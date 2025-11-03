Ông Trump: Trung Quốc hứa không động binh với Đài Loan khi ông còn tại nhiệm 03/11/2025 09:18

(PLO)- Ông Trump nói rằng ông Tập Cận Bình đã đảm bảo sẽ không có hành động quân sự chống lại Đài Loan chừng nào ông còn là tổng thống Mỹ, Bắc Kinh chưa bình luận.

Trả lời phỏng vấn từ nhà báo Norah O'Donnell trên đài CBS News hôm 2-11, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đảm bảo sẽ không động binh với vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc) chừng nào ông Trump còn là người đứng đầu Nhà Trắng.

Khi được hỏi về vấn đề Đài Loan – vấn đề mà bà O'Donnell cho là “một điểm nóng tiềm tàng với Trung Quốc trong những năm tới” – ông Trump nói rằng người Trung Quốc “hiểu điều gì sẽ xảy ra” nếu Bắc Kinh có hành động quân sự chống lại Đài Bắc.

“Ông ấy [tức ông Tập] đã công khai nói, và người của ông ấy cũng công khai nói tại các cuộc họp: ‘Chúng tôi [tức Bắc Kinh] sẽ không bao giờ làm bất kỳ điều gì khi Tổng thống Trump còn là tổng thống [Mỹ]’, vì họ biết hậu quả” - ông Trump chia sẻ với bà O'Donnell.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trong chương trình "60 Minutes" ("60 Phút") trên đài CBS News hôm 2-11. Ảnh: CBS NEWS

Tuy nhiên, ông Trump cũng cho biết vấn đề Đài Loan đã không được đưa ra bàn bạc tại cuộc họp thượng đỉnh mới đây nhất giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ và Trung Quốc hôm 30-11 tại Hàn Quốc.

“Ông ấy [tức ông Tập] chưa bao giờ đề cập [vấn đề Đài Loan]. Mọi người hơi ngạc nhiên về điều đó. Ông ấy không bao giờ nhắc đến nó, vì ông ấy hiểu, và hiểu rất rõ [hậu quả của việc tiến hành hành động quân sự chống lại Đài Bắc]” - ông Trump nói.

Trung Quốc chưa có bình luận công khai về những điều ông Trump nói trên sóng CBS News.