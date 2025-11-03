Ông Trump có phát ngôn mới chuyện gửi tên lửa Tomahawk cho NATO và Ukraine 03/11/2025 20:36

(PLO)- Từ các phát ngôn mới nhất có thể thấy Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn giữ lập trường dè dặt về khả năng gửi tên lửa Tomahawk cho NATO và Ukraine ở thời điểm hiện tại.

Chia sẻ với phóng viên trên chuyên cơ Không lực Một ngày 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông hiện chưa xem xét thỏa thuận cho phép Ukraine sở hữu tên lửa hành trình tầm xa Tomahawk để sử dụng chống Nga.

Theo hãng tin Reuters, ông Trump cũng tỏ ra thận trọng với kế hoạch bán tên lửa Tomahawk cho các nước Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) để họ chuyển giao cho Ukraine, nói rằng ông không muốn leo thang cuộc chiến.

Phát biểu trên của ông Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ vẫn giữ lập trường dè dặt.

Tuy vậy, chủ nhân Nhà Trắng cho hay vẫn có thể thay đổi ý định.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: WHITE HOUSE

Ông Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte đã bàn về ý tưởng này trong cuộc gặp tại Nhà Trắng ngày 22-10. Ông Rutte hôm 31-10 cho biết rằng vấn đề đang được xem xét và quyết định thuộc về Mỹ.

Tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn khoảng 2.500 km, đủ để tấn công sâu trong lãnh thổ Nga, bao gồm cả Moscow.

Tổng thống Ukraine - ông Volodymyr Zelensky đã nhiều lần đề nghị được nhận số tên lửa này.

Trong khi đó, Nga nhiều lần cảnh báo Washington không nên cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev, cho rằng đây là thời điểm “hết sức nhạy cảm” khi căng thẳng gia tăng.

Moscow nhấn mạnh việc chuyển giao Tomahawk sẽ đánh dấu “một giai đoạn leo thang mới” và khó có thể thực hiện nếu không có sự tham gia trực tiếp của quân nhân Mỹ.

Nga cảnh báo động thái này không thay đổi cục diện chiến sự mà chỉ phá hủy những tiến triển ngoại giao mong manh giữa hai bên.

Ở một diễn biến khác, chia sẻ trong chương trình 60 Minutes của đài CBS ngày 2-11, Tổng thống Trump ca ngợi các nhà lãnh đạo Nga và Trung Quốc là “những người rất mạnh mẽ”.

Ông Trump gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình là những nhân vật “cứng rắn”, “thông minh” và “không thể xem thường”, nhấn mạnh cả ông Putin lẫn ông Tập đều là những đối thủ “khó đối phó”.

“Cả hai đều cứng rắn, thông minh. Họ là những nhà lãnh đạo rất mạnh mẽ, những người không thể bị xem thường, và phải được đối xử một cách nghiêm túc” - ông Trump nói, thêm rằng cả hai “đều không thích những câu chuyện xã giao".

“Họ không bước vào và nói: ‘Ồ, hôm nay đẹp trời quá, mặt trời đang chiếu sáng.’ Họ là những người nghiêm túc, những nhà lãnh đạo cứng rắn và thông minh" - ông Trump chia sẻ.

Ông Trump cũng lưu ý Nga và Trung Quốc đều sở hữu kho vũ khí hạt nhân lớn, và ông đã thảo luận vấn đề phi hạt nhân hóa với cả hai nước.

Về quan hệ Mỹ - Trung, ông Trump khẳng định dù còn nhiều thách thức, ông và ông Tập “rất hợp nhau”, nói rằng sau nhiều tháng căng thẳng, hai bên đã đạt được một thỏa thuận thương mại khiến ông “rất hài lòng”.

“Chúng ta không còn bị đe dọa về đất hiếm… Lượng USD đổ vào rất lớn nhờ mức thuế gần 50%” - ông Trump nói.

Chủ nhân Nhà Trắng cũng nhấn mạnh ông “có mối quan hệ rất tốt” với ông Putin và đổ lỗi cho người tiền nhiệm Joe Biden về cuộc xung đột ở Ukraine.

“Đó là cuộc chiến sẽ không bao giờ xảy ra nếu tôi còn là tổng thống” - ông Trump nói, thêm rằng chủ nhân Điện Kremlin cũng thừa nhận điều này.

Đương kim Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định ông đã “giải quyết 8 cuộc chiến” kể từ khi trở lại Nhà Trắng trong năm nay, và tin rằng có thể đạt thỏa thuận ngừng bắn cho Ukraine “trong vài tháng tới".

“Chúng tôi sẽ làm được điều đó… [ông Putin] muốn hợp tác, muốn giao thương và muốn kiếm nhiều tiền cho nước Nga. Tôi nghĩ điều đó thật tuyệt” - ông Trump nói.