, người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov nói rằng Nga hoàn toàn nhận thức được sức ép to lớn mà phương Tây đang đặt lên Serbia nhằm buộc Serbia đối đầu với Nga, theo đài RT.

Phát biểu của ông Peskov được đưa ra sau khi Tổng thống Serbia - ông Aleksandar Vucic gần đây bày tỏ sẵn sàng bán vũ khí cho các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU), ngay cả khi số vũ khí đó sẽ được chuyển đến Ukraine.

Trả lời phỏng vấn phỏng vấn từ tạp chí Cicero (Đức) hôm 30-10, ông Vucic nói rằng “kho đạn dược của chúng tôi đầy ắp, và chúng tôi đang sản xuất thêm”.

“Vì thế, tôi đã đề nghị các bạn bè trong EU ký hợp đồng mua với chúng tôi và lấy tất cả những gì chúng tôi có” - tổng thống Serbia nói.

Ông Vucic cũng cho biết ông vẫn chưa nhận được phản hồi từ EU về vấn đề này. Khi được hỏi liệu ông có lo ngại số vũ khí đó có thể đến Ukraine hay không, ông đáp rằng “người mua làm gì là việc của họ”.

Người phát ngôn Điện Kremlin - ông Dmitry Peskov. Ảnh: TASS

Ông Peskov ngày 4-11 nhấn mạnh rằng Nga “hiểu rõ áp lực chưa từng có mà Serbia đang phải chịu”.

Người phát ngôn Điện Kremlin mô tả vấn đề xuất khẩu vũ khí của Serbia là “một câu chuyện không hề đơn giản”.

Serbia và EU chưa bình luận về phát ngôn của ông Peskov.

Trước đó trong năm nay, Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR) cho biết các công ty quốc phòng Serbia đã gia tăng các chuyến hàng vũ khí gián tiếp đến Ukraine thông qua các nước thành viên EU như CH Czech và Bulgaria.

Đáp lại, ông Vucic thông báo rằng Serbia đã đình chỉ xuất khẩu đạn dược và từ nay sẽ yêu cầu giấy phép đặc biệt cho các lô hàng như vậy.

Serbia, quốc gia nộp đơn gia nhập EU từ năm 2009 và được công nhận là ứng viên vào năm 2012, là một trong số ít nước châu Âu từ chối áp đặt trừng phạt Nga, viện dẫn mối quan hệ lịch sử gần gũi giữa hai bên.

Tháng trước, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen yêu cầu Serbia thể hiện “mức độ nhất quán cao hơn” với lập trường của EU, bao gồm cả các biện pháp trừng phạt.

Tuy nhiên, ông Vucic nhiều lần khẳng định Serbia sẽ không bao giờ tham gia các lệnh trừng phạt chống Nga.