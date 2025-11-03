Ông Trump: Trung Quốc hứa không động binh với Đài Loan khi ông còn tại nhiệm

Trả lời phỏng vấn từ nhà báo Norah O'Donnell trên đài CBS News hôm 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm bảo sẽ không động binh với vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) chừng nào ông Trump còn là người đứng đầu Nhà Trắng.
Khi được hỏi về vấn đề Đài Loan – vấn đề mà bà O'Donnell cho là “một điểm nóng tiềm tàng với Trung Quốc trong những năm tới” – ông Trump nói rằng người Trung Quốc “hiểu điều gì sẽ xảy ra” nếu Bắc Kinh có hành động quân sự chống lại Đài Bắc.
“Ông ấy [tức ông Tập] đã công khai nói, và người của ông ấy cũng công khai nói tại các cuộc họp: ‘Chúng tôi [tức Bắc Kinh] sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì khi Tổng thống Trump còn là tổng thống [Mỹ]’, vì họ biết hậu quả” - ông Trump chia sẻ với bà O'Donnell.
Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết vấn đề Đài Loan đã không được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp thượng đỉnh mới đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc hôm 30-11 tại Hàn Quốc.
“Ông ấy [tức ông Tập] chưa bao giờ đề cập [vấn đề Đài Loan]. Mọi người hơi ngạc nhiên về điều đó. Ông ấy không bao giờ nhắc đến nó, vì ông ấy hiểu, và hiểu rất rõ [hậu quả của việc tiến hành hành động quân sự chống lại Đài Bắc]” - ông Trump nói.
Trung Quốc chưa có bình luận công khai về những điều ông Trump nói trên sóng CBS News.
Trong buổi trao đổi, bà O'Donnell còn hỏi ông Trump về nhiều vấn đề nóng như việc chính phủ Mỹ đóng cửa, chính sách thuế quan hay chính sách nhập cư hiện nay.
Nước Mỹ đang chứng kiến giai đoạn chính phủ đóng cửa dài nhất trong lịch sử. Tổng thống Trump cáo buộc điều này là “lỗi của đảng Dân chủ” vì họ từ chối thông qua dự luật chi tiêu tạm thời do đảng Cộng hoà đề xuất.
Ông Trump tuyên bố ông sẽ làm “tất cả những gì tôi có thể làm” để giải quyết vấn đề tình trạng chính phủ đóng cửa, song vẫn tỏ ra kiên quyết, không thoả hiệp trong định hướng chính sách của mình. Ông cũng cảnh báo rằng quyết định của đảng Dân chủ có thể khiến họ mất dần tín nhiệm trong lòng cử tri.
Các lãnh đạo cấp cao đảng Dân chủ chưa bình luận về những tuyên bố này của ông Trump. Song đảng Dân chủ đã liên tục thể hiện lập trường cứng rắn, kêu gọi đảng Cộng hoà và Tổng thống Trump đối thoại và thoả hiệp.
Tổng thống Trump bảo vệ chính sách thuế quan mà chính quyền Mỹ đang thi hành và lưu ý rằng thuế quan đang mang lại cho nước Mỹ lợi ích “an ninh quốc gia” và đã được sử dụng như một đòn bẩy giúp ông thành công hoà giải nhiều cuộc xung đột.
Tổng thống Trump cũng bảo vệ chính sách nhập cư và nhắc lại cam kết trục xuất tất cả những ai nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ.